किआ सिरोस के वैरिएंट लाइन-अप में HTK (EX) ट्रिम को किया गया शामिल, कीमतें रु.9.89 लाख से शुरू

HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 16, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • किआ सिरोस का एक नया वैरिएंट HTK (EX) हुआ लॉन्च
  • यह HTK (O) और HTK+ वैरिएंट के बीच में आता है
  • पेट्रोल वैरिएंट की कीमत रु.9.89 लाख और डीजल वैरिएंट की कीमत रु.10.64 लाख है

भारत में किआ ने सेल्टॉस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के वैरिएंट लाइनअप को HTK (EX) ट्रिम के लॉन्च के साथ विस्तारित किया है. HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा, जिनकी कीमत क्रमशः रु.9.89 लाख और रु.10.64 लाख (एक्स-शोरूम) है. HTK (O) की तरह, इसमें भी आपको केवल मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा और LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स जैसे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. HTK (O) वेरिएंट की तुलना में, नया HTK (EX) वेरिएंट लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.

 

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू

Whats App Image 2026 01 16 at 13 03 50

HTK (O) वेरिएंट की तुलना में, नया HTK (EX) वेरिएंट लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.

 

किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, “सिरोस के लिए HTK(EX) ट्रिम की शुरुआत ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने और सार्थक मूल्य देने पर हमारे निरंतर फोकस को दर्शाती है. आकर्षक मूल्य पर लाइनअप का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य अपनी एसयूवी को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही किआ से ग्राहकों द्वारा अपेक्षित फीचर्स और गुणवत्ता को देना जारी रखना है.

Kia Syros Web 4

नए वेरिएंट में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा

 

आरामदायक फीचर्स की बात करें तो, नई HTK (EX) में HTK (O) के अधिकांश फीचर्स मौजूद हैं. जैसे - इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच अलॉय व्हील्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा आदि. इसमें भी 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, छह एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट शामिल हैं.

 

इंजन विकल्पों में 1.0-लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. नई सिरोस रेंज में अब सात वैरिएंट हैं, और पेट्रोल वैरिएंट की कीमत रु,8.67 लाख से रु.15.29 लाख के बीच है, जबकि डीजल वैरिएंट की कीमत रु.10.14 लाख से रु.15.94 लाख के बीच है. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

# Kia Syros# Kia Syros Variants# Kia India# Syros SUV Variants# New Syros Variants# SUV# Family# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई, मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी मैजेस्टर भारत में 12 फरवरी को होगी लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
  • नया लोअर मिड-स्पेक ट्रिम HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच रखा गया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं.
    किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू
  • नई GLC EV की प्रतिद्वंदी कार पहली वॉल्वो होगी जो अगली पीढ़ी SPA3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी और 400 kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.
    वॉल्वो EX60 एसयूवी 21 जनवरी को वैश्विक स्तर पर होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 810 km की रेंज
  • यह थ्री-रो SUV R-Line ट्रिम में मिलेगी, जिसमें 19-इंच के व्हील्स, 15-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे.
    भारत के लिए बनी फोक्सवैगन टैरॉन से पर्दा उठा
