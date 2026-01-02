2026 किआ सेल्टॉस भारत में रु.10.99 लाख में हुई लॉन्च

दिसंबर 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के बाद, किआ ने भारतीय बाजार में दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक मूल्य) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. सेल्टॉस कॉम्पैक्ट एसयूवी चार प्रमुख ट्रिम स्तरों - HTE, HTK, HTX और GTX में उपलब्ध है, जिसमें X-Line टॉप-स्पेक ट्रिम में उपलब्ध है। बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि डिलीवरी आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है.

2026 किआ सेल्टॉस वैरिएंट्स एक्स-शोरूम कीमत 1.5 NA पेट्रोल मैनुअल 1.5 NA पेट्रोल iVT 1.5 T-GDI टर्बो iMT 1.5 T-GDI टर्बो DCT 1.5 डीज़ल मैनुअल 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTE ₹10.99 लाख ₹12.59 लाख HTE (O) ₹12.09 लाख ₹13.39 लाख ₹12.89 लाख ₹13.69 लाख Rs 14.99 लाख HTK ₹13.09 लाख ₹14.39 लाख ₹13.89 लाख ₹14.69 लाख Rs 15.99 लाख HTK (O) ₹14.19 लाख ₹15.49 लाख ₹14.99 लाख ₹16.29 लाख ₹15.79 लाख Rs 17.09 लाख HTX ₹15.99 lलाख ₹16.89 लाख ₹17.69 लाख ₹17.19 लाख Rs 18.49 लाख HTX (A) ₹16.69 लाख ₹17.99 लाख ₹18.79 लाख ₹18.29 लाख Rs 19.59 लाख GTX ₹18.39 लाख ₹19.19 लाख ₹19.79 लाख GTX (A) ₹19.49 लाख ₹19.99 लाख ₹19.99 लाख X-Line ₹18.39 लाख ₹19.19 लाख ₹19.79 लाख X-Line (A) ₹19.49 लाख ₹19.99 लाख ₹19.99 लाख



2026 किआ सेल्टॉस: बाहरी डिज़ाइन

नई सेल्टॉस का डिज़ाइन काफी बोल्ड है और यह किआ की बड़ी एसयूवी, जैसे टेलुराइड से प्रेरित है. फ्रंट में, इसमें स्प्लिट हेडलैंप लेआउट है जिसमें डैशबोर्ड के किनारों पर ऊंचे, वर्टिकल एलईडी डीआरएल लगे हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप ग्रिल के करीब हैं और इनमें एलईडी प्रोजेक्टर एलिमेंट हैं. ग्रिल पहले से बड़ी और अधिक आकर्षक है, और बम्पर का डिज़ाइन टेक लाइन, जीटी लाइन या एक्स-लाइन ट्रिम्स के आधार पर अलग-अलग होता है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, चौकोर व्हील आर्च और साफ शोल्डर लाइन की वजह से एसयूवी पहले से ज्यादा मस्कुलर दिखती है, साथ ही इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ, सेल्टॉस में स्लिम एल-शेप एलईडी टेल लैंप, रीडिजाइन किया गया बम्पर और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉयलर मिलता है.

2026 किआ सेल्टॉस: आयाम और प्लेटफॉर्म

किआ की दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस, Kia के K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसके सभी मॉडलों का आकार बढ़ गया है. अब इसका व्हीलबेस 2,690 मिमी है, जो पहले से 80 मिमी अधिक है. कुल लंबाई लगभग 95 मिमी बढ़कर 4,460 मिमी हो गई है, चौड़ाई 30 मिमी बढ़कर 1,830 मिमी हो गई है, जबकि ऊंचाई थोड़ी कम होकर 1,635 मिमी रह गई है.

2026 किआ सेल्टॉस कैबिन

कैबिन की बात करें तो, कैबिन का डिज़ाइन सिरोस जैसे नए किआ मॉडलों से प्रेरित है. डैशबोर्ड में लेयर्ड डिज़ाइन है, जिसमें पतले एयर वेंट और सेंटर स्टैक पर कम बटन दिए गए हैं. महंगे वैरिएंट में एक बड़ा पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3 इंच की स्क्रीन लगी हैं. इनके बीच में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक छोटी 5 इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जबकि तापमान और फैन की स्पीड के लिए आवश्यक बटन सेंटर कंसोल पर बरकरार रखे गए हैं.

2026 किआ सेल्टॉस फीचर्स

महंगे मॉडलों में 10वे इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल होने वाली ड्राइवर सीट, मेमोरी फंक्शन, हेड-अप डिस्प्ले, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइवर सीट के लिए रिलैक्सेशन मोड जैसी प्रमुख खासियतें शामिल हैं. हालांकि, सबसे बड़ा अपग्रेड निचले स्तर के मॉडलों में मिलता है.

अब बेस वैरिएंट में भी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और एलईडी लाइटिंग मिलती है. HTK ट्रिम से आगे के वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीटें, पावर ड्राइवर सीट, कीलेस गो, पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं. खास बात यह है कि लेवल 2 ADAS अब सिर्फ GTX ट्रिम तक ही सीमित नहीं है, HTX में भी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स उपलब्ध हैं.

2026 किआ सेल्टॉस: इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

बोनट के नीचे देखा जाए तो, किआ ने भारत के लिए मौजूदा इंजन विकल्पों को ही बरकरार रखा है. सेल्टॉस में पहले की तरह ही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन उपलब्ध है जो 112 bhp और 144 Nm का ताकत बनाता है, साथ ही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है जो 157 bhp और 253 Nm का ताकत पैदा करता है और 1.5-लीटर डीजल इंजन भी है जो 114 bhp और 250 Nm की ताकत बनाता है.

ट्रांसमिशन विकल्पों में NA पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल या iVT, टर्बो-पेट्रोल के साथ 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT, और डीजल के साथ 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक शामिल हैं.

2026 किआ सेल्टॉस: प्रतिद्वंदी

भारतीय बाजार में, नई सेल्टॉस ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिडर, फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक के साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखे हुए है.