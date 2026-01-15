किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू

किआ इंडिया ने कारेंज क्लैविस लाइन-अप को एक नए लोअर मिड-स्पेक HTE(EX) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, जिसकी कीमतें रु.12.55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. मौजूदा HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच पोजिशन किया गया, HTE(EX) ट्रिम में HTE(O) ट्रिम की तुलना में कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल है - यह फीचर पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था.

किआ कारेंज क्वैविस HTE(EX) कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 पेट्रोल मैनुअल रु.12.55 लाख 1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल मैनुअल रु.13.42 लाख 1.5 डीज़ल मैनुअल रु.14.53 लाख



फीचर्स के मामले में, आपको HTE(O) ट्रिम के सभी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 16-इंच के स्टाइल्ड व्हील्स, इलेक्ट्रिक एडजस्ट विंग मिरर, ऑटो हेडलाइट्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन और एक रिवर्स कैमरा शामिल है. इसके अलावा, आपको HTK ट्रिम के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे LED डे-टाइम रनिंग लैंप, LED कैबिन लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर की पावर विंडो के लिए वन-टच ऑपरेशन आदि.

हालांकि, सबसे बड़ी खासियत इस वैरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ का दिया जाना है, जो पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था. किआ का कहना है कि यह पहली बार है जब कारेंज क्लैविस को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सनरूफ के साथ खरीदा जा सकता है.

कीमत की बात करें तो, नए ट्रिम लेवल की कीमत HTE(O) ट्रिम लेवल से लगभग रु.50,000 ज़्यादा है और हायर-स्पेक HTK वेरिएंट से लगभग रु.45,000 कम है.

पावरट्रेन की बात करें तो, नया HTE(EX) ट्रिम 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.