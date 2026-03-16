भारत में लॉन्च हुई फेरारी 849 Testarossa

फेरारी ने भारत में आधिकारिक तौर पर 849 टेस्टारोसा लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.10.03 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. 849, फेरारी की कार लाइन-अप में SF90 स्ट्राडेल की जगह लेगी.

पिछले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुई 849, अपने पिछले मॉडल SF90 की तुलना में अधिक चौकोर डिज़ाइन वाली है, साथ ही यह 12 सिलिंड्री और F80 जैसी अन्य नई फेरारी कारों से भी मिलती-जुलती है. सामने की तरफ, बम्पर में एक प्रमुख स्प्लिटर और एक बड़ी ग्रिल दी गई है. नीचे की ओर झुकी हुई नोज़ में बम्पर के ऊपरी किनारे पर एयरो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जबकि हेडलाइट्स नोज़ की चौड़ाई में फैली एक काली पट्टी के भीतर करीने से लगी हैं - F80 और 12 सिलिंड्री की तरह.

साइड में, सामने के व्हील आर्च के पीछे से एक प्रमुख क्रीज गुजरती है, जो पीछे के हिस्से पर मौजूद काले रंग के एयर इनलेट्स में जाकर मिलती है. तिरछे पिछले डेक में एक पारदर्शी कवर है जिससे मालिक सीटों के पीछे लगे इंजन को देख सकते हैं. पीछे की तरफ दोनों ओर अद्वितीय ट्विन डकटेल स्पॉइलर हैं, और बीच में एक एक्टिव स्पॉइलर लगा है. पीछे की तरफ नई स्लिम-लाइन फेरारी टेल लैंप, ऊँचा एग्जॉस्ट और एक प्रमुख रियर डिफ्यूज़र दिया गया है.

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अंदर से, कैबिन का डिज़ाइन भी SF90 से बेहतर हुआ है, लेकिन यह अभी भी ड्राइवर-सेंट्रिक लेआउट ही है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन बड़े करीने से लगी है और लगभग सभी वाहन संबंधी कंट्रोल स्टीयरिंग पर ही दिए गए हैं. पुरानी फेरारी कारों के विपरीत, 849 में कैपेसिटिव टच बटन की जगह स्टीयरिंग पर फिजिकल बटन दिए गए हैं. वहीं, यात्री के लिए भी डैशबोर्ड पर एक अलग स्क्रीन लगी है. 12 सिलेंड्री जैसी कारों के विपरीत, 849 में सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं है.

इंजन की बात करें तो, 849 टेस्टारोसा में SF90 से लिया गया एडवांस PHEV इंजन लगा है. पहले की तरह, इस सुपरकार के सेंटर में ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जिसके आगे के एक्सल पर दो इलेक्ट्रिक मोटर और गियरबॉक्स में एक तीसरी इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. SF90 के इंजन की तुलना में, इस V8 इंजन में कई सुधार किए गए हैं, जिनमें वाल्वट्रेन, सिलेंडर हेड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का नया डिज़ाइन शामिल है, साथ ही इसमें हल्का क्रैंकशाफ्ट भी है. टर्बो भी बड़े डायामीटर वाले हैं. इसका नतीजा यह है कि यह हाइपरकार कैटेगरी में आती है और इंजन अकेले 819 bhp और 850 Nm की कुल ताकत के साथ 1,036 bhp की अधिकतम ताकत बनाता है.

इसका मतलब यह है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 2.3 सेकंड से भी कम समय में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 330 किमी प्रति घंटे से अधिक है.

बेशक, प्लग-इन हाइब्रिड होने के नाते, 849 को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में भी चलाया जा सकता है, जिसमें 7.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक 25 किलोमीटर तक की रेंज देती है.