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मिनी कूपर एस विक्ट्री एडिशन भारत में रु.57.50 लाख की कीमत पर हुआ लॉन्च

मिनी हैचबैक का यह विशेष संस्करण ब्रांड की 1965 की मोंटे कार्लो रैली में जीत की याद में बनाया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 19, 2026

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हाइलाइट्स

  • कूपर एस जेसीडब्ल्यू पैक पर आधारित है
  • केवल चिली रेड रंग में उपलब्ध, विशेष संस्करण के ग्राफिक्स के साथ उपलब्ध
  • इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 201 बीएचपी की ताकत पैदा करता है

मिनी ने भारत में कूपर एस विक्ट्री एडिशन को रु.57.50 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इस मॉडल की बुकिंग फरवरी के अंत में शुरू हुई थी और इसे सीमित संख्या में फुल-ऑर्डर (सीबीयू) आयात के रूप में पेश किया जा रहा है. यह स्पेशल एडिशन 1965 की मोंटे कार्लो रैली जीतने वाली मिनी कूपर एस से प्रेरित है.

Mini Cooper S Victory Edition

कूपर एस जॉन कूपर वर्क्स पैक पर आधारित, विक्ट्री एडिशन विशेष रूप से चिली रेड रंग में उपलब्ध है, जिसमें कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ और कार की पूरी लंबाई में फैली एक सफेद पट्टी है. इसके अलावा, साइड में '52' ग्राफिक्स भी हैं, जो रैली जीतने वाली कार के रेस नंबर को दर्शाते हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में BMW M2 CS रु.1.66 करोड़ में लॉन्च हुई, लिमिटेड मात्रा में होगी बिक्री

 

पीछे की तरफ, इस एडिशन में स्प्लिट रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और बीच में स्थित एग्जॉस्ट दिया गया है. अन्य बाहरी खासियतों में सी-पिलर पर "1965" बैजिंग, सफेद रंग के हब कैप और जेसीडब्ल्यू लैप स्पोक 2-टोन डिज़ाइन वाले 18-इंच अलॉय व्हील शामिल हैं.

Mini Cooper S Victory Edition 1

कैबिन की तरफ, केबिन में काले और लाल रंग की थीम है और इसमें ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर 'रैली मोंटे-कार्लो' का स्टिकर, विक्ट्री एडिशन डोर एंट्री सिल्स और स्टीयरिंग व्हील रिम और सेंटर स्टोरेज बॉक्स पर "1965" बैजिंग जैसे तत्व शामिल हैं.

 

मैकेनिकली रूप से, विक्ट्री एडिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 201 बीएचपी की ताकत और 300 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

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