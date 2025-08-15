महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- विज़न टी, महिंद्रा के NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित चार नए एसयूवी कॉन्सेप्ट में से एक है
- इसमें बोल्ड स्टांस और सीधे आकार के साथ "बॉर्न आइकॉनिक" डिज़ाइन है
- कई पावरट्रेन विकल्पों और वैश्विक बाज़ार पहुँच के साथ, इसका निर्माण 2027 में शुरू होने की योजना है
महिंद्रा ने विज़न टी, एक कॉन्सेप्ट एसयूवी, पेश की है जो उसकी नई ग्लोबल विज़न 2027 रणनीति का हिस्सा है. यह मॉडल कंपनी के आगामी NU_IQ मॉड्यूलर, मल्टी-एनर्जी प्लेटफ़ॉर्म पर विकसित चार कॉन्सेप्ट मॉडल्स — विज़न.एस, विज़न.एसएक्सटी और विज़न एक्स — में से एक है, जो कंपनी के आगामी NU_IQ मॉड्यूलर, बहु-ऊर्जा प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
महिंद्रा विज़न टी को एक "बॉर्न आइकॉनिक" डिज़ाइन भाषा के रूप में वर्णित करता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक एसयूवी के संकेतों को आधुनिक स्टाइलिंग के साथ मिलाना है. मुंबई और बैनबरी, यूके स्थित महिंद्रा की डिज़ाइन टीमों द्वारा बनी, विज़न टी में एक बोल्ड स्टांस, सीधा अनुपात और खास डिटेल्स हैं जो सड़क पर अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से हैं.
NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म विज़न टी को कई पावरट्रेन विकल्पों — जिसमें पेट्रोल-डीज़ल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक — के साथ-साथ फ्रंट- और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं. महिंद्रा का कहना है कि यह आर्किटेक्चर एक फ्लैट-फ़्लोर कैबिन की अनुमति देता है, जिससे यात्रियों के आराम में सुधार और बूट स्पेस में वृद्धि की उम्मीद है.
विज़न टी को घरेलू और निर्यात बाज़ारों के लिए राइट-हैंड ड्राइव और लेफ्ट-हैंड ड्राइव, दोनों वैरिएंट के साथ विकसित किया जा रहा है. विज़न टी सहित NU_IQ-आधारित एसयूवी का निर्माण 2027 में शुरू होने वाला है. यह महिंद्रा के "हार्टकोर" डिज़ाइन विज़न में एक और कदम है, जिसका उद्देश्य कंपनी के अगली पीढ़ी के NU_UX इंटरफ़ेस के माध्यम से कार्यक्षमता, एडवांस सुरक्षा और तकनीक का संगम करना है.
