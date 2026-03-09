टोयोटा रुमियन का नया बेस ई वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमतें अब रु.9.56 लाख से शुरू

टोयोटा ने रुमियन का नया एंट्री-लेवल ई वेरिएंट रु.9.56 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. इस नए बेस वेरिएंट के जुड़ने से रुमियन की शुरुआती कीमत में रु.95,000 की कमी आई है. रुमियन अब चार वेरिएंट्स - ई, एस, जी और वी - में उपलब्ध है. बाकी वैरिएंट्स की कीमतें अपरिवर्तित हैं, और इसकी अधिकतम कीमत रु.13.86 लाख (एक्स-शोरूम) है.

E वेरिएंट केवल पेट्रोल-मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसमें वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 103 हॉर्सपावर पैदा करता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन या CNG का विकल्प नहीं है. फीचर्स की बात करें तो, बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, चारों पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं. सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं.

हालांकि, इसमें महंगे वैरिएंट में उपलब्ध कई फीचर्स की कमी है, जिनमें रियर एसी वेंट, पावर से चलने वाले बाहरी रियरव्यू मिरर, एडजस्टेबल अंदरूनी रियरव्यू मिरर और स्पीकर वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. रुमियन भारतीय एमपीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी एक्सएल6 और किआ कारेंज से मुकाबला करती है.