लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू

जापानी लग्ज़री कार ब्रांड लेक्सस ने भारतीय बाज़ार में नई ES 350h पेश करके अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है. यह हाइब्रिड सेडान दो वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी - Exquisite, जिसकी कीमत रु.66.10 लाख है और लग्ज़री, जिसकी कीमत रु.71.80 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इसके साथ ही, लेक्सस का सबसे सस्ता मॉडल अब हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, दोनों में उपलब्ध होगा; इलेक्ट्रिक वर्शन को मार्च में भारत में रु.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था.

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अपनी नई पीढ़ी में, यह हाइब्रिड सेडान अपने पिछले मॉडल के मुकाबले साइज़ में बड़ी है. इसके बाहरी हिस्से की खासियतों में सिग्नेचर L-शेप वाली लाइटिंग और बेहतर रियर डिज़ाइन शामिल हैं, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक डोर लैच रिलीज़ भी दिए गए हैं. यह कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें हाल ही में लॉन्च हुए SOU और सोनिक कॉपर भी शामिल हैं. कैबिन के अंदर सेंट्रल डैश पर 14.0-इंच का हाई-डेफिनिशन टचस्क्रीन है, जिसमें कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं. यहाँ रिस्पॉन्सिव हिडन स्विच खास तौर पर ध्यान खींचते हैं और लेक्सस के अनुसार, ये दुनिया में अपनी तरह के पहले स्विच हैं.

लेक्सस इंडिया के प्रेसिडेंट हिकारू इकेउची ने कहा, "नया मॉडल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लेक्सस के मल्टी-पाथवे अप्रोच को दिखाता है और भारत में सस्टेनेबल मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के हमारे कमिटमेंट को मज़बूत करता है. हमारा ध्यान अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो देने पर है, और नई ES 350h इसी वादे का सबूत है. हमें भरोसा है कि बिल्कुल नई ES 350h हमारे खास ग्राहकों के बीच ES लाइनअप की अपील को और बढ़ाएगी."

ES 350h में 2.5 L इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन, PCU (पावर कंट्रोल यूनिट) के साथ नया eAxle (जो ट्रांसएक्सल में इंटीग्रेटेड है) और लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. लेक्सस का कहना है कि इसका हाइब्रिड सिस्टम ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस, बेहतर फ़्यूल इकॉनमी और शांति के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है. नई ES में लेक्सस सेफ़्टी सिस्टम+ भी मिलता है, जिसमें कई ADAS फ़ंक्शन शामिल हैं। इस लग्ज़री सेडान की बुकिंग अब शुरू हो गई है.