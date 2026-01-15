पत्रिकायूज़्ड कार्स
किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू

नया लोअर मिड-स्पेक ट्रिम HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच रखा गया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 15, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • नए वैरिएंट की कीमत HTE(O) ट्रिम से करीब रु.50,000 ज़्यादा है
  • मुख्य फीचर्स में सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और LED DRLs शामिल हैं
  • पहली बार कारेंज क्वैविस को 1.5 NA पेट्रोल स्पेसिफिकेशन में सनरूफ के साथ पेश किया गया है

किआ इंडिया ने कारेंज क्लैविस लाइन-अप को एक नए लोअर मिड-स्पेक HTE(EX) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, जिसकी कीमतें रु.12.55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. मौजूदा HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच पोजिशन किया गया, HTE(EX) ट्रिम में HTE(O) ट्रिम की तुलना में कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल है - यह फीचर पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस भारत में रु.10.99 लाख में हुई लॉन्च

किआ कारेंज क्वैविस HTE(EX)कीमत (एक्स-शोरूम)
1.5 पेट्रोल मैनुअल रु.12.55 लाख
1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल मैनुअलरु.13.42 लाख
1.5 डीज़ल मैनुअलरु.14.53 लाख


फीचर्स के मामले में, आपको HTE(O) ट्रिम के सभी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 16-इंच के स्टाइल्ड व्हील्स, इलेक्ट्रिक एडजस्ट विंग मिरर, ऑटो हेडलाइट्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन और एक रिवर्स कैमरा शामिल है. इसके अलावा, आपको HTK ट्रिम के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे LED डे-टाइम रनिंग लैंप, LED कैबिन लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर की पावर विंडो के लिए वन-टच ऑपरेशन आदि.

Kia Carens Clavis web 18

हालांकि, सबसे बड़ी खासियत इस वैरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ का दिया जाना है, जो पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था. किआ का कहना है कि यह पहली बार है जब कारेंज क्लैविस को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सनरूफ के साथ खरीदा जा सकता है.

 

कीमत की बात करें तो, नए ट्रिम लेवल की कीमत HTE(O) ट्रिम लेवल से लगभग रु.50,000 ज़्यादा है और हायर-स्पेक HTK वेरिएंट से लगभग रु.45,000 कम है.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, नया HTE(EX) ट्रिम 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई GLC EV की प्रतिद्वंदी कार पहली वॉल्वो होगी जो अगली पीढ़ी SPA3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी और 400 kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.
    वॉल्वो EX60 एसयूवी 21 जनवरी को वैश्विक स्तर पर होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 810 km की रेंज
  • यह थ्री-रो SUV R-Line ट्रिम में मिलेगी, जिसमें 19-इंच के व्हील्स, 15-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे.
    भारत के लिए बनी फोक्सवैगन टैरॉन से पर्दा उठा
  • यह नया सेलिब्रेशन एडिशन एसयूवी के EQS 450 और EQS 580 दोनों वर्जन में उपलब्ध होगी.
    2026 मर्सिडीज-बेंज EQS एसयूवी सेलिब्रेशन एडिशन हुआ लॉन्च,कीमतें रु.1.34 करोड़ से शुरू
  • जर्मन कार निर्माता कंपनी ने अपनी सबसे महंगी गाड़ियों (TEVs), EV रेंज और AMG मॉडल्स की बिक्री में साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की, हालांकि एंट्री-लेवल सेगमेंट में बिक्री में 20% की गिरावट आई.
    ऑटो सेल्स: मर्सिडीज-बेंज की बिक्री में आई 3% की गिरावट; CY2025 में 19,007 यूनिट्स बिकीं
  • अपडेटेड माइक्रो एसयूवी में बदली हुई स्टाइलिंग, नए फीचर्स और एक नया टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन विकल्प दिया गया है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
