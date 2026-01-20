ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र Ebella हुई पेश, बुकिंग रु.25,000 से शुरू

मारुति सुजुकी ईविटारा के टोयोटा रीबैज वैरिएंट को अर्बन क्रूज़र EBella कहा जाएगा. कंपनी ने आज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय बाजार के लिए अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जिसमें नए ईवी के नाम और अन्य कई जानकारियों की घोषणा की गई. नई टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella में ईविटारा की तुलना में कुछ दृश्य परिवर्तन किए गए हैं, हालांकि, चूंकि दोनों को एक साथ विकसित किया गया है, इसलिए इनमें कई समानताएं और साझा पार्ट्स होंगे. नई ईवी की कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, हालांकि भारत भर में रु.25,000 में बुकिंग शुरू हो गई है.

वैश्विक स्तर पर, अर्बन क्रूज़र EBella को केवल अर्बन क्रूज़र ईवी कहा जाता है और भारत में बिकने वाला मॉडल वैश्विक वैरिएंट के समान ही है. इसके कई बुनियादी डिज़ाइन एलिमेंट्स सुजुकी से मिलते-जुलते हैं, लेकिन इसका फ्रंट डिज़ाइन नया है. सामने की तरफ टोयोटा का 'हैमर हेड' डिज़ाइन है, जिसमें काले रंग की ग्रिल है, जिसके दोनों ओर कोणीय, पीछे की ओर झुके हुए हेडलैंप हैं जिनमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप लगे हैं.

बम्पर का डिज़ाइन भी अलग है और इसमें नीचे की ओर लगा सेंट्रल एयर इनटेक और स्लिट जैसे साइड वेंट दिए गए हैं. साइड से देखने पर दोनों एसयूवी में अंतर करना मुश्किल होगा. दरवाजों का आकार, क्लैडिंग डिटेल्स और इलेक्ट्रिक एसयूवी का रियर डिज़ाइन, सब कुछ ई-विटारा जैसा ही है. पीछे से देखने पर दोनों एसयूवी में अंतर करने का एकमात्र तरीका बैजिंग ही होगी. हालांकि, 18 इंच के पहियों के लिए आपको अलग अलॉय व्हील पैटर्न मिलता है.

कैबिन लगभग ई-विटारा जैसा ही है, जिसमें बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल दिया गया है. दरअसल, टोयोटा ई-एसयूवी के लिए ड्यूल-टोन ब्लैक/टैन कलर कॉम्बिनेशन को भी बरकरार रखा गया है. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें क्लाउड-बेस्ड नेविगेशन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ-साथ टोयोटा का आई-कनेक्ट सूट भी शामिल है, जिसमें 100 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स मौजूद हैं.

आराम और फीचर्स के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, जेबीएल साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, ड्राइव मोड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, केबिन एयर प्यूरीफायर और कई यूएसबी पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं. पीछे की सीट 40:20:40 स्प्लिट-फोल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, साथ ही इसमें पैनोरमिक रूफ और 12 रंगों के विकल्प के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी है.

सुरक्षा की दृष्टि से, अर्बन क्रूज़र Ebella में सात एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएसपी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और उच्च-शक्ति वाली बॉडी दी गई है. इसके अलावा, इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और ISOFIX भी दिए गए हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं.

ऑल-इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूज़र Ebella तीन वेरिएंट्स - E1, E2 और E3 में उपलब्ध होगी. इसमें दो बैटरी पैक विकल्प भी होंगे: E1 ट्रिम के लिए 49 kWh की यूनिट और अन्य वेरिएंट्स के लिए 61 kWh की बड़ी यूनिट होगी. फिलहाल, टोयोटा ने केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव वर्जन की उपलब्धता की घोषणा की है. छोटी बैटरी वाला वैरिएंट 142 bhp ताकत और 189 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि बड़ी बैटरी वाला वैरिएंट 172 bhp पावर और 189 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. कंपनी का दावा है कि इसकी अधिकतम रेंज 543 किमी है.