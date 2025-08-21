महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का 300 से बढ़ाकर अब 999 कारों तक होगा निर्माण

सुपरहीरो के फैंस के साथ-साथ वाहन संग्राहकों से मिले 'उत्साह के असाधारण प्रवाह' का हवाला देते हुए, महिंद्रा ने 14 अगस्त को एक सप्ताह पहले पेश किए गए BE 6 बैटमैन वैरिएंट के निर्माण को तीन गुना से अधिक करने का फैसला किया है. मूल रूप से एक अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव स्पेशल के रूप में कल्पना की गई थी जो 300 यूनिट्स तक सीमित होगी, अब, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे बुकिंग विंडो खुलने पर BE 6 बैटमैन वैरिएंट के कुल 999 उदाहरण उपलब्ध होंगे. इस बीच, प्री-बुकिंग आज, 21 अगस्त को शाम 5 बजे महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी वेबसाइट पर खुलेगी.

BE 6 बैटमैन एडिशन में साटन ब्लैक मैट पेंट है, जिसके साथ आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVMs और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. आगे के दरवाजों पर एक बड़ा बैटमैन डेकल है. बैटमैन एडिशन में कुछ ऐसा है जो मानक BE 6 में अभी तक नहीं है - 20-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. बैटमैन एडिशन में इसके सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स भी खास हैं.

20 इंच के पहिये फिलहाल BE 6 बैटमैन वैरिएंट के लिए विशेष हैं

बैटमैन होलोग्राम रोशन 'इनफिनिटी' पैनोरमिक ग्लास रूफ का हिस्सा है. ड्राइवर के चारों ओर एक 'एल्केमी' गोल्ड हेलो लिपटा हुआ है, और 999 यूनिट के निर्माण में से गाड़ी का सटीक नंबर बताने के लिए एक पट्टिका भी है.

BE 6 बैटमैन एडिशन, सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है जिसमें बड़ी 79kWh बैटरी (ARAI-प्रमाणित रेंज 682 किमी) है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो अधिकतम 282 bhp और 380 Nm टॉर्क पैदा करती है. इस एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से रु.89,000 ज़्यादा है.