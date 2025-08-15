पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश

विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • विज़न एस की लंबाई 4 मीटर के अंदर है
  • कॉम्पैक्ट एसयूवी का आकार बॉक्सी है
  • यह पेट्रोल-डीज़ल और EV दोनों के साथ सपोर्ट करता है

कई हफ़्तों तक झलक दिखाने के बाद, महिंद्रा ऑटो ने स्वतंत्रता दिवस पर आधिकारिक तौर पर चार कॉन्सेप्ट गाड़ियों का पेश किया है, जिनमें विज़न एस कॉन्सेप्ट भी शामिल है. महिंद्रा ने तीन और प्रोटोटाइप -X T और SXT - भी पेश किए हैं, जो सभी उसकी विज़न सीरीज़ का हिस्सा हैं. ये एसयूवी NU.IQ मोनोकॉक प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं, जिसके भविष्य के कई मॉडलों के लिए आधार बनने की उम्मीद है और यह पेट्रोल-डीज़ल और EV, दोनों के साथ आएगा. देखने से ऐसा लगता है कि विज़न एस 2027 में प्रोडक्शन लाइन में आने पर स्कॉर्पियो परिवार का हिस्सा बन सकती है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित

Mahindra Vision S Concept Unveiled 3

डिज़ाइन की बात करें तो, विज़न एस कॉन्सेप्ट में एक बॉक्सी सिल्हूट और तीखी, सीधी रेखाएँ हैं जो इसके पूरे आकार को परिभाषित करती हैं. आगे की तरफ, फ्रंट बंपर में पार्किंग सेंसर के साथ एक रडार यूनिट दिखाई देती है. महिंद्रा का लोगो बीच में एक एलईडी पैनल पर स्थित है जो उल्टे एल-आकार की हेडलाइट्स से जुड़ा है. इसके अलावा, पिक्सेल-स्टाइल फॉग लैंप नीचे की ओर हैं और ह्यून्दे नेक्सो जैसे हैं. इस कॉन्सेप्ट में बोनट पर लिम्ब राइज़र और रूफ-माउंटेड लाइट्स हैं, हालाँकि ये फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल में आने की संभावना कम है.

Mahindra Vision S Concept Unveiled 2

विज़न एस के डिज़ाइन की बात करें तो यह लंबा और ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया लगता है, जिसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल इसे एक आकर्षक लुक देते हैं. इसका स्टांस उठा हुआ है और चौकोर व्हील आर्च के चारों ओर मोटी क्लैडिंग है. इसमें 19 इंच के पहिये हैं जो किसी तारे जैसे दिखते हैं. अन्य खासितयों में सामान्य ORVMs की जगह कैमरे, साइड स्टेप्स जो दरवाज़े खोलते ही आसानी से खुल जाते हैं, बाईं ओर एक रूफ लैडर और दाईं ओर एक जेरी कैन लगा हुआ है.

Mahindra Vision S Concept Unveiled 1

पीछे की तरफ, इसका डिज़ाइन कुछ हद तक डिफेंडर 90 की याद दिलाता है, जिससे इसकी तुलना "बेबी डिफेंडर" से की जा सकती है. आगे की तरह, पीछे की तरफ भी उल्टे L-आकार की टेललाइट्स हैं, साथ ही नीचे बम्पर में चार पिक्सेल-शैली की लाइटें लगी हैं. स्पेयर व्हील पीछे की तरफ लगा है और साइड-हिंग वाले टेलगेट में लगा है. ब्रेक लाइट विंडशील्ड के ऊपर लगी है, जबकि टायर हगर के पिलर्स पर लाइटिंग एलिमेंट भी दिखाई दे रहे हैं.

Mahindra Vision S Interior

कैबिन की बात करें तो, कॉन्सेप्ट के डैशबोर्ड में बहुत कुछ है, जिसमें कोनों पर और बीच में लगे इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के दोनों ओर चार वर्टिकल एसी वेंट हैं. आगे की तरफ़ पैसेंजर साइड में एक पीली, बेल्ट जैसी स्टोरेज स्ट्रिप है. स्टीयरिंग व्हील एक नया फ्लैट-बॉटम, तीन-स्पोक यूनिट है जिसमें हल्के पीले रंग की बारीकियाँ हैं और बीच में "विज़न एस" ब्रांडिंग है.

Mahindra Vision S Interior 1

कैबिन में डैशबोर्ड, डोर पैनल और सीटों पर डुअल-टोन (हल्का और गहरा ग्रे) रंग का इस्तेमाल किया गया है. इस कॉन्सेप्ट में एक पैनोरमिक सनरूफ भी शामिल है. खास बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट में दरवाजों के पास ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जिससे इस लंबी एसयूवी में अंदर और बाहर निकलना आसान हो जाता है.

 

हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि विज़न एस के प्रोडक्शन वैरिएंट में कौन से पावरट्रेन विकल्प शामिल होंगे, महिंद्रा ने पुष्टि की है कि इस एसयूवी की लंबाई 4 मीटर से कम होगी और इसका व्हीलबेस 2,665 मिमी होगा. NU.IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर आधारित महिंद्रा की आगामी एसयूवी रेंज का निर्माण 2027 से शुरू होगा. महिंद्रा रिसर्च वैली में विकसित, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न बॉडी स्टाइल, पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करता है, जिसमें फ्रंट और ऑल-व्हील ड्राइव, साथ ही लेफ्ट और राइट-हैंड ड्राइव सेटअप शामिल हैं.

# Mahindra Vision S# Mahindra Vision S Concept# Vision S Concept# Mahindra Vision S Revealed# Independence Day# Mahindra Vision S Images# Mahindra Concept Cars# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

