ह्यून्दे एक्टर प्रो पैक भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.7.98 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 22, 2025
हाइलाइट्स
- S+ ट्रिम से नया प्रो पैक उपलब्ध है
- एक्सटर्नल S+ प्रो पैक की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट से लगभग रु.5,000 ज़्यादा है
- मामूली कॉस्मेटिक सुधार; SX(O) AMT में डैश कैम मिलता है
ह्यून्दे ने एक्सटर माइक्रो-एसयूवी रेंज को नए प्रो पैक ट्रिम के साथ अपडेट किया है, जो अब S+ वेरिएंट से उपलब्ध है. एक्सटर प्रो पैक की शुरुआती कीमत रु.7.98 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे स्टैंडर्ड S+ ट्रिम से लगभग रु.5,000 रुपये महंगा बनाती है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे ऑरा S ऑटोमेटिक हुई लॉन्च, कीमत रु.8.08 लाख में लॉन्च
स्टैंडर्ड एक्सटर की तुलना में, प्रो पैक ट्रिम्स ज़्यादा उभरे हुए व्हील आर्च क्लैडिंग और सिल्वर साइड सिल प्रोटेक्टर ट्रिम की बदौलत थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर लुक देते हैं. स्टैंडर्ड एक्सटर और एक्सटर प्रो पैक के बीच एक और अंतर नया मैट कलर विकल्प - टाइटन ग्रे मैट है. दिलचस्प बात यह है कि स्टैंडर्ड एक्सटर टाइटन ग्रे में भी उपलब्ध है, हालाँकि ग्लॉस फ़िनिश के साथ.
एक्सटर प्रो पैक में अधिक स्पष्ट व्हील आर्च क्लैडिंग और सिल्वर साइड सिल गार्निश है
फ़ीचर की बात करें तो, एकमात्र उल्लेखनीय अपडेट SX(O) AMT प्रो पैक वेरिएंट में डैश कैम का जुड़ना है. यह फ़ीचर पहले लोअर स्पेक SX टेक और टॉप स्पेक SX(O) कनेक्ट वेरिएंट में उपलब्ध था.
मैकेनिकल तौर पर, एक्सटर प्रो पैक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस माइक्रो-एसयूवी में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मानक रूप से मैनुअल गियरबॉक्स और AMT का विकल्प मौजूद है. एक्सटर के चुनिंदा वेरिएंट में फ़ैक्टरी-फिटेड CNG किट का विकल्प भी मिलता है.
