महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- विज़न एस की लंबाई 4 मीटर के अंदर है
- कॉम्पैक्ट एसयूवी का आकार बॉक्सी है
- यह पेट्रोल-डीज़ल और EV दोनों के साथ सपोर्ट करता है
कई हफ़्तों तक झलक दिखाने के बाद, महिंद्रा ऑटो ने स्वतंत्रता दिवस पर आधिकारिक तौर पर चार कॉन्सेप्ट गाड़ियों का पेश किया है, जिनमें विज़न एस कॉन्सेप्ट भी शामिल है. महिंद्रा ने तीन और प्रोटोटाइप -X T और SXT - भी पेश किए हैं, जो सभी उसकी विज़न सीरीज़ का हिस्सा हैं. ये एसयूवी NU.IQ मोनोकॉक प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं, जिसके भविष्य के कई मॉडलों के लिए आधार बनने की उम्मीद है और यह पेट्रोल-डीज़ल और EV, दोनों के साथ आएगा. देखने से ऐसा लगता है कि विज़न एस 2027 में प्रोडक्शन लाइन में आने पर स्कॉर्पियो परिवार का हिस्सा बन सकती है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित
डिज़ाइन की बात करें तो, विज़न एस कॉन्सेप्ट में एक बॉक्सी सिल्हूट और तीखी, सीधी रेखाएँ हैं जो इसके पूरे आकार को परिभाषित करती हैं. आगे की तरफ, फ्रंट बंपर में पार्किंग सेंसर के साथ एक रडार यूनिट दिखाई देती है. महिंद्रा का लोगो बीच में एक एलईडी पैनल पर स्थित है जो उल्टे एल-आकार की हेडलाइट्स से जुड़ा है. इसके अलावा, पिक्सेल-स्टाइल फॉग लैंप नीचे की ओर हैं और ह्यून्दे नेक्सो जैसे हैं. इस कॉन्सेप्ट में बोनट पर लिम्ब राइज़र और रूफ-माउंटेड लाइट्स हैं, हालाँकि ये फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल में आने की संभावना कम है.
विज़न एस के डिज़ाइन की बात करें तो यह लंबा और ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया लगता है, जिसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल इसे एक आकर्षक लुक देते हैं. इसका स्टांस उठा हुआ है और चौकोर व्हील आर्च के चारों ओर मोटी क्लैडिंग है. इसमें 19 इंच के पहिये हैं जो किसी तारे जैसे दिखते हैं. अन्य खासितयों में सामान्य ORVMs की जगह कैमरे, साइड स्टेप्स जो दरवाज़े खोलते ही आसानी से खुल जाते हैं, बाईं ओर एक रूफ लैडर और दाईं ओर एक जेरी कैन लगा हुआ है.
पीछे की तरफ, इसका डिज़ाइन कुछ हद तक डिफेंडर 90 की याद दिलाता है, जिससे इसकी तुलना "बेबी डिफेंडर" से की जा सकती है. आगे की तरह, पीछे की तरफ भी उल्टे L-आकार की टेललाइट्स हैं, साथ ही नीचे बम्पर में चार पिक्सेल-शैली की लाइटें लगी हैं. स्पेयर व्हील पीछे की तरफ लगा है और साइड-हिंग वाले टेलगेट में लगा है. ब्रेक लाइट विंडशील्ड के ऊपर लगी है, जबकि टायर हगर के पिलर्स पर लाइटिंग एलिमेंट भी दिखाई दे रहे हैं.
कैबिन की बात करें तो, कॉन्सेप्ट के डैशबोर्ड में बहुत कुछ है, जिसमें कोनों पर और बीच में लगे इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के दोनों ओर चार वर्टिकल एसी वेंट हैं. आगे की तरफ़ पैसेंजर साइड में एक पीली, बेल्ट जैसी स्टोरेज स्ट्रिप है. स्टीयरिंग व्हील एक नया फ्लैट-बॉटम, तीन-स्पोक यूनिट है जिसमें हल्के पीले रंग की बारीकियाँ हैं और बीच में "विज़न एस" ब्रांडिंग है.
कैबिन में डैशबोर्ड, डोर पैनल और सीटों पर डुअल-टोन (हल्का और गहरा ग्रे) रंग का इस्तेमाल किया गया है. इस कॉन्सेप्ट में एक पैनोरमिक सनरूफ भी शामिल है. खास बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट में दरवाजों के पास ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जिससे इस लंबी एसयूवी में अंदर और बाहर निकलना आसान हो जाता है.
हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि विज़न एस के प्रोडक्शन वैरिएंट में कौन से पावरट्रेन विकल्प शामिल होंगे, महिंद्रा ने पुष्टि की है कि इस एसयूवी की लंबाई 4 मीटर से कम होगी और इसका व्हीलबेस 2,665 मिमी होगा. NU.IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर आधारित महिंद्रा की आगामी एसयूवी रेंज का निर्माण 2027 से शुरू होगा. महिंद्रा रिसर्च वैली में विकसित, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न बॉडी स्टाइल, पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करता है, जिसमें फ्रंट और ऑल-व्हील ड्राइव, साथ ही लेफ्ट और राइट-हैंड ड्राइव सेटअप शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स