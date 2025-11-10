मिनी कंट्रीमैन SE ऑल4 JCW भारत में रु.66.90 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- 313 hp, 494 Nm डुअल-मोटर सेटअप, 440 किमी रेंज का दावा
- जॉन कूपर वर्क्स ट्रिम और ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड
- बुकिंग शुरू, डिलेवरी तुरंत शुरू
मिनी इंडिया ने बिल्कुल नई कंट्रीमैन SE ऑल4 लॉन्च कर दी है, जो BMW X1 और मर्सिडीज़-बेंज GLA की प्रतिद्वंदी का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.66.90 लाख है. इस पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के साथ, देशभर के डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलेवरी तुरंत शुरू होने वाली है.
यह भी पढ़ें: मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में 14 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग 22 सितंबर से की जाएगी शुरू
कंट्रीमैन SE ऑल4 में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप है जिसकी कुल ताकत 313 बीएचपी और लगभग 500 एनएम (सटीक रूप से 494 एनएम) है. दावा किया गया 0-100 किमी/घंटा समय केवल 5.6 सेकंड है। 66.45 kWh का बैटरी पैक 440 किमी (WLTP साइकिल के तहत) तक की रेंज देता है. यह 130kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो 29 मिनट में 10-80% तक चार्ज हो सकती है और केवल 8 मिनट में 100 किमी की दूरी तय कर सकतू है. 22 kW AC चार्जिंग से 3 घंटे 45 मिनट में चार्ज हो सकती है.
इसे 'लीजेंड ग्रे' और 'मिडनाइट ब्लैक' रंगों में खरीदा जा सकता है; भारतीय खरीदारों के लिए स्पोर्टी जॉन कूपर वर्क्स (JCW) ट्रिम ही एकमात्र विकल्प है. JCW किट के साथ, इसमें 19-इंच JCW रनवे स्पोक ब्लैक व्हील्स, काली छत और मिरर, और पूरे कार में स्पोर्टी एक्सेंट हैं. इसका बाहरी डिज़ाइन न्यूनतम लेकिन मज़बूत है, जिसमें खड़ी लकीरें, फ्लश डोर हैंडल और एनिमेटेड वेलकम/गुडबाय सीक्वेंस के साथ आकर्षक एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर शामिल हैं.
अंदर, क्लासिक गोल 240 मिमी OLED डिस्प्ले है जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलता है, जिसमें रिमोट OTA सपोर्ट और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन है. इसके अलावा, इसमें हेड्स-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, रीसाइकल्ड, क्रोम-मुक्त सामग्री से बनी JCW स्पोर्ट्स सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइव कंट्रोल के लिए टॉगल बार आइलैंड जैसे फीचर्स भी हैं. इसके अलावा, क्रूज़ कंट्रोल, 360° कैमरा वाला पार्किंग असिस्टेंट प्लस, 6 एयरबैग और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी हैं.
अपडेट के साथ, मिनी कंट्रीमैन एसई ऑल4 एंट्री-लेवल लक्जरी क्रॉसओवर सेगमेंट में वोल्वो रिचार्ज ट्विन्स, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और मर्सिडीज-बेंज ईक्यूए के साथ प्रतिस्पर्धा करती है.
