लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडाएमजी स्टारलाइट 560मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू

जापानी लग्ज़री कार ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ES लॉन्च की थी और अब इसके हाइब्रिड वर्शन की बुकिंग शुरू हो गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई ES 350h दो वेरिएंट में उपलब्ध है
  • यह हाइब्रिड सेडान अपने पिछले मॉडल के मुकाबले आकार में बड़ी है
  • नई ES 350h भारत में बनाई जाएगी

जापानी लग्ज़री कार ब्रांड लेक्सस ने भारतीय बाज़ार में नई ES 350h पेश करके अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है. यह हाइब्रिड सेडान दो वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी - Exquisite, जिसकी कीमत रु.66.10 लाख है और लग्ज़री, जिसकी कीमत रु.71.80 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इसके साथ ही, लेक्सस का सबसे सस्ता मॉडल अब हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, दोनों में उपलब्ध होगा; इलेक्ट्रिक वर्शन को मार्च में भारत में रु.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

All New Lexus ES Makes Global Debut At Shanghai Motor Show Offered As Hybrid and EV 4

अपनी नई पीढ़ी में, यह हाइब्रिड सेडान अपने पिछले मॉडल के मुकाबले साइज़ में बड़ी है. इसके बाहरी हिस्से की खासियतों में सिग्नेचर L-शेप वाली लाइटिंग और बेहतर रियर डिज़ाइन शामिल हैं, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक डोर लैच रिलीज़ भी दिए गए हैं. यह कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें हाल ही में लॉन्च हुए SOU और सोनिक कॉपर भी शामिल हैं. कैबिन के अंदर सेंट्रल डैश पर 14.0-इंच का हाई-डेफिनिशन टचस्क्रीन है, जिसमें कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं. यहाँ रिस्पॉन्सिव हिडन स्विच खास तौर पर ध्यान खींचते हैं और लेक्सस के अनुसार, ये दुनिया में अपनी तरह के पहले स्विच हैं.

All New Lexus ES Makes Global Debut At Shanghai Motor Show Offered As Hybrid and EV 3

लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा, "नया मॉडल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लेक्सस के मल्टी-पाथवे अप्रोच को दिखाता है और भारत में सस्टेनेबल मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के हमारे कमिटमेंट को मज़बूत करता है. हमारा ध्यान अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो देने पर है, और नई ES 350h इसी वादे का सबूत है. हमें भरोसा है कि बिल्कुल नई ES 350h हमारे खास ग्राहकों के बीच ES लाइनअप की अपील को और बढ़ाएगी."

 

ES 350h में 2.5 L इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन, PCU (पावर कंट्रोल यूनिट) के साथ नया eAxle (जो ट्रांसएक्सल में इंटीग्रेटेड है) और लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. लेक्सस का कहना है कि इसका हाइब्रिड सिस्टम ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस, बेहतर फ़्यूल इकॉनमी और शांति के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है. नई ES में लेक्सस सेफ़्टी सिस्टम+ भी मिलता है, जिसमें कई ADAS फ़ंक्शन शामिल हैं। इस लग्ज़री सेडान की बुकिंग अब शुरू हो गई है.

# hybrid cars# sedan# lexus es350h# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है.
    24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • यह नया स्पेशल एडिशन 'इवोल्यूशन' और 'टेक्नो' ट्रिम्स के बीच आता है और इसे 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
    रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च
  • जैसे ही इंसान ने कारें बनाईं, वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना चाहता था. और तेज़ी से चलने की इसी चाहत ने हमें कुछ अद्भुत सुपर कारें दी हैं. आइए, अपने आस-पास मौजूद कुछ सबसे तेज़ कारों पर एक नज़र डालते हैं.
    2026 में ये हैं दुनिया की सबसे तेज़ कारें, पलक झपकते ही होती हैं गायब
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
  • बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है.
    24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • यह नया स्पेशल एडिशन 'इवोल्यूशन' और 'टेक्नो' ट्रिम्स के बीच आता है और इसे 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
    रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च
  • जैसे ही इंसान ने कारें बनाईं, वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना चाहता था. और तेज़ी से चलने की इसी चाहत ने हमें कुछ अद्भुत सुपर कारें दी हैं. आइए, अपने आस-पास मौजूद कुछ सबसे तेज़ कारों पर एक नज़र डालते हैं.
    2026 में ये हैं दुनिया की सबसे तेज़ कारें, पलक झपकते ही होती हैं गायब
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू