भारतीय सड़कों से सेडान कारें क्यों हो रही हैं गायब?

अगर पैसेंजर कार सेगमेंट में कुल बिक्री के आंकड़ों को देखें, तो भारतीयों को SUV बहुत पसंद हैं. हाल के ट्रेंड्स के मुताबिक, देश में बिकने वाली कुल कारों में से आधी से ज़्यादा SUV ही हैं. इनमें छोटी (4 मीटर से कम लंबाई वाली) गाड़ियों से लेकर बड़ी, 3-रो वाली लग्ज़री कारें तक शामिल हैं. दूसरी ओर, सेडान कारें अब उतनी लोकप्रिय नहीं रहीं जितनी एक दशक पहले हुआ करती थीं. अभी कुल कार बिक्री में सेडान का हिस्सा सिर्फ़ 10% के आसपास है और इनमें से ज़्यादातर सस्ती कैटेगरी की कारें हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आइए, कुछ वजहों पर नज़र डालते हैं.

एसयूवी की बढ़ती लोकप्रियता और सेडान को पहले जैसी पसंद न मिलने के कई कारण हैं. इनमें से एक कारण है प्रैक्टिकैलिटी (इस्तेमाल में आसानी). एसयूवी में आसानी से अंदर-बाहर जाने की सुविधा, ज़्यादा कैबिन स्पेस और कुछ मामलों में बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है. इसलिए, कई परिवारों को ये हर तरह के और हर साइज़ के लोगों के लिए ज़्यादा सही लगती हैं. आमतौर पर इनके कैबिन में सामान रखने के लिए भी ज़्यादा जगह होती है. इनके टेलगेट का डिज़ाइन बूट स्पेस में रुकावट नहीं डालता और भले ही कागज़ पर सेडान का बूट बड़ा दिखे, लेकिन असल में SUV में थोड़ा ज़्यादा सामान आ जाता है.

दूसरी ओर, सेडान में अंदर-बाहर होना एसयूवी जितना आसान नहीं होता. ज़्यादा लंबाई वाले लोगों को सिर के ऊपर अच्छी जगह (हेडरूम) न होने से परेशानी होती है और भले ही एक ही सेगमेंट की SUV के मुकाबले इनकी सीटें बड़ी हों, लेकिन कुल मिलाकर अंदर ज़्यादा जगह का एहसास नहीं होता. हाँ, लंबी व्हीलबेस वाली बड़ी लग्ज़री कारें जैसे मर्सिडीज़-बेन्ज़ ई-क्लास और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ इसके अपवाद हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इनके कैबिन एसयूवी जितने आरामदायक और सुविधाजनक (एर्गोनॉमिक) नहीं लगते.

एक और बात है ड्राइवर का कॉन्फिडेंस और गाड़ी चलाते समय बाहर का नज़ारा दिखना. कुल मिलाकर, एसयूवी ड्राइवर को आगे और पीछे, दोनों तरफ़ से सड़क का बेहतर नज़ारा देती हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है. एसयूवी में आप थोड़ी ऊँचाई पर बैठते हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय चारों तरफ़ का नज़ारा बेहतर दिखता है. कुछ ड्राइवर गाड़ी के बोनट का थोड़ा हिस्सा देखना पसंद करते हैं ताकि उन्हें सामने सड़क पर मौजूद जगह का बेहतर अंदाज़ा हो सके, और एसयूवी में यह भी मुमकिन है. कुल मिलाकर, मालिक एक ऐसी ड्राइविंग पोज़िशन पसंद करते हैं जिससे उन्हें दबदबे वाला एहसास हो; एसयूवी चाहे किसी भी सेगमेंट की हों, वे यह एहसास देती हैं. सेडान में यह एहसास उस तरह से नहीं मिलता.

भारत में खरीदार सेडान के मुकाबले एसयूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एसयूवी को लगभग कहीं भी ले जाया जा सकता है. एसयूवी के मुकाबले सेडान का ग्राउंड क्लीयरेंस कम होता है, इसलिए मालिक उन्हें खराब रास्तों पर ले जाने से बचते हैं. ऑफ-रोडिंग तो दूर की बात है, रोज़ाना के सफ़र में भी ऊंचे स्पीड ब्रेकर और पानी से भरे खराब रास्ते चिंता का कारण बन जाते हैं. सेडान में आम तौर पर क्लीयरेंस 150-160 mm होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह 120 mm तक कम हो सकता है, जबकि सबसे अच्छे मामलों में यह 180 mm तक होता है. इसके उलट, एसयूवी में सेगमेंट के हिसाब से आसानी से 200 mm या उससे ज़्यादा का क्लीयरेंस मिल जाता है, जिससे ड्राइवर को ज़्यादा भरोसा मिलता है.

हाल ही में कार बनाने वाली कंपनियों ने ज़्यादा ऑप्शन और टेक्नोलॉजी देकर सेडान कारों को और भी आकर्षक बनाने की कोशिश की है. ह्यून्दे वर्ना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन टाइगुन जैसे मॉडल में दमदार और चलाने में मज़ेदार टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जबकि होंडा सिटी जैसे मॉडल में बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी के लिए हाइब्रिड वर्जन भी आता है. इसलिए, कार के शौकीन और कीमत का ध्यान रखने वाले खरीदार, दोनों ही ऐसे ऑप्शन चुनते हैं; हालाँकि, जैसा कि हमने पहले बताया, कुल बिक्री के आँकड़े निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं.

आखिरकार, बात पसंद की आती है. बिक्री में गिरावट के कारण, सेडान कारें अब कुछ ही सेगमेंट तक सीमित नहीं रह गई हैं. हालांकि, पिछले पैराग्राफ में बताई गई सब-कॉम्पैक्ट (जैसे डिजायर, ऑरा और अमेज़) और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कारों की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ऐसी लग्ज़री कारें बहुत कम हैं जो खरीदारों को पसंद आती हैं. इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले अब विकल्प और भी कम हो गए हैं; कई बार ऐसा होता है कि खरीदार सेडान कार खरीदना तो चाहता है, लेकिन उसे बाज़ार में सही विकल्प नहीं मिल पाता.

बड़ा सवाल यह है कि क्या सेडान कारें फिर से वैसी ही लोकप्रियता हासिल कर पाएंगी, जैसी उन्हें इस सदी की शुरुआत में मिली थी? नए एक्सप्रेसवे जैसे बेहतर होते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्राहकों का भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ ही ज़्यादा फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा कारें भी ग्राहकों को शोरूम तक खींच सकती हैं. सस्ती इलेक्ट्रिक सेडान, बड़े सीएनजी टैंक और ज़्यादा काम के केबिन कुछ ऐसी और बातें हैं, जिनसे भविष्य में ऐसी कारों की बिक्री बढ़ सकती है.