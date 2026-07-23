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अगर एक्सीडेंट के समय आपकी कार कोई और चला रहा हो, तो क्या होता है?

अगर एक्सीडेंट के समय कोई और आपकी कार चला रहा है, तो भी आपका इंश्योरेंस नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन आपको दूसरे तरीकों से नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कार बीमा आमतौर पर वाहन को कवर करता है, केवल मालिक को नहीं
  • वाहन चलाने वाले के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पॉलिसी की सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है
  • यदि दावा किया जाता है, तो कार मालिक का नो क्लेम बोनस (एनसीबी) समाप्त हो सकता है और नवीनीकरण के समय प्रीमियम बढ़ सकता है

किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या यहाँ तक कि किसी सहकर्मी को अपनी कार देना आम बात है. ज़्यादातर लोग चाबी देने से पहले ज़्यादा सोचते-विचारते नहीं हैं. लेकिन अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, तो हालात बहुत तेज़ी से उलझ सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में ईवी बैटरी बदलने में आता है कितना खर्च, यहां जानें हर एक ज़रूरी बात

 

क्या आपका इंश्योरेंस तब भी काम करेगा? मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा? क्या आप कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं, भले ही आप गाड़ी नहीं चला रहे थे? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी कौन चला रहा था, क्या उन्हें आपकी इजाज़त थी और क्या वे कानून का पालन कर रहे थे.

 

कार इंश्योरेंस में आमतौर पर गाड़ी कवर होती है, न कि सिर्फ़ ड्राइवर

सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि इंश्योरेंस उस व्यक्ति का होता है जो कार चला रहा है. असल में, मोटर इंश्योरेंस गाड़ी से जुड़ा होता है. अगर कोई आपकी इजाज़त से आपकी कार चला रहा है और पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम को कवर कर सकती है.

 

इसे अनुमतिपूर्वक उपयोग कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपने स्वेच्छा से किसी और को अपनी कार चलाने की अनुमति दी. हालांकि, केवल अनुमति मिलने से यह गारंटी नहीं है कि आपका दावा स्वीकृत हो जाएगा.

Road Accidents 1

इंश्योरेंस के काम करने के लिए तीन बातें सच होनी चाहिए

क्लेम को मंज़ूरी देने से पहले, इंश्योरेंस कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों की जाँच करेगी.

 

ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए

आपकी कार चलाने वाले व्यक्ति के पास उस तरह की गाड़ी के लिए वैलिड लाइसेंस होना चाहिए. अगर उनके पास एक्सपायर्ड लाइसेंस है, सस्पेंडेड लाइसेंस है या कोई लाइसेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी 'ओन-डैमेज' क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. गाड़ी के मालिक के तौर पर, बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी चलाने की इजाज़त जानबूझकर देने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

 

ड्राइवर नशे की हालत में नहीं होना चाहिए

 

अगर दुर्घटना के समय ड्राइवर शराब या नशीले पदार्थों के असर में था, तो बीमा कंपनी 'ओन-डैमेज क्लेम' (अपनी गाड़ी के नुकसान का दावा) को खारिज कर सकती है. ऐसी स्थिति में, मरम्मत का खर्च आपको अपनी जेब से उठाना पड़ सकता है.

 

कार का इस्तेमाल सही मकसद के लिए किया जाना चाहिए

पर्सनल इस्तेमाल के लिए इंश्योर की गई प्राइवेट कार का इस्तेमाल कमर्शियल कामों (जैसे किराए पर यात्रियों को ले जाना या डिलीवरी का काम) के लिए तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि पॉलिसी में इसकी इजाज़त न हो. अगर पॉलिसी की शर्तों के दायरे से बाहर गाड़ी का इस्तेमाल करते समय कोई दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को खारिज कर सकती है.

 

भले ही आपका क्लेम मंज़ूर हो जाए, फिर भी आपको पैसे का नुकसान हो सकता है

बहुत से लोग मानते हैं कि एक बार जब इंश्योरेंस कंपनी मरम्मत का खर्च उठा लेती है, तो मामला खत्म हो जाता है. लेकिन कार के मालिक के तौर पर, आपको फिर भी कुछ आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है.

 

आप अपना नो क्लेम बोनस (NCB) खो सकते हैं

अगर आपकी पॉलिसी के तहत कोई क्लेम किया जाता है, तो आमतौर पर आपका जमा हुआ 'नो क्लेम बोनस' खत्म हो जाता है. इसका मतलब है कि आपके अगले इंश्योरेंस रिन्यूअल का खर्च बढ़ सकता है, भले ही एक्सीडेंट के समय आप कार न चला रहे हों.

 

आपको अभी भी डिडक्टिबल का भुगतान करना होगा

हर इंश्योरेंस क्लेम के साथ एक अनिवार्य डिडक्टिबल (deductible) होता है। अगर आपने अपना प्रीमियम कम करने के लिए डिडक्टिबल चुना है, तो क्लेम सेटल होने से पहले आपको वह रकम भी चुकानी होगी.

 

भविष्य में प्रीमियम बढ़ सकते हैं

अगर आप क्लेम करते हैं, तो पॉलिसी रिन्यू करते समय आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है.

 

अगर कोई और आपकी कार का एक्सीडेंट कर दे, तो कौन ज़िम्मेदार होगा?

नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी कौन चला रहा था और क्या उन्होंने इंश्योरेंस की ज़रूरतों को पूरा किया था.

सिचुएशनअपनी गाड़ी के नुकसान का क्लेममालिक का क्या होता है?
अनुमति और वैध लाइसेंस वाला दोस्तआमतौर पर मंज़ूरNCB का नुकसान हो सकता है और डिडक्टिबल का भुगतान करना पड़ सकता है
बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाला दोस्तआमतौर पर अस्वीकृतमरम्मत का खर्च उठाना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है
नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवरआमतौर पर अस्वीकृतमालिक को मरम्मत का खर्च उठाना पड़ सकता है
बिना सही कवर के कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल की गई कारआमतौर पर अस्वीकृतदावा अस्वीकार किया जा सकता है
बिना इजाज़त कार ले ली गईयह FIR और जांच पर निर्भर करता है
अगर अनधिकृत इस्तेमाल साबित हो जाता है, तो दायित्व बदल सकता है

अगर कोई घायल हो जाए तो क्या होगा?

अगर दुर्घटना में किसी को चोट लगती है, किसी की मौत होती है या किसी और की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है. भारत में हर गाड़ी के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी है और इसका मकसद पीड़ितों को मुआवज़ा देना है.

 

लेकिन अगर आपकी कार चलाने वाले व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, जैसे कि बिना लाइसेंस के या नशे में गाड़ी चलाना, तो बीमा कंपनी पीड़ित का क्लेम निपटाने के बाद बाद में गाड़ी के मालिक से मुआवज़े की रकम वसूल सकती है.

Road Accident 1

अगर कोई आपकी कार बिना इजाज़त ले जाए तो क्या होगा?

अगर कोई आपकी जानकारी के बिना आपकी कार ले जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्थिति अलग होती है. यह साबित करने के लिए कि आपने उन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी थी, आपको जल्द से जल्द पुलिस को इस घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए.

 

बिना किसी आधिकारिक शिकायत के, यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि गाड़ी आपकी सहमति के बिना ले जाई गई थी, जिससे इंश्योरेंस क्लेम और कानूनी कार्यवाही, दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं.

 

क्या अपनी कार उधार देने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए?

किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपनी कार उधार देना अपने आप में कोई समस्या नहीं है. लेकिन चाबियाँ सौंपने से पहले, यह पक्का कर लें कि उस व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, वह गाड़ी चलाने के लिए फिट हो और उसे यह पता हो कि ट्रैफ़िक नियमों का पालन करने की ज़िम्मेदारी उसी की है.

 

किसी और को अपनी कार चलाने देने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

अगर आपकी इजाज़त से कोई और आपकी कार चला रहा है, तो भी पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी होने पर एक्सीडेंट की स्थिति में आपका इंश्योरेंस कवर मिल सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

 

गाड़ी के मालिक के तौर पर, अगर ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने की कानूनी इजाज़त नहीं थी, तो आप अपना 'नो क्लेम बोनस' खो सकते हैं, आपको डिडक्टिबल (बीमा में आपकी हिस्सेदारी) देना पड़ सकता है और कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. अपनी कार किसी को देने से पहले याद रखें कि आप सिर्फ़ अपनी चाबियों के लिए ही किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप उन पर अपने इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी और कुछ मामलों में अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी का भी भरोसा कर रहे होते हैं.

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