टोयोटा रुमियन का नया बेस ई वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमतें अब रु.9.56 लाख से शुरू

टोयोटा ने र्यूमियन का नया बेस ई वेरिएंट रु.9.56 लाख में लॉन्च किया है, जिससे एमपीवी की शुरुआती कीमत में रु.95,000 की कमी आई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 9, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नए E ट्रिम की कीमत रु.9.56 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • यह केवल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है
  • रूमियन रेंज अब रु.9.56 लाख से लेकर रु.13.86 लाख तक की रेंज में उपलब्ध है

टोयोटा ने रुमियन का नया एंट्री-लेवल ई वेरिएंट रु.9.56 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. इस नए बेस वेरिएंट के जुड़ने से रुमियन की शुरुआती कीमत में रु.95,000 की कमी आई है. रुमियन अब चार वेरिएंट्स - ई, एस, जी और वी - में उपलब्ध है. बाकी वैरिएंट्स की कीमतें अपरिवर्तित हैं, और इसकी अधिकतम कीमत रु.13.86 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू

2024 Toyota Rumion 3

E वेरिएंट केवल पेट्रोल-मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसमें वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 103 हॉर्सपावर पैदा करता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन या CNG का विकल्प नहीं है. फीचर्स की बात करें तो, बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, चारों पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं. सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं.

2024 Toyota Rumion 5

हालांकि, इसमें महंगे वैरिएंट में उपलब्ध कई फीचर्स की कमी है, जिनमें रियर एसी वेंट, पावर से चलने वाले बाहरी रियरव्यू मिरर, एडजस्टेबल अंदरूनी रियरव्यू मिरर और स्पीकर वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. रुमियन भारतीय एमपीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी एक्सएल6 और किआ कारेंज से मुकाबला करती है.

2024 Toyota Rumion 4
# toyota# toyota Kirloskar India# toyota rumion# toyota rumion india# toyota kirloskar motors# toyota ertiga# New Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर ने भारत में लगभग एक दशक पूरा कर लिया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नई पीढ़ी की एसयूवी 2027 में भारत में लॉन्च होगी.
    नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर टैस्टिंग के दौरान पहली बार दिखी
  • मारुति ई विटारा के मुकाबले टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला कितनी अलग है. इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले इसकी पहली ड्राइव पर.इस रिव्यू में आप जानेंगे कि ड्राइव के दौरान इसका पावर डिलीवरी कैसा है, भारतीय सड़कों पर इसका सस्पेंशन कितना आरामदायक है और शहर व हाईवे दोनों परिस्थितियों में यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कैसी महसूस कराती है.साथ ही इसकी रेंज और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे.
    अर्बन क्रूज़र ईबेला रिव्यू: पहली टोयोटा ईवी का अनुभव
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • बुकिंग अब 1 लाख के पार पहुंचने के साथ, टाटा मोटर्स सप्लाई संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है.
    टाटा सिएरा की बुकिंग 1 लाख के पार, कंपनी बढ़ाएगी निर्माण
  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
