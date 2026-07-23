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भारत में ईवी बैटरी बदलने में आता है कितना खर्च, यहां जानें हर एक ज़रूरी बात

जब ईवी की बात आती है, तो रेंज के बाद जो दूसरा सवाल सबके मन में आता है, वह है बैटरी बदलने की उलझन। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में ईवी बैटरी बदलने का खर्च कई वजहों के आधार पर ₹2 लाख से ₹30 लाख के बीच हो सकता है
  • ज़्यादातर ईवी बैटरी 8-10 साल या 1.6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलने के लिए बनाई जाती हैं
  • सही आदतों से ईवी बैटरी की उम्र काफ़ी बढ़ाई जा सकती है और इसे रखने का खर्च कम किया जा सकता है

आजकल इलेक्ट्रिक कार खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है. हर निर्माता के पास इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं और हर बजट के लिए एक बढ़िया इलेक्ट्रिक कार मौजूद है. लेकिन अब खरीदारों के मन में सबसे बड़ा सवाल (रेंज के बाद) यही है, "बैटरी पुरानी हो जाने पर क्या होता है?" और खास तौर पर, भारत में इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बदलवाने में कितना खर्च आता है?

 

यह भी पढ़ें: भारतीय सड़कों से सेडान कारें क्यों हो रही हैं गायब?

 

Most Powerful Electric Cars In India Under Rs 30 Lakh

इसका छोटा सा जवाब यह है कि यह सब आपके गैराज में खड़ी इलेक्ट्रिक कार पर निर्भर करता है. क्योंकि बैटरी बदलना उतना आम नहीं है जितना बहुत से लोग सोचते हैं, इसलिए इसकी लागत को समझने से आपको कार खरीदने का बेहतर फ़ैसला लेने में मदद मिल सकती है. यहाँ वह सब कुछ बताया गया है जो आपको जानना चाहिए.

 

ईवी बैटरी इतनी महंगी क्यों होती है?

Mercedes EQS Solid State Battery 1

ईवी के लिए बैटरी सबसे ज़रूरी और अहम हिस्सा होती है. यह पूरे सिस्टम का दिल होती है. बैटरी को इंजन और फ़्यूल टैंक का मिला-जुला रूप समझें. इसी वजह से यह इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे महंगा हिस्सा होती है.

Ather Energy Introduces New 8 Year Extended Battery Warranty Scheme For E Vs

एक आम ईवी बैटरी में सैकड़ों या हज़ारों लिथियम-आयन सेल होते हैं, साथ ही कूलिंग सिस्टम, सेंसर और बैटरी मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं. इन बैटरियों को बनाने के लिए महंगे कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जिनमें लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे रेयर अर्थ मटीरियल शामिल हैं. और इस वजह से, बैटरी की कीमत आमतौर पर ईवी की कुल लागत का 30 से 50% होती है.

 

भारत में ईवी बैटरी बदलने का खर्च कितना आता है?

Mercedes EQS Solid State Battery 3

बाकी चीज़ों की तरह ही, बैटरी की कीमत भी उसके साइज़ या क्षमता पर निर्भर करती है. बैटरी के साइज़ और गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से इसकी सही कीमत अलग-अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए.

 

बैटरी साइज़टिपिकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट
15-20 किलोवाट₹2 लाख - ₹4 लाख
25-35 किलोवाट₹4 लाख - ₹7 लाख
40-50 किलोवाट₹7 लाख – ₹10 लाख
60-80 किलोवाट₹10 लाख - ₹18 लाख
प्रीमियम EVs (90+ kWh)₹18 लाख – ₹30 लाख और ज्यादा

ध्यान दें: ये अनुमानित लागतें हैं और इनमें निर्माता, टैक्स, लेबर चार्ज और इस बात के आधार पर बदलाव हो सकता है कि केवल बैटरी पैक बदलना है या अतिरिक्त पुर्ज़े भी बदलने हैं.

 

कीमत में अंतर क्यों?

Maruti Suzuki E Vitara Battery

अलग-अलग ईवी में अलग-अलग बैटरी टेक्नोलॉजी और क्षमता का इस्तेमाल होता है. बड़ी बैटरी से ज़्यादा ड्राइविंग रेंज मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसे बदलने का खर्च भी ज़्यादा आता है.

 

उदाहरण के लिए:

व्हीकल टाइपअप्रोक्सीमेट आकार अनुमानित रिप्लेसमेंट कॉस्ट 
एंट्री-लेवल हैचबैक17-25 kWhरु.2-5 लाख
कॉम्पैक्ट एसयूवी30-50 kWhरु.5-9 लाख
प्रीमियम एसयूवी70-100+ kWhरु.12-25 लाख

क्या ईवी बैटरी को अक्सर बदलने की ज़रूरत होती है?

mahindra xev 9e be 6e to get 59 and 79 kwh lfp battery options inglo platform carandbike 1

नहीं, बैटरी को बार-बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे हमारे स्मार्टफ़ोन की बैटरी कई सालों तक चलती है (और कारों के मामले में, कई हज़ार किलोमीटर तक), वैसे ही ये भी चलती हैं. और आजकल की ईवी बैटरी तो और भी लंबे समय तक चलने के लिए बनाई गई हैं. साथ ही, इसमें मैन्युफ़ैक्चरर की वारंटी भी मिलती है. ज़्यादातर मैन्युफ़ैक्चरर ये ऑफ़र देते हैं.

  • 8 वर्ष की वारंटी
  • 1.6 लाख किमी तक की वारंटी (ब्रांड के अनुसार अलग-अलग)

 

और इस समय के बाद भी, बैटरी आमतौर पर काम करना बंद नहीं करती है. इसके बजाय, इसकी क्षमता और कार्यक्षमता कम हो जाती है, और इसे चार्ज होने में ज़्यादा समय लगता है या यह जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. अच्छी बात यह है कि कई ईवी 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद भी अच्छी तरह काम करती रहती हैं.

 

बैटरी हेल्थइसका क्या मतलब है 
100%नई बैटरी 
90%रोज़ाना इस्तेमाल में बहुत कम फ़र्क है
80%थोड़ी कम ड्राइविंग रेंज
70%इस्तेमाल के आधार पर बैटरी बदलने पर विचार किया जा सकता है

बैटरी बदलना बनाम बैटरी की रिपेयरिंग

jsw mou signed odisha ev battery manufacturing carandbike 1

एक आम गलतफहमी यह है कि खराब बैटरी को हमेशा पूरी तरह बदलना पड़ता है. यह सच नहीं है. कभी-कभी, बैटरी के कुछ ही मॉड्यूल खराब होते हैं जबकि बाकी ठीक रहते हैं. और उन्हें ठीक किया जा सकता है (हालांकि यह आसान नहीं है), जिससे उन्हें बदलने के मुकाबले काफी कम खर्च आएगा.

 

बैटरी की कीमतें कैसे बदल रही हैं

Extreme Indian Summers Affect EV Battery Performance

पिछले एक दशक में दुनिया भर में बैटरी की कीमतें कम हो रही हैं. बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के साथ बैटरी का निर्माण बढ़ रहा है और भारत में और भी फ़ैक्टरियाँ खुल रही हैं. इसलिए, आने वाले सालों में इन्हें बदलने का खर्च भी कम होने की उम्मीद है.

 

इसका मतलब है कि जो कोई भी आज से पाँच या छह साल बाद EV बैटरी बदलवाएगा, उसे शायद आज की कीमतों से कम पैसे देने पड़ें.

 

क्या इंश्योरेंस में बैटरी बदलने का खर्च शामिल हो सकता है?

skoda epiq battery

हाँ, लेकिन सिर्फ़ कुछ खास स्थितियों में. क्योंकि अगर बैटरी कुछ खास वजहों से खराब हो जाती है, तो इंश्योरेंस में बैटरी बदलने का खर्च कवर हो सकता है, जैसे कि:

 

  • सड़क दुर्घटनाएँ
  • बाढ़ से होने वाला नुकसान (पॉलिसी के अनुसार)
  • आग से होने वाला नुकसान
  • प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान

 

हालांकि, इंश्योरेंस में बैटरी के सामान्य रूप से पुराने होने या घिसने-पिटने (वियर एंड टियर) को कवर नहीं किया जाता है. इसलिए, हमेशा यह ज़रूर देखें कि आपकी ईवी इंश्योरेंस पॉलिसी में बैटरी प्रोटेक्शन शामिल है या नहीं.

 

अपनी ईवी बैटरी की उम्र कैसे बढ़ाएं

EV Battery Replacement Cost in India 2

कुछ आसान आदतें बैटरी की उम्र बढ़ा सकती हैं.

 

  • बैटरी को लंबे समय तक 100% चार्ज पर न रखें
  • बैटरी को नियमित रूप से 0% तक डिस्चार्ज न होने दें
  • फास्ट चार्जिंग का उपयोग केवल आवश्यकता होने पर करें। सामान्य स्थिति में स्लो चार्जिंग बेहतर रहती है
  • जहाँ तक संभव हो, अत्यधिक गर्मी से बचाएँ
  • निर्माता द्वारा जारी किए गए सॉफ़्टवेयर अपडेट समय-समय पर इंस्टॉल करें

 

इन छोटे-छोटे उपायों से समय के साथ बैटरी की क्षमता कम होने की गति घटाई जा सकती है.

 

क्या बैटरी बदलने का खर्च आपको EV खरीदने से रोकना चाहिए?

Toyota new gen battery

हालांकि बैटरी बदलना महंगा लग सकता है, लेकिन असल में बहुत कम मालिकों को गाड़ी के शुरुआती समय में नई बैटरी की ज़रूरत पड़ती है. ज़्यादातर लोग अपनी कार तब बेच देते हैं, जब बैटरी को बदलने की नौबत आने में अभी काफी समय बाकी होता है. इसके अलावा, (पेट्रोल/डीज़ल) गाड़ियों के मुकाबले ईवी में आमतौर पर कम घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि सालों-साल रेगुलर मेंटेनेंस का खर्च भी कम आता है.

Tata Tiago ev web 68

अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को 8 से 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक रखने की सोच रहे हैं, तो बैटरी बदलने के खर्च को समझना सही रहेगा. लेकिन आम खरीदार के लिए यह फ़ैसला लेने की मुख्य वजह नहीं होनी चाहिए. इसके बजाय, बैटरी की वारंटी, बनाने वाली कंपनी के सर्विस नेटवर्क और कार रखने के कुल अनुभव पर ध्यान दें.

 

आखिरकार, यह एक अटल सच है कि ईवी बैटरी महंगी होती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चलने के लिए ही बनाया जाता है. और जैसे-जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, आने वाले सालों में इन्हें बदलना काफी सस्ता हो जाएगा.

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