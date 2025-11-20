मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च

मिनी इंडिया ने दिसंबर 2025 में लॉन्च से पहले नई कूपर कन्वर्टिबल के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया है. कूपर कन्वर्टिबल मिनी के प्रतिष्ठित 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप मॉडल है, जिसमें फिक्स्ड रूफ को पावर फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप से ​​​​बदल दिया गया है जिसे 30 किमी प्रति घंटे तक की गति से खोला या बंद किया जा सकता है.

डिज़ाइन की बात करें तो फोल्डिंग सॉफ्ट-टॉप को छोड़कर, कूपर कन्वर्टिबल में अपने हार्डटॉप मॉडल की तुलना में कोई ज्यादा डिज़ाइन अंतर नहीं है. कैबिन भी लगभग वैसा ही है, जिसमें बड़ा गोलाकार सेंट्रल टचस्क्रीन कार के सेंटर का काम करता है, जिसके नीचे फिजिकल स्विचों की एक रो है और डैशबोर्ड और ऊपरी दरवाज़ों पर टेक्सचर्ड फ़िनिश है.

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, भारत में कूपर कन्वर्टिबल को उसके बेहतरीन कूपर एस स्पेसिफिकेशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जो 201 बीएचपी और 300 एनएम टॉर्क पैदा करता है. मानक रूप से, 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए आगे के पहियों तक ताकत पहुँचाता है. वैश्विक स्तर पर, कन्वर्टिबल को एंट्री-लेवल कूपर सी स्पेसिफिकेशन में भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 161 बीएचपी और 250 एनएम की क्षमता है, और जॉन कूपर वर्क्स स्पेसिफिकेशन में भी उपलब्ध है, जो 228 बीएचपी और 380 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

देश में पहले से ही बिक्री पर उपलब्ध स्टैंडर्ड कूपर एस की तरह, खरीदार उम्मीद कर सकते हैं कि मिनी कन्वर्टिबल में भी कुछ हद तक कस्टमाइज़ेशन की सुविधा होगी. कन्वर्टिबल में भी हैचबैक जैसे ही फीचर्स होंगे, जैसे हेड-अप डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मेमोरी वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, कनेक्टेड कार तकनीक और भी बहुत कुछ.