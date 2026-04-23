भारत में लॉन्च से पहले मिनी कंट्रीमैन सी की प्री-बुकिंग हुई शुरू

मिनी इंडिया ने लॉन्च से पहले ही नई पेट्रोल-डीज़ल मिनी कंट्रीमैन सी के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. फुल-फैट जेसीडब्ल्यू के बाद भारत में आने वाली यह लेटेस्ट जेनरेशन पेट्रोल-डीज़ल कंट्रीमैन की दूसरी पीढ़ी है. कंट्रीमैन C को चेन्नई के बाहर स्थित बीएमडब्ल्यू के प्लांट में असेंबल किया जाएगा, जिससे इसकी कीमत इसके सिस्टर मॉडल बीएमडब्ल्यू X1 के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है.

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दिखने में, कंट्रीमैन C को जेसीडब्ल्यू कंट्रीमैन के स्पोर्टी डिज़ाइन की तुलना में थोड़ा कम आकर्षक स्टाइल मिलेगा. इसका स्टाइल कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक से मिलता-जुलता होगा, जिसमें आक्रामक साइड वेंट्स और लाल इंसर्ट के बिना एक सरल बम्पर डिज़ाइन होगा, जबकि अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ साझा किया गया प्रतीत होता है.

अंदर से, कैबिन का मूल डिज़ाइन जेसीडब्ल्यू और कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक जैसा ही है, जिसमें एक बड़ी गोलाकार सेंट्रल टचस्क्रीन और हेड-अप डिस्प्ले ने पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह ले ली है. डैशबोर्ड और दरवाजों पर बुना हुआ फ़िनिश भी पहले जैसा ही दिखता है.

मैकेनिकल रूप से बात करें तो, कंट्रीमैन C में जेसीडब्ल्यू के 2.0-लीटर टर्बो इंजन की जगह एक छोटा और कम शक्तिशाली 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा. वैश्विक स्तर पर, कंट्रीमैन C का टर्बो-पेट्रोल इंजन 168 बीएचपी की ताकत और 280 एनएम का दमदार टॉर्क बनाता है, हालांकि भारत में लॉन्च होने वाली कार के लिए अंतिम आउटपुट अभी तक ज्ञात नहीं है. भारत में लॉन्च होने वाली बीएमडब्ल्यू X1 में यही इंजन 134 बीएचपी और 230 एनएम का कम टॉर्क बनाता है. ताकत को 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से आगे के पहियों तक पहुंचाया जाता है.

कीमत की बात करें तो, इस एसयूवी की कीमत लगभग रु.50-रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.