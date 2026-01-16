किआ सिरोस के वैरिएंट लाइन-अप में HTK (EX) ट्रिम को किया गया शामिल, कीमतें रु.9.89 लाख से शुरू

भारत में किआ ने सेल्टॉस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के वैरिएंट लाइनअप को HTK (EX) ट्रिम के लॉन्च के साथ विस्तारित किया है. HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा, जिनकी कीमत क्रमशः रु.9.89 लाख और रु.10.64 लाख (एक्स-शोरूम) है. HTK (O) की तरह, इसमें भी आपको केवल मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा और LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स जैसे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. HTK (O) वेरिएंट की तुलना में, नया HTK (EX) वेरिएंट लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.

किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, “सिरोस के लिए HTK(EX) ट्रिम की शुरुआत ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने और सार्थक मूल्य देने पर हमारे निरंतर फोकस को दर्शाती है. आकर्षक मूल्य पर लाइनअप का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य अपनी एसयूवी को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही किआ से ग्राहकों द्वारा अपेक्षित फीचर्स और गुणवत्ता को देना जारी रखना है.

नए वेरिएंट में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा

आरामदायक फीचर्स की बात करें तो, नई HTK (EX) में HTK (O) के अधिकांश फीचर्स मौजूद हैं. जैसे - इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच अलॉय व्हील्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा आदि. इसमें भी 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, छह एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट शामिल हैं.

इंजन विकल्पों में 1.0-लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. नई सिरोस रेंज में अब सात वैरिएंट हैं, और पेट्रोल वैरिएंट की कीमत रु,8.67 लाख से रु.15.29 लाख के बीच है, जबकि डीजल वैरिएंट की कीमत रु.10.14 लाख से रु.15.94 लाख के बीच है. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.