नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर टैस्टिंग के दौरान पहली बार दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026
हाइलाइट्स
टोयोटा एसयूवी के स्पाई शॉट्स अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, इसलिए यह हालिया तस्वीर विशेष रूप से ध्यान देने लायक है. पिछले साल नवंबर में नौवीं पीढ़ी की हायलक्स के लॉन्च के बाद, टोयोटा ने अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर की तैयारी शुरू कर दी है. टैस्टिंग के दौरान एसयूवी के पहले स्पाई शॉट्स अब थाईलैंड से ऑनलाइन सामने आई है, जो आने वाले समय की एक झलक पेश करती है.
मौजूदा पीढ़ी की फॉर्च्यूनर लगभग एक दशक से बाजार में है, और जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी अब इसके उत्तराधिकारी पर काम कर रही है. उम्मीद है कि यह बिल्कुल नया मॉडल इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगा, और यहां उस टेस्टिंग मॉडल की झलक है जिसे टैस्टिंग के दौरान देखा गया.
नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: बाहरी डिज़ाइन
बाहरी डिज़ाइन टेस्टिग मॉडल को पूरी तरह से ढका गया है, लेकिन इसके कई डिज़ाइन एलिमेंट्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं. एसयूवी में एक चौड़ी और सीधी ग्रिल दिखाई दे रही है, जबकि ऊपर की तरफ पतली, हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएल्स देखी जा सकती हैं, और मुख्य हेडलाइट यूनिट्स नीचे की ओर स्थित नज़र आती है. फ्रंट बम्पर अधिक तराशा हुआ दिखता है,
जिसमें एक स्पष्ट सेंट्रल एयर इंटेक और कोनों पर वर्टिकल व्यवस्थित एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं.
साइड से देखने पर, नई फॉर्च्यूनर अपने ऊंचे और चौकोर आकार को बरकरार रखती है, लेकिन इसकी बॉडी लाइन्स पहले से ज़्यादा शार्प हैं. व्हील आर्च ज़्यादा उभरे हुए दिखते हैं, और एसयूवी में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स लगे नज़र आते हैं. शोल्डर लाइन थोड़ी ऊंची लगती है.
पीछे की ओर, टैस्टिंग से अधिकांश स्टाइलिंग डिटेल छिपे हुए हैं, लेकिन पूरा आकार से पता चलता है कि टेलगेट पहले से अधिक चौकोर है. पीछे की विंडस्क्रीन अपेक्षाकृत सीधी दिखाई देती है, जबकि टेल-लैंप पहले की तुलना में पतले और अधिक क्षैतिज रूप से स्थित प्रतीत होते हैं. लैंप के बीच एक कनेक्टिंग ट्रिम स्ट्रिप भी दिखाई देती है, हालांकि यह ढके होने की वजह नीचे छिपी हुई है. पिछला बम्पर अधिक मजबूत दिखता है, जिसका निचला भाग गहरा है और इसमें स्किड-प्लेट जैसी संरचना है. पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर बम्पर डिज़ाइन में कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं.
नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: इंटीरियर और फीचर्स
बिन और फीचर्स हालांकि हाल ही में सामने आई जासूसी तस्वीरों में केबिन की झलक नहीं मिलती, लेकिन उम्मीद है कि अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में व्यापक बदलाव किए जाएंगे. नई हिलक्स से प्रेरणा लेते हुए, इस एसयूवी में एक आधुनिक डैशबोर्ड लेआउट होने की संभावना है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा.
नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर: इंजन
कब तक पेश होगी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर
थाईलैंड में लिए गए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर विकास के अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि यह एसयूवी इसी साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो जाएगी, और संभवतः थाईलैंड उन पहले बाजारों में से होगा जहां यह उपलब्ध होगी. इसके बाद, हम उम्मीद करते हैं कि यह 2027 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी.
