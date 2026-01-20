पत्रिकायूज़्ड कार्स
ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र Ebella हुई पेश, बुकिंग रु.25,000 से शुरू

टोयोटा अर्बन क्रूज़र Ebella की कीमतों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसकी बुकिंग रु.25,000 में शुरू हो चुकी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 20, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अर्बन क्रूज़र EBella भारत के लिए टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक वाहन है
  • अर्बन क्रूज़र EBella दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है - 49kWh और 61kWh
  • अर्बन क्रूज़र EBella की अधिकतम रेंज 543 किलोमीटर है

मारुति सुजुकी ईविटारा के टोयोटा रीबैज वैरिएंट को अर्बन क्रूज़र EBella कहा जाएगा. कंपनी ने आज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय बाजार के लिए अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जिसमें नए ईवी के नाम और अन्य कई जानकारियों की घोषणा की गई. नई टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella में ईविटारा की तुलना में कुछ दृश्य परिवर्तन किए गए हैं, हालांकि, चूंकि दोनों को एक साथ विकसित किया गया है, इसलिए इनमें कई समानताएं और साझा पार्ट्स होंगे. नई ईवी की कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, हालांकि भारत भर में रु.25,000 में बुकिंग शुरू हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें

Whats App Image 2026 01 20 at 11 36 47

वैश्विक स्तर पर, अर्बन क्रूज़र EBella को केवल अर्बन क्रूज़र ईवी कहा जाता है और भारत में बिकने वाला मॉडल वैश्विक वैरिएंट के समान ही है. इसके कई बुनियादी डिज़ाइन एलिमेंट्स सुजुकी से मिलते-जुलते हैं, लेकिन इसका फ्रंट डिज़ाइन नया है. सामने की तरफ टोयोटा का 'हैमर हेड' डिज़ाइन है, जिसमें काले रंग की ग्रिल है, जिसके दोनों ओर कोणीय, पीछे की ओर झुके हुए हेडलैंप हैं जिनमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप लगे हैं.

Whats App Image 2026 01 20 at 11 10 32

बम्पर का डिज़ाइन भी अलग है और इसमें नीचे की ओर लगा सेंट्रल एयर इनटेक और स्लिट जैसे साइड वेंट दिए गए हैं. साइड से देखने पर दोनों एसयूवी में अंतर करना मुश्किल होगा. दरवाजों का आकार, क्लैडिंग डिटेल्स और इलेक्ट्रिक एसयूवी का रियर डिज़ाइन, सब कुछ ई-विटारा जैसा ही है. पीछे से देखने पर दोनों एसयूवी में अंतर करने का एकमात्र तरीका बैजिंग ही होगी. हालांकि, 18 इंच के पहियों के लिए आपको अलग अलॉय व्हील पैटर्न मिलता है.

Whats App Image 2026 01 20 at 11 10 33

कैबिन लगभग ई-विटारा जैसा ही है, जिसमें बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल दिया गया है. दरअसल, टोयोटा ई-एसयूवी के लिए ड्यूल-टोन ब्लैक/टैन कलर कॉम्बिनेशन को भी बरकरार रखा गया है. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें क्लाउड-बेस्ड नेविगेशन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ-साथ टोयोटा का आई-कनेक्ट सूट भी शामिल है, जिसमें 100 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स मौजूद हैं.

E Bella Interiors

आराम और फीचर्स के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, जेबीएल साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, ड्राइव मोड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, केबिन एयर प्यूरीफायर और कई यूएसबी पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं. पीछे की सीट 40:20:40 स्प्लिट-फोल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, साथ ही इसमें पैनोरमिक रूफ और 12 रंगों के विकल्प के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी है.

 

सुरक्षा की दृष्टि से, अर्बन क्रूज़र Ebella में सात एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएसपी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और उच्च-शक्ति वाली बॉडी दी गई है. इसके अलावा, इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और ISOFIX भी दिए गए हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं.

Whats App Image 2026 01 20 at 11 36 47

ऑल-इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूज़र Ebella तीन वेरिएंट्स - E1, E2 और E3 में उपलब्ध होगी. इसमें दो बैटरी पैक विकल्प भी होंगे: E1 ट्रिम के लिए 49 kWh की यूनिट और अन्य वेरिएंट्स के लिए 61 kWh की बड़ी यूनिट होगी. फिलहाल, टोयोटा ने केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव वर्जन की उपलब्धता की घोषणा की है. छोटी बैटरी वाला वैरिएंट 142 bhp ताकत और 189 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि बड़ी बैटरी वाला वैरिएंट 172 bhp पावर और 189 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि इसकी अधिकतम रेंज 543 किमी है.

# Toyota Urban Cruiser EBella# Toyota Urban Cruiser EBella Launch# Toyota Urban Cruiser EBella Prices# Urban Cruiser EBella Price# Urban Cruiser EBella Features# Urban Cruiser EBella Specs# Toyota Urban Cruiser EV# SUV# Electric SUV# Family# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा.
    किआ सिरोस के वैरिएंट लाइन-अप में HTK (EX) ट्रिम को किया गया शामिल, कीमतें रु.9.89 लाख से शुरू
  टोयोटा भारत में पहली बार एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने जा रही है. यह जल्द ही लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी ई-विटारा का टोयोटा ब्रांड वाला वैरिएंट है, और आइए जानते हैं इससे हमें क्या-क्या उम्मीदें हैं.
टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें
  बी-सेगमेंट एमपीवी अपने आधारभूत ढांचे और पावरट्रेन विकल्पों को रेनॉ ट्राइबर के साथ साझा करेगी.
निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
    निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
  क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा.
    किआ सिरोस के वैरिएंट लाइन-अप में HTK (EX) ट्रिम को किया गया शामिल, कीमतें रु.9.89 लाख से शुरू
  • टोयोटा भारत में पहली बार एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने जा रही है. यह जल्द ही लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी ई-विटारा का टोयोटा ब्रांड वाला वैरिएंट है, और आइए जानते हैं इससे हमें क्या-क्या उम्मीदें हैं.
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें
  • बी-सेगमेंट एमपीवी अपने आधारभूत ढांचे और पावरट्रेन विकल्पों को रेनॉ ट्राइबर के साथ साझा करेगी.
    निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • पत्रिका
  • News
  • ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र Ebella हुई पेश, बुकिंग रु.25,000 से शुरू