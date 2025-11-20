पत्रिकायूज़्ड कार्स
मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च

प्रतिष्ठित मिनी 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप वैरिएंट हॉट कूपर एस स्पेक में पेश किए जाने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कूपर एस स्पेक में लॉन्च होने की उम्मीद है
  • इसमें बिक्री के लिए उपलब्ध हैचबैक के ज़्यादातर फ़ीचर्स मौजूद रहेंगे
  • इसकी बुकिंग डीलरशिप और ऑनलाइन पर अभी शुरू है

मिनी इंडिया ने दिसंबर 2025 में लॉन्च से पहले नई कूपर कन्वर्टिबल के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया है. कूपर कन्वर्टिबल मिनी के प्रतिष्ठित 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप मॉडल है, जिसमें फिक्स्ड रूफ को पावर फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप से ​​​​बदल दिया गया है जिसे 30 किमी प्रति घंटे तक की गति से खोला या बंद किया जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: मिनी कंट्रीमैन SE ऑल4 JCW भारत में रु.66.90 लाख में हुई लॉन्च

Mini Cooper Convertible 1

डिज़ाइन की बात करें तो फोल्डिंग सॉफ्ट-टॉप को छोड़कर, कूपर कन्वर्टिबल में अपने हार्डटॉप मॉडल की तुलना में कोई ज्यादा डिज़ाइन अंतर नहीं है. कैबिन भी लगभग वैसा ही है, जिसमें बड़ा गोलाकार सेंट्रल टचस्क्रीन कार के सेंटर का काम करता है, जिसके नीचे फिजिकल स्विचों की एक रो है और डैशबोर्ड और ऊपरी दरवाज़ों पर टेक्सचर्ड फ़िनिश है.

Mini Cooper Convertible 2

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, भारत में कूपर कन्वर्टिबल को उसके बेहतरीन कूपर एस स्पेसिफिकेशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जो 201 बीएचपी और 300 एनएम टॉर्क पैदा करता है. मानक रूप से, 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए आगे के पहियों तक ताकत पहुँचाता है. वैश्विक स्तर पर, कन्वर्टिबल को एंट्री-लेवल कूपर सी स्पेसिफिकेशन में भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 161 बीएचपी और 250 एनएम की क्षमता है, और जॉन कूपर वर्क्स स्पेसिफिकेशन में भी उपलब्ध है, जो 228 बीएचपी और 380 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

Mini Cooper Convertible 3

देश में पहले से ही बिक्री पर उपलब्ध स्टैंडर्ड कूपर एस की तरह, खरीदार उम्मीद कर सकते हैं कि मिनी कन्वर्टिबल में भी कुछ हद तक कस्टमाइज़ेशन की सुविधा होगी. कन्वर्टिबल में भी हैचबैक जैसे ही फीचर्स होंगे, जैसे हेड-अप डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मेमोरी वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, कनेक्टेड कार तकनीक और भी बहुत कुछ.

# Mini Cooper# Mini Cooper Convertible# Mini Convertible# MINI Cooper Convertible# MINI Convertible# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • मिनी इंडिया ने रु.66.90 लाख में ऑल-इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन SE ऑल4 लॉन्च किया है. यह 313 hp और 494Nm टॉर्क, 440 किमी रेंज और जॉन कूपर वर्क्स ट्रिम के साथ आती है.
    मिनी कंट्रीमैन SE ऑल4 JCW भारत में रु.66.90 लाख में हुई लॉन्च
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • रेनॉ डस्टर अपनी तीसरी पीढ़ी के अवतार में वापस आ रही है, और भारत में इसका 5-सीटर वैरिएंट और 7-सीटर वैरिएंट आने की संभावना है.
    नई रेनॉ डस्टर भारत में 26 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
