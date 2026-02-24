पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर टैस्टिंग के दौरान पहली बार दिखी

मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर ने भारत में लगभग एक दशक पूरा कर लिया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नई पीढ़ी की एसयूवी 2027 में भारत में लॉन्च होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    टोयोटा एसयूवी के स्पाई शॉट्स अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, इसलिए यह हालिया तस्वीर विशेष रूप से ध्यान देने लायक है. पिछले साल नवंबर में नौवीं पीढ़ी की हायलक्स के लॉन्च के बाद, टोयोटा ने अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर की तैयारी शुरू कर दी है. टैस्टिंग के दौरान एसयूवी के पहले स्पाई शॉट्स अब थाईलैंड से ऑनलाइन सामने आई है, जो आने वाले समय की एक झलक पेश करती है.  

     

     मौजूदा पीढ़ी की फॉर्च्यूनर लगभग एक दशक से बाजार में है, और जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी अब इसके उत्तराधिकारी पर काम कर रही है. उम्मीद है कि यह बिल्कुल नया मॉडल इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगा, और यहां उस टेस्टिंग मॉडल की झलक है जिसे टैस्टिंग के दौरान देखा गया.  

     

    नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: बाहरी डिज़ाइन

    बाहरी डिज़ाइन  टेस्टिग मॉडल को पूरी तरह से ढका गया है, लेकिन इसके कई डिज़ाइन एलिमेंट्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं. एसयूवी में एक चौड़ी और सीधी ग्रिल दिखाई दे रही है, जबकि ऊपर की तरफ पतली, हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएल्स देखी जा सकती हैं, और मुख्य हेडलाइट यूनिट्स नीचे की ओर स्थित नज़र आती है. फ्रंट बम्पर अधिक तराशा हुआ दिखता है,

    जिसमें एक स्पष्ट सेंट्रल एयर इंटेक और कोनों पर वर्टिकल व्यवस्थित एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं.  

     

    साइड से देखने पर, नई फॉर्च्यूनर अपने ऊंचे और चौकोर आकार को बरकरार रखती है, लेकिन इसकी बॉडी लाइन्स पहले से ज़्यादा शार्प हैं. व्हील आर्च ज़्यादा उभरे हुए दिखते हैं, और एसयूवी में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स लगे नज़र आते हैं. शोल्डर लाइन थोड़ी ऊंची लगती है. 

    New Gen Toyota Fortuner Spied 1

    पीछे की ओर, टैस्टिंग से अधिकांश स्टाइलिंग डिटेल छिपे हुए हैं, लेकिन पूरा आकार से पता चलता है कि टेलगेट पहले से अधिक चौकोर है. पीछे की विंडस्क्रीन अपेक्षाकृत सीधी दिखाई देती है, जबकि टेल-लैंप पहले की तुलना में पतले और अधिक क्षैतिज रूप से स्थित प्रतीत होते हैं. लैंप के बीच एक कनेक्टिंग ट्रिम स्ट्रिप भी दिखाई देती है, हालांकि यह ढके होने की वजह नीचे छिपी हुई है. पिछला बम्पर अधिक मजबूत दिखता है, जिसका निचला भाग गहरा है और इसमें स्किड-प्लेट जैसी संरचना है. पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर बम्पर डिज़ाइन में कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं. 

     

    नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: इंटीरियर और फीचर्स

    New Toyota Hilux 5

    बिन और फीचर्स   हालांकि हाल ही में सामने आई जासूसी तस्वीरों में केबिन की झलक नहीं मिलती, लेकिन उम्मीद है कि अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में व्यापक बदलाव किए जाएंगे. नई हिलक्स से प्रेरणा लेते हुए, इस एसयूवी में एक आधुनिक डैशबोर्ड लेआउट होने की संभावना है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा.  

     

    नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: इंजन

    Toyota Fortuner Engine Gearbox 2022 07 30 T06 22 46 172 Z

    इंजन  थाईलैंड में लिये गए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर विकास के अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो जाएगी, और संभवतः थाईलैंड उन पहले बाजारों में से होगा जहां यह उपलब्ध होगी. भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है.

     

    कब तक पेश होगी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर

    थाईलैंड में लिए गए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर विकास के अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो जाएगी, और संभवतः थाईलैंड उन पहले बाजारों में से होगा जहां यह उपलब्ध होगी. इसके बाद, हम उम्मीद करते हैं कि यह 2027 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी.

     

    स्पाई शॉट्स तस्वीरें

    # Toyota# Toyota Fortuner# Toyota Cars# Fortuner Facelift# Toyota Fortuner Legender# Toyota Fortuner Facelift# Cars# Auto Industry# Cover Story
    रिलेटेड आर्टिकल्स

    • एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
      टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा
    • मारुति ई विटारा के मुकाबले टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला कितनी अलग है. इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले इसकी पहली ड्राइव पर.इस रिव्यू में आप जानेंगे कि ड्राइव के दौरान इसका पावर डिलीवरी कैसा है, भारतीय सड़कों पर इसका सस्पेंशन कितना आरामदायक है और शहर व हाईवे दोनों परिस्थितियों में यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कैसी महसूस कराती है.साथ ही इसकी रेंज और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे.
      अर्बन क्रूज़र ईबेला रिव्यू: पहली टोयोटा ईवी का अनुभव
    • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
      ऑटो बिक्री जनवरी 2026: टाटा ने 70,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे ने दर्ज की घरेलू बाजार में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री
    • सभी वेरिएंट में नया टेक पैक उपलब्ध है, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले और डैश कैम को अतिरिक्त रु.29,499 में शामिल किया गया है.
      टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर में वैकल्पिक 'टेक पैकेज' के साथ मिलेगा हेड-अप डिस्प्ले और डैश कैम
    • टोयोटा भारत में पहली बार एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने जा रही है. यह जल्द ही लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी ई-विटारा का टोयोटा ब्रांड वाला वैरिएंट है, और आइए जानते हैं इससे हमें क्या-क्या उम्मीदें हैं.
      टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें
