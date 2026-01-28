टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर में वैकल्पिक 'टेक पैकेज' के साथ मिलेगा हेड-अप डिस्प्ले और डैश कैम
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 28, 2026
हाइलाइट्स
- नए एक्सेसरी पैक की कीमत ₹29,499 है
- यह सभी वेरिएंट्स में डीलर-स्तर की फिटमेंट के रूप में उपलब्ध है
- हायराइडर की कीमतें ₹10.95 लाख से ₹19.76 लाख के बीच हैं
टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूज़र हायराइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक नया वैकल्पिक टेक पैक जोड़ा है. इस एक्सेसरी पैक की मदद से ग्राहक रु.29,499 अतिरिक्त देकर एम्बिएंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले और डैश कैम जैसी सुविधाएं लगवा सकते हैं. ये सुविधाएं डीलर द्वारा ही लगाई जाएंगी.
दिलचस्प बात यह है कि टोयोटा के ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन टूल को देखने पर, एक्सेसरीज़ टैब में HUD और एम्बिएंट लाइटिंग का विकल्प सूचीबद्ध नहीं है, जबकि टोयोटा द्वारा दिया जा रहा डैश कैम खरीदारों को रु.14,272 में मिलेगा. इससे डैश कैम का मूल्य एक्सेसरी पैकेज की कीमत का लगभग आधा हो जाता है.
यह भी पढ़ें: ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र Ebella हुई पेश, बुकिंग रु.25,000 से शुरू
हेड-अप डिस्प्ले यूनिट एक प्लग-एंड-प्ले सॉल्यूशन है (इसे टॉप वेरिएंट में मिलने वाली इन-बिल्ट यूनिट से भ्रमित न करें). यह यूनिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर लगाई जाती है और एक छोटी स्क्रीन पर बुनियादी जानकारी प्रदर्शित करती है. एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें तो, यह एक्सेसरी डैशबोर्ड के ऊपरी और निचले हिस्सों के बीच फिट की जाती है.
हायराइडर चार ट्रिम लेवल और तीन पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है. ग्राहक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड इंजन में से किसी एक को चुन सकते हैं. सबसे महंगे वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. पेट्रोल एसयूवी मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है, जबकि सीएनजी केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. वहीं, हायब्रिड में स्टैंडर्ड तौर पर ईसीवीटी (eCVT) मिलती है. एसयूवी की कीमत रु.10.95 लाख से लेकर रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
