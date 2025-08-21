पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का 300 से बढ़ाकर अब 999 कारों तक होगा निर्माण

मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा BE 6 का निर्माण बढ़ाकर 999 यूनिट किया जाएगा
  • यह 79 kWh बैटरी वाले पैक थ्री वेरिएंट पर आधारित है
  • इसकी कीमत रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) है

सुपरहीरो के फैंस के साथ-साथ वाहन संग्राहकों से मिले 'उत्साह के असाधारण प्रवाह' का हवाला देते हुए, महिंद्रा ने 14 अगस्त को एक सप्ताह पहले पेश किए गए BE 6 बैटमैन वैरिएंट के निर्माण को तीन गुना से अधिक करने का फैसला किया है. मूल रूप से एक अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव स्पेशल के रूप में कल्पना की गई थी जो 300 यूनिट्स तक सीमित होगी, अब, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे बुकिंग विंडो खुलने पर BE 6 बैटमैन वैरिएंट के कुल 999 उदाहरण उपलब्ध होंगे. इस बीच, प्री-बुकिंग आज, 21 अगस्त को शाम 5 बजे महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी वेबसाइट पर खुलेगी.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया

BE 6 बैटमैन एडिशन में साटन ब्लैक मैट पेंट है, जिसके साथ आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVMs और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. आगे के दरवाजों पर एक बड़ा बैटमैन डेकल है. बैटमैन एडिशन में कुछ ऐसा है जो मानक BE 6 में अभी तक नहीं है - 20-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. बैटमैन एडिशन में इसके सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स भी खास हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition 2

20 इंच के पहिये फिलहाल BE 6 बैटमैन वैरिएंट के लिए विशेष हैं

 

बैटमैन होलोग्राम रोशन 'इनफिनिटी' पैनोरमिक ग्लास रूफ का हिस्सा है. ड्राइवर के चारों ओर एक 'एल्केमी' गोल्ड हेलो लिपटा हुआ है, और 999 यूनिट के निर्माण में से गाड़ी का सटीक नंबर बताने के लिए एक पट्टिका भी है.

 

BE 6 बैटमैन एडिशन, सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है जिसमें बड़ी 79kWh बैटरी (ARAI-प्रमाणित रेंज 682 किमी) है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो अधिकतम 282 bhp और 380 Nm टॉर्क पैदा करती है. इस एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से रु.89,000 ज़्यादा है.

  लेटेस्ट Reviews

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा - जो भी पहले हो, की सुविधा दी जाती है.
    लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा
  • यह खास वैरिएंट, जिसकी बिक्री केवल 50 कारों तक सीमित है, 3 सीरीज मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, M340i 50 Jahre एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.64 लाख से शुरू
  कैमरी के इस वैरिँट में मानक मॉडल की तुलना में डुअल रंग विकल्प की योजनाएं, कॉस्मेटिक ऐड-ऑन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं.
टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च
    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च
  प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
