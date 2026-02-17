फेरारी 849 टेस्टारोसा भारत में 14 मार्च को होगी लॉन्च

भारत में हर रोज फेरारी की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए जब कोई फेरारी लॉन्च होती है तो वह कुछ खास होता है. और जो फेरारी अब हमारे देश में आ रही है, वह वाकई खास है. हम बात कर रहा हूं फेरारी 849 टेस्टारोसा की, जिसने टेस्टारोसा नाम को फिर से ज़िंदा किया है. इसे सितंबर 2025 में SF90 स्ट्राडेल की जगह पर पेश किया गया था, और यह शानदार फेरारी 12 मार्च 2026 को भारत में लॉन्च होगी. इस कार की कीमत रु.10 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है.

फेरारी के अपने शब्दों में, नई 849 टेस्टारोसा “एक हाइब्रिड प्लग-इन सुपर स्पोर्ट्स बर्लिनिटा है जिसमें मिड-रियर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो कुल मिलाकर 1050 cv की ताकत बनाती हैं, जो इसके पिछले मॉडल से 50 अधिक है”. अधिक सटीक रूप से कहें तो, यह 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगभग 819 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि तीन इलेक्ट्रिक मोटर अतिरिक्त 215 bhp ताकत बनाती हैं. कुल मिलाकर यह लगभग 1,036 bhp की ताकत है, जो हाइपरकार सेग्मेंट के करीब है और SF90 स्ट्राडेल से लगभग 50 bhp अधिक है. अधिकतम टॉर्क 850 Nm है.

इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि यह कार 2.3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 330 किमी प्रति घंटे है. आधुनिक प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक की बदौलत, नई टेस्टारोसा 7.5 किलोवाट की बैटरी की मदद से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड में 25 किमी तक चल सकती है.

देखने में, 849 टेस्टारोसा आपको 1970 के दशक के मूल फेरारी प्रोटोटाइप की याद दिला सकती है, लेकिन एक्टिन एयरोडायनामिक्स सहित इसके नए तत्व, मारानेलो की आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण हैं. कार का ट्विन-टेल रियर एंड और एक्टिव एयरोडायनामिक्स 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर लगभग 415 किलोग्राम का डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिसका मतलब है कि तेज़ गति पर इसकी स्थिरता शानदार होगी. और हां, आप इसे स्पाइडर ओपन-टॉप वर्जन में भी खरीद सकते हैं. लेकिन अगर आप और पैसे खर्च कर सकते हैं, तो 'एसेटो फियोरानो' पैक लें, जो 30 किलोग्राम हल्का है, इसमें मजबूत सस्पेंशन है और ट्विन विंग्स के साथ एडवांस एयरोडायनामिक्स है.

अंदर से, नई पीढ़ी की टेस्टारोसा आपको एक आधुनिक कैबिन एहसास देती है, जिसे ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कॉकपिट-शैली का लेआउट बोल्ड और आधुनिक दिखता है, लेकिन मैकेनिकल बटनों वाला स्टीयरिंग व्हील और गियर-सेलेक्टर का आकर्षक डिज़ाइन रेट्रो वाइब देता है. पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर और यात्री के लिए स्लीक डिजिटल डिस्प्ले इसे आधुनिक टच देते हैं. कुल मिलाकर, कैबिन साफ-सुथरा, उद्देश्यपूर्ण और निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का दिखता है.