टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू

मारुति सुजुकी द्वारा अर्टिगा के सभी वैरिएंट में 6 मानक एयरबैग के साथ अपडेट किए जाने के कुछ महीने बाद, टोयोटा द्वारा इसके री-बैज्ड वर्जन, रुमियन को भी यही फीचर दिया गया है. इसके अलावा, ब्रांड ने इस MPV के सबसे महंगे V ट्रिम में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा है. रुमियन रेंज की कीमत रु.10.44 लाख से शुरू होकर रु.13.61 लाख तक जाती है (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.

इससे पहले रुमियन के सबसे महंगे वैरिएंट में 4 एयरबैग आते थे

रुमियन में उपलब्ध अन्य सुरक्षा फीचर्स में वाहन स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं. यह MPV तीन अलग-अलग वैरिएंट - S, G और V में उपलब्ध है और सभी में मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं. CNG केवल बेस S वैरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल मॉडल 20.51 किमी/लीटर का माइलजे देती हैं, जबकि CNG मॉडल 26.11 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देने का वादा करता है.

इस 7-सीटर MPV में प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी टेल लैंप और डुअल-टोन मशीन्ड एलॉय व्हील जैसे बाहरी फीचर्स हैं. कैबिन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और आर्कमिस साउंड सिस्टम दिया गया है. इस गाड़ी पर 3 साल/1 लाख किमी की वारंटी है.