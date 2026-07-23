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2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट कल होगी लॉन्च, मिले तीन बड़े बदलाव

2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा कल आ रही है. भारत एनकैप की 5-स्टार रेटिंग के साथ-साथ, यह मॉडल ब्रेज़ा और एक मामले में खुद मारुति के लिए भी तीन नई चीज़ें लेकर आ रहा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 मारुति ब्रेज़ा कल भारत में लॉन्च होगी
  • ब्रेज़ा की लाइनअप में पहली बार टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होगा
  • 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली मारुति की पहली पैसेंजर कार

मारुति सुज़ुकी कल, 24 जुलाई 2026 को भारत में 2026 ब्रेज़ा लॉन्च करेगी. हालांकि अपडेटेड मॉडल ने फाइव-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग हासिल करके पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन असली बड़ी बात इसके अंदर छिपी है. लगभग एक दशक पहले ब्रेज़ा के बिक्री के लिए आने के बाद पहली बार, खरीदारों को इंजन के विकल्प मिलेंगे, जिसमें नए गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ टर्बो-पेट्रोल यूनिट भी शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: 1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें


2026 मारुति ब्रेज़ा: आखिरकार टर्बो-पेट्रोल इंजन आ ही गया

Maruti Suzuki Fronx 21

सबसे बड़ा बदलाव मारुति के 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का शामिल होना है. हालांकि यह तीन-सिलेंडर वाला इंजन पहले से ही फ्रॉन्क्स में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ब्रेज़ा में यह पहली बार आएगा. उम्मीद है कि यह 110 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाएगा और इसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा.

 

2026 मारुति ब्रेज़ा: 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति

नए टर्बो इंजन के साथ मारुति कुछ ऐसा भी लेकर आई है जो उसने पहले कभी नहीं दिया: 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स. अब तक, ब्रांड की सभी मैनुअल पैसेंजर गाड़ियों में 5 गियर ही आते थे. दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉन्क्स में वही इंजन होने के बावजूद 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है, जिससे ब्रेज़ा नया ट्रांसमिशन पाने वाली मारुति की पहली पैसेंजर गाड़ी बन गई है.

 

2026 मारुति ब्रेज़ा: पहली बार 2 इंजन विकल्प मिले

Maruti Suzuki Brezza engine 2022 07 04 T04 49 23 555 Z

इस मॉडल में इंजन के ऑप्शन भी पहली बार दिए गए हैं. ओरिजिनल ब्रेज़ा सिर्फ़ 1.3-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आई थी, और बाद में मारुति के डीज़ल पैसेंजर कार मार्केट से हटने के बाद यह सिर्फ़ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में बदल गई. अपडेटेड मॉडल इस फ़ॉर्मूले को बदलता है और दो पेट्रोल इंजन देता है, जिससे खरीदारों के पास भरोसेमंद 1.5-लीटर इंजन या नए टर्बोचार्ज्ड इंजन में से चुनने का ऑप्शन मिलता है.

 

2026 मारुति ब्रेज़ा: वैरिएंट्स

भारत एनकैप के डॉक्यूमेंट्स से यह भी कन्फर्म हो गया है कि इंजन के ऑप्शन अलग-अलग ट्रिम्स में कैसे दिए जाएंगे. 6-स्पीड मैनुअल वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ट्रिम्स में मिलेगा, जबकि 6-स्पीड ऑटोमैटिक VXi, ZXi और ZXi+ में दिया जाएगा.

 

नया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा, LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ग्रेड में भी उपलब्ध होगा.

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