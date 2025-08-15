महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित

महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर, मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर आधारित चार नए एसयूवी कॉन्सेप्ट में से एक, विज़न एक्स को पेश किया है. इस कॉन्सेप्ट को विज़न.एस, विज़न.टी और विज़न.SXT के साथ पेश किया गया है, जो कंपनी की ग्लोबल विज़न 2027 रणनीति का हिस्सा है.

विज़न एक्स, महिंद्रा के "मूर्तिकला एथलेटिकिज़्म" के रूप में वर्णित एक डिज़ाइन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है - एक ऐसा डिज़ाइन जो मज़बूत अनुपात और गतिशील सतहों पर केंद्रित है. भारत और यूके में महिंद्रा के डिज़ाइन स्टूडियो द्वारा विकसित, इस मॉडल में एक उच्च-राइडिंग स्टांस और बोल्ड स्टाइलिंग है, जो शहरी और ऑफ-रोड दोनों तरह के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है.

NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म को कई तरह की बॉडी स्टाइल, पावरट्रेन (इंटरनल कम्बशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित), और फ्रंट-व्हील ड्राइव व ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. महिंद्रा का कहना है कि फ्लैट-फ़्लोर आर्किटेक्चर वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए, श्रेणी में अग्रणी बूट स्पेस के साथ एक विशाल केबिन प्रदान करेगा.

हालांकि विज़न X के लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं, महिंद्रा ने पुष्टि की है कि यह कॉन्सेप्ट दाएं और बाएं हाथ के ड्राइव बाजारों के लिए तैयार की गई है, जिसका निर्माण 2027 में शुरू होने की योजना है. कंपनी का लक्ष्य NU_IQ-आधारित एसयूवी को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए पेश करना है.

विज़न X और इसके सहोदर कॉन्सेप्ट्स, महिंद्रा के "हार्टकोर" डिजाइन दर्शन के अगले चरण को चिह्नित करते हैं, जो ब्रांड के NU_UX डिजिटल आर्किटेक्चर के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक एसयूवी विशेषताओं को जोड़ते हैं.