फेरारी 849 टेस्टारोसा भारत में 14 मार्च को होगी लॉन्च

फेरारी 849 टेस्टारोसा, एसएफ90 स्ट्राडेल का स्थान लेगी और इस शानदार कार को भारत में 12 मार्च, 2026 को लॉन्च किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • फेरारी 849 Testarossa, SF90 Stradale की जगह लेगी
  • 849 Testarossa को स्पाइडर वैरिएंट में भी पेश किया जाएगा
  • इस कार की कीमत रु.10 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है

भारत में हर रोज फेरारी की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए जब कोई फेरारी लॉन्च होती है तो वह कुछ खास होता है. और जो फेरारी अब हमारे देश में आ रही है, वह वाकई खास है. हम बात कर रहा हूं फेरारी 849 टेस्टारोसा की, जिसने टेस्टारोसा नाम को फिर से ज़िंदा किया है. इसे सितंबर 2025 में SF90 स्ट्राडेल की जगह पर पेश किया गया था, और यह शानदार फेरारी 12 मार्च 2026 को भारत में लॉन्च होगी. इस कार की कीमत रु.10 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: फेरारी ने बेंगलुरु में खोला पहला आधिकारिक सर्विस सेंटर

Ferrari 849 Testarossa 2026 Front Three Quarter 4e500700

फेरारी के अपने शब्दों में, नई 849 टेस्टारोसा “एक हाइब्रिड प्लग-इन सुपर स्पोर्ट्स बर्लिनिटा है जिसमें मिड-रियर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो कुल मिलाकर 1050 cv की ताकत बनाती हैं, जो इसके पिछले मॉडल से 50 अधिक है”. अधिक सटीक रूप से कहें तो, यह 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगभग 819 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि तीन इलेक्ट्रिक मोटर अतिरिक्त 215 bhp ताकत बनाती हैं. कुल मिलाकर यह लगभग 1,036 bhp की ताकत है, जो हाइपरकार सेग्मेंट के करीब है और SF90 स्ट्राडेल से लगभग 50 bhp अधिक है. अधिकतम टॉर्क 850 Nm है.

Ferrari 849 Testarossa 2026 Side Profile 4e500700

इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि यह कार 2.3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 330 किमी प्रति घंटे है. आधुनिक प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक की बदौलत, नई टेस्टारोसा 7.5 किलोवाट की बैटरी की मदद से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड में 25 किमी तक चल सकती है.

Ferrari 849 Testarossa 2026 HD feb2b72c1befd45e11b874f83fe360dd5f7a1c442

देखने में, 849 टेस्टारोसा आपको 1970 के दशक के मूल फेरारी प्रोटोटाइप की याद दिला सकती है, लेकिन एक्टिन एयरोडायनामिक्स सहित इसके नए तत्व, मारानेलो की आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण हैं. कार का ट्विन-टेल रियर एंड और एक्टिव एयरोडायनामिक्स 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर लगभग 415 किलोग्राम का डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिसका मतलब है कि तेज़ गति पर इसकी स्थिरता शानदार होगी. और हां, आप इसे स्पाइडर ओपन-टॉप वर्जन में भी खरीद सकते हैं. लेकिन अगर आप और पैसे खर्च कर सकते हैं, तो 'एसेटो फियोरानो' पैक लें, जो 30 किलोग्राम हल्का है, इसमें मजबूत सस्पेंशन है और ट्विन विंग्स के साथ एडवांस एयरोडायनामिक्स है.

Ferrari 849 Testarossa 2026 Interior 4e500700

अंदर से, नई पीढ़ी की टेस्टारोसा आपको एक आधुनिक कैबिन एहसास देती है, जिसे ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कॉकपिट-शैली का लेआउट बोल्ड और आधुनिक दिखता है, लेकिन मैकेनिकल बटनों वाला स्टीयरिंग व्हील और गियर-सेलेक्टर का आकर्षक डिज़ाइन रेट्रो वाइब देता है. पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर और यात्री के लिए स्लीक डिजिटल डिस्प्ले इसे आधुनिक टच देते हैं. कुल मिलाकर, कैबिन साफ-सुथरा, उद्देश्यपूर्ण और निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का दिखता है.

# Ferrari 849 Testarossa# Ferrari 849 Testarossa Launch# Ferrari 849 Testarossa India# Ferrari 849 Testarossa India Price# Supercar# Supercars in India# Sports Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कूपे और स्पाइडर दोनों प्रारूपों में पेश की गई 12Cilindri फेरारी के नैचुरिली एस्पिरेटेड V12 इंजन के साथ आती है.
    फेरारी 12Cilindri भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.8.50 करोड़
  • एलेट्रा ई-एसयूवी के लॉन्च पर लोटस ने पुष्टि की है कि एमिरा स्पोर्ट्सकार 2024 तक भारत में आने की उम्मीद है.
    लोटस एमिरा भारत में 2024 में होगी लॉन्च, कंपनी ने की पुष्टि
  • रेवुएल्टो लेम्बॉर्गिनी की पहली हाइब्रिड कार है क्योंकि ब्रांड ने इलेक्ट्रिक की दिशा में अपना प्रयास शुरू कर दिया है.
    लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो V12 हाइब्रिड भारत में 6 दिसंबर को होगी लॉन्च
  • विशेष एडिशन लेक्सस स्पोर्ट्स कूपे में एयरो स्टाइलिंग तत्व और नीले रंग का कैबिन मिलता है.
    लेक्सस LC500h लिमिटेड एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत Rs. 2.50 करोड़ से शुरू
  • DB12 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन पर चलती है जो 671 bhp और लगभग 800 Nm पीक टॉर्क बनाता है.
    एस्टन मार्टिन DB12 भारत में 29 सितंबर को होगी लॉन्च
