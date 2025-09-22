पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू

रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • रुमियन में अब 6 एयरबैग मानक हैं
  • एमपीवी के सबसे महंगे V ट्रिम में TPMS भी जोड़ा गया है
  • रुमियन रेंज की शुरुआती कीमत रु.10.44 लाख (एक्स-शोरूम) है

मारुति सुजुकी द्वारा अर्टिगा के सभी वैरिएंट में 6 मानक एयरबैग के साथ अपडेट किए जाने के कुछ महीने बाद, टोयोटा द्वारा इसके री-बैज्ड वर्जन, रुमियन को भी यही फीचर दिया गया है. इसके अलावा, ब्रांड ने इस MPV के सबसे महंगे V ट्रिम में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा है. रुमियन रेंज की कीमत रु.10.44 लाख से शुरू होकर रु.13.61 लाख तक जाती है (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.

2024 Toyota Rumion 14

इससे पहले रुमियन के सबसे महंगे वैरिएंट में 4 एयरबैग आते थे

 

रुमियन में उपलब्ध अन्य सुरक्षा फीचर्स में वाहन स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं. यह MPV तीन अलग-अलग वैरिएंट - S, G और V में उपलब्ध है और सभी में मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं. CNG केवल बेस S वैरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल मॉडल 20.51 किमी/लीटर का माइलजे देती हैं, जबकि CNG मॉडल 26.11 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देने का वादा करता है.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा रुमियन सीएनजी की बुकिंग 7 महीने बाद फिर से खुली

 

इस 7-सीटर MPV में प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी टेल लैंप और डुअल-टोन मशीन्ड एलॉय व्हील जैसे बाहरी फीचर्स हैं. कैबिन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और आर्कमिस साउंड सिस्टम दिया गया है. इस गाड़ी पर 3 साल/1 लाख किमी की वारंटी है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
    ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
  • कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में लॉन्च होने वाली नई कंट्रीमैन का पहला पेट्रोल-डीज़ल मॉडल होगा.
    मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में 14 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग 22 सितंबर से की जाएगी शुरू
  • 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
    जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
  • भारत में प्रभावित 393 बाइकें, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर वापस मंगाई गई बाइकों का हिस्सा हैं.
    डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया
