किआ सिरोस के वैरिएंट लाइन-अप में HTK (EX) ट्रिम को किया गया शामिल, कीमतें रु.9.89 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 16, 2026
हाइलाइट्स
- किआ सिरोस का एक नया वैरिएंट HTK (EX) हुआ लॉन्च
- यह HTK (O) और HTK+ वैरिएंट के बीच में आता है
- पेट्रोल वैरिएंट की कीमत रु.9.89 लाख और डीजल वैरिएंट की कीमत रु.10.64 लाख है
भारत में किआ ने सेल्टॉस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के वैरिएंट लाइनअप को HTK (EX) ट्रिम के लॉन्च के साथ विस्तारित किया है. HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच स्थित, यह नया वैरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा, जिनकी कीमत क्रमशः रु.9.89 लाख और रु.10.64 लाख (एक्स-शोरूम) है. HTK (O) की तरह, इसमें भी आपको केवल मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा और LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स जैसे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. HTK (O) वेरिएंट की तुलना में, नया HTK (EX) वेरिएंट लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.
यह भी पढ़ें: किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू
HTK (O) वेरिएंट की तुलना में, नया HTK (EX) वेरिएंट लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.
किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, “सिरोस के लिए HTK(EX) ट्रिम की शुरुआत ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने और सार्थक मूल्य देने पर हमारे निरंतर फोकस को दर्शाती है. आकर्षक मूल्य पर लाइनअप का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य अपनी एसयूवी को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही किआ से ग्राहकों द्वारा अपेक्षित फीचर्स और गुणवत्ता को देना जारी रखना है.
नए वेरिएंट में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा
आरामदायक फीचर्स की बात करें तो, नई HTK (EX) में HTK (O) के अधिकांश फीचर्स मौजूद हैं. जैसे - इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच अलॉय व्हील्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा आदि. इसमें भी 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, छह एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट शामिल हैं.
इंजन विकल्पों में 1.0-लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. नई सिरोस रेंज में अब सात वैरिएंट हैं, और पेट्रोल वैरिएंट की कीमत रु,8.67 लाख से रु.15.29 लाख के बीच है, जबकि डीजल वैरिएंट की कीमत रु.10.14 लाख से रु.15.94 लाख के बीच है. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.3 - 14.09 लाख
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 12.77 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 19.99 लाख
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 59.42 लाख
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.97 लाख
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 करोड़
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.08 - 20.71 लाख
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.49 लाख
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.67 - 15.94 लाख
अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 4, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स