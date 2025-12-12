पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च

आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित दिसंबर 12, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 2.0 टर्बो-पेट्रोल 201 bhp ताकत और 300 एनएम टॉर्क बनाता है
  • सॉफ्ट टॉप 18 सेकंड में खुलती और बंद होती है
  • यह सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है

मिनी इंडिया ने भारत में नई कूपर एस कन्वर्टिबल को रु.58.50 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. आइकॉनिक कूपर हैचबैक के ड्रॉप-टॉप वेरिएंट के लिए बुकिंग पिछले महीने शुरू हो गई थी और डिलेवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. मिनी कन्वर्टिबल भारत में CBU इम्पोर्ट के तौर पर और एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है.

5

डिजाइन के मामले में, कन्वर्टिबल रूफ को छोड़कर कूपर हैचबैक जैसी ही दिखती है. हैच की फिक्स्ड हार्ड टॉप की जगह फैब्रिक सॉफ्ट टॉप दिया गया है, जिसे मिनी का कहना है कि 30 kmph तक की स्पीड पर 18 सेकंड में खोला और बंद किया जा सकता है. फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप में सनरूफ मोड भी है - बस आगे की सीट के ऊपर के हिस्से को स्लाइड करके खोलें. मिनी चार कलर ऑप्शन दे रही है - ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड, ओशन वेव ग्रीन और सनी साइड येलो. खरीदारों को दो 18-इंच व्हील डिजाइन भी मिलते हैं.

7

कैबिन का डिज़ाइन लेटेस्ट कूपर हैचबैक जैसा ही है, जिसमें ड्राइवर के सामने हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ा, गोल 13.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. डैशबोर्ड के ऊपर बुना हुआ पैटर्न फिनिश है और इसमें बहुत कम फिजिकल बटन हैं.

 

यह भी पढ़ें: मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च

 

फीचर्स की बात करें तो, सेंट्रल टचस्क्रीन में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ-साथ बिल्ट-इन वॉयस असिस्टेंट और नेविगेशन भी मिलता है. इसमें बैठने वालों को आगे पावर-एडजस्टेबल स्पोर्ट सीटें मिलती हैं - जिसमें ड्राइवर मेमोरी, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंए और लेवल 1 ADAS फंक्शन्स भी शामिल हैं.

8

अब पावरट्रेन की बात करें तो, कूपर S कन्वर्टिबल में जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 201 bhp और 300 Nm का टॉर्क बनाता है, जिसे 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. मिनी का दावा है कि यह 0-100 kmph की स्पीड 7 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 240 kmph है.

 

# Mini Cooper Convertible# Mini Cooper S Convertible# Mini Convertible# MINI Convertible# MINI Convertible price# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
  • भारत में बिक्री पर सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक पूरी तरह से परिवर्तन से गुजरने वाली है क्योंकि यह 2026 में अपनी दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करेगी. यहां हम नई किआ सेल्टॉस के बारे में अब तक की सभी जानकारी जानते हैं.
    2026 किआ सेल्टॉस कल भारत में करेगी अपनी वैश्विक शुरुआत: दूसरी पीढ़ी की एसयूवी से जानें क्या है उम्मीद
  • यूरोपीय बाजारों के लिए ई-सी3 अपने भारतीय नाम के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन डिजाइन और तकनीक में कुछ खास अंतर है.
    यूरोप स्पेक सिट्रॉएन e-C3 ईवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
