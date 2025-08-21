महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का 300 से बढ़ाकर अब 999 कारों तक होगा निर्माण
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 21, 2025
हाइलाइट्स
- महिंद्रा BE 6 का निर्माण बढ़ाकर 999 यूनिट किया जाएगा
- यह 79 kWh बैटरी वाले पैक थ्री वेरिएंट पर आधारित है
- इसकी कीमत रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) है
सुपरहीरो के फैंस के साथ-साथ वाहन संग्राहकों से मिले 'उत्साह के असाधारण प्रवाह' का हवाला देते हुए, महिंद्रा ने 14 अगस्त को एक सप्ताह पहले पेश किए गए BE 6 बैटमैन वैरिएंट के निर्माण को तीन गुना से अधिक करने का फैसला किया है. मूल रूप से एक अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव स्पेशल के रूप में कल्पना की गई थी जो 300 यूनिट्स तक सीमित होगी, अब, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे बुकिंग विंडो खुलने पर BE 6 बैटमैन वैरिएंट के कुल 999 उदाहरण उपलब्ध होंगे. इस बीच, प्री-बुकिंग आज, 21 अगस्त को शाम 5 बजे महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी वेबसाइट पर खुलेगी.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
BE 6 बैटमैन एडिशन में साटन ब्लैक मैट पेंट है, जिसके साथ आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVMs और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. आगे के दरवाजों पर एक बड़ा बैटमैन डेकल है. बैटमैन एडिशन में कुछ ऐसा है जो मानक BE 6 में अभी तक नहीं है - 20-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. बैटमैन एडिशन में इसके सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स भी खास हैं.
20 इंच के पहिये फिलहाल BE 6 बैटमैन वैरिएंट के लिए विशेष हैं
बैटमैन होलोग्राम रोशन 'इनफिनिटी' पैनोरमिक ग्लास रूफ का हिस्सा है. ड्राइवर के चारों ओर एक 'एल्केमी' गोल्ड हेलो लिपटा हुआ है, और 999 यूनिट के निर्माण में से गाड़ी का सटीक नंबर बताने के लिए एक पट्टिका भी है.
BE 6 बैटमैन एडिशन, सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है जिसमें बड़ी 79kWh बैटरी (ARAI-प्रमाणित रेंज 682 किमी) है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो अधिकतम 282 bhp और 380 Nm टॉर्क पैदा करती है. इस एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से रु.89,000 ज़्यादा है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट Reviews
रिलेटेड आर्टिकल्स