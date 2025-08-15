महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- विज़न एक्स, महिंद्रा की ग्लोबल विज़न 2027 रणनीति के तहत प्रस्तुत चार एसयूवी कॉन्सेप्ट्स में से एक है
- यह NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित है और पेट्रोल-डीज़ल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है
- इसका निर्माण 2027 में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाज़ारों में, LHD क्षेत्रों सहित, शुरू होगा
महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर, मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर आधारित चार नए एसयूवी कॉन्सेप्ट में से एक, विज़न एक्स को पेश किया है. इस कॉन्सेप्ट को विज़न.एस, विज़न.टी और विज़न.SXT के साथ पेश किया गया है, जो कंपनी की ग्लोबल विज़न 2027 रणनीति का हिस्सा है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
विज़न एक्स, महिंद्रा के "मूर्तिकला एथलेटिकिज़्म" के रूप में वर्णित एक डिज़ाइन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है - एक ऐसा डिज़ाइन जो मज़बूत अनुपात और गतिशील सतहों पर केंद्रित है. भारत और यूके में महिंद्रा के डिज़ाइन स्टूडियो द्वारा विकसित, इस मॉडल में एक उच्च-राइडिंग स्टांस और बोल्ड स्टाइलिंग है, जो शहरी और ऑफ-रोड दोनों तरह के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है.
NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म को कई तरह की बॉडी स्टाइल, पावरट्रेन (इंटरनल कम्बशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित), और फ्रंट-व्हील ड्राइव व ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. महिंद्रा का कहना है कि फ्लैट-फ़्लोर आर्किटेक्चर वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए, श्रेणी में अग्रणी बूट स्पेस के साथ एक विशाल केबिन प्रदान करेगा.
हालांकि विज़न X के लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं, महिंद्रा ने पुष्टि की है कि यह कॉन्सेप्ट दाएं और बाएं हाथ के ड्राइव बाजारों के लिए तैयार की गई है, जिसका निर्माण 2027 में शुरू होने की योजना है. कंपनी का लक्ष्य NU_IQ-आधारित एसयूवी को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए पेश करना है.
विज़न X और इसके सहोदर कॉन्सेप्ट्स, महिंद्रा के "हार्टकोर" डिजाइन दर्शन के अगले चरण को चिह्नित करते हैं, जो ब्रांड के NU_UX डिजिटल आर्किटेक्चर के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक एसयूवी विशेषताओं को जोड़ते हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स