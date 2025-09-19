मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में 14 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग 22 सितंबर से की जाएगी शुरू

मिनी इंडिया ने घोषणा की है कि वह 14 अक्टूबर, 2025 को भारत में नई कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स एसयूवी लॉन्च करेगी. जेसीडब्ल्यू भारत में आने वाली नई पीढ़ी की कंट्रीमैन का पहला पेट्रोल-डीज़ल वैरिएंट होगा, इस एसयूवी को भारत में 2024 के मध्य में लॉन्च किया गया था, जो अब तक केवल ईवी के रूप में पेश की गई है.

कॉस्मेटिक रूप से, कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुए सीमित वैरिएंट वाले कंट्रीमैन ई जेसीडब्ल्यू पैक से ज़्यादा अलग नहीं होगी. इसमें ज़्यादा आक्रामक डिज़ाइन, ज़्यादा शार्प बम्पर, बड़े वेंट्स, बड़े अलॉय व्हील्स, कंट्रास्ट-फ़िनिश वाली छत और ट्रिम एक्सेंट, और पीछे की तरफ़ दो एग्ज़्हॉस्ट पाइप हैं जो इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं. कंट्रीमैन ई जेसीडब्ल्यू पैक के उलट, कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में बोनट के नीचे एक वर्किंग ग्रिल है जो पेट्रोल-डीज़ल को हवा पहुँचाती है.

कैबिन के अंदर, कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में लाल रंग की एक्सेंटिंग के साथ-साथ जेसीडब्ल्यू स्टीयरिंग व्हील, जेसीडब्ल्यू-विशिष्ट ड्राइव मोड और डिजिटल इंटरफ़ेस ग्राफ़िक्स के साथ-साथ स्पोर्टी दिखने वाले पैडल जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. कंट्रीमैन ई की तुलना में जेसीडब्ल्यू में मानक के रूप में कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिये जा सकते हैं.

कंट्रीमैन ई के विपरीत, कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 308 बीएचपी और 400 एनएम का टॉर्क बनाएगा. स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर्स से लैस 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुँचाई जाएगी.