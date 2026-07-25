होंडा ZR-V हाइब्रिड एसयूवी भारत में रु.47.99 लाख में हुई लॉन्च

एसयूवी से पर्दा उठाने के दो महीने से ज़्यादा समय बाद, होंडा कार्स इंडिया ने ZR-V हाइब्रिड को ₹47.99 लाख (शुरुआती, एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह पहली बार है जब जापानी कार कंपनी ने भारतीय बाज़ार में कोई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च की है. ZR-V को जापान से पूरी तरह बनी-बनाई यूनिट (CBU) के तौर पर इम्पोर्ट किया जा रहा है और इसकी डिलेवरी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी.

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होंडा ZR-V हाइब्रिड: बाहरी लुक

ZR-V होंडा की मौजूदा भारतीय लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ी भी है. इसकी लंबाई 4,657 mm, चौड़ाई 1,840 mm और ऊंचाई 1,621 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,655 mm है.

दिखने में, ZR-V में बड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल के दोनों तरफ़ पतले एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं. इसके फ्रंट बंपर में काम करने वाले एयर वेंट्स हैं, जबकि पिछले हिस्से में U-शेप की लाइटिंग सिग्नेचर वाली रैपअराउंड एलईडी टेल-लैम्प, रूफ़ स्पॉइलर, रियर वाइपर और बंपर में ही लगे डुअल एग्ज़ॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं. भारत में बिकने वाले मॉडल में 18-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं.

होंडा ZR-V हाइब्रिड: कैबिन और फीचर्स

इसके कैबिन की बात करें तो इसमें ऑल-ब्लैक कैबिन, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग वाली लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक ट्रिम इंसर्ट्स दिए गए हैं, जबकि फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में होंडा का पुश-बटन गियर सेलेक्टर लगा है.

डैशबोर्ड में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसकी अन्य खासियतों में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, ड्राइवर के लिए मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के लिए एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) शामिल हैं.

सेफ़्टी इक्विपमेंट में 8 एयरबैग, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और होंडा का पूरा ADAS सुइट शामिल है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लो-स्पीड फ़ॉलो और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर जैसे फ़ीचर हैं.

होंडा ZR-V हाइब्रिड: पावरट्रेन

ZR-V में होंडा का 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड e:HEV सिस्टम लगा है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है. इसकी कंबाइंड ताकत 181 bhp और टॉर्क 315 Nm है, जिससे यह एसयूवी 0 से 100 kmph की रफ़्तार 7.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 173 kmph है. हालांकि, सबसे खास बात इसकी एफिशिएंसी है. होंडा का दावा है कि ZR-V का माइलेज 22.80 kmpl है.

होंडा ZR-V हाइब्रिड: प्रतिद्वंद्वी

भारतीय बाज़ार में ZR-V प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में आती है, जहाँ इसका मुक़ाबला स्कोडा कोडियाक, फोक्सवैगन टैरॉन और जीप मेरिडियन से होगा.