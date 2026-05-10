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ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च

ह्यून्दे ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एक पेट्रोल-डीज़ल SUV और एक कॉम्पैक्ट EV पाइपलाइन में हैं
  • EV भारत के लिए विशेष रूप से बनी होगी
  • पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, Bayon क्रॉसओवर हो सकती है, जो विदेशों में बिकती है

ह्यून्दे ने पुष्टि की है कि वह वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करेगी, जिनमें एक पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली एसयूवी और एक इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल है. यह घोषणा कंपनी के वित्त वर्ष 2026 के निवेशक प्रस्तुतिकरण में की गई थी.

 

यह भी पढ़ें: FADA: भारत में वाहनों की कुल बिक्री अप्रैल 2026 में 12.94% बढ़कर 26.11 लाख यूनिट के पार पहुंची


प्रस्तुति के हिस्से के रूप में, ह्यून्दे ने कहा कि वह एसयूवी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से “दो बिल्कुल नए ब्रांड लॉन्च करेगी”. कंपनी ने बताया, "इन नए लॉन्च में से एक मिड-एसयूवी सेगमेंट में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा, जबकि दूसरा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हमारी स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत करेगा."

Hyundai Inster Casper EV Unveiled Gets 49 k Wh Battery 355 km Range 2 19a814a621

ह्यून्दे ने अक्टूबर 2025 में अपने निवेशक दिवस प्रस्तुति के दौरान भारत में बनी 4 मीटर से कम लंबाई वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजनाओं की पुष्टि की थी. एक महीने बाद, कंपनी ने आगामी ईवी को "भारत-केंद्रित डिजाइन और विशेषताओं" के साथ "स्थानीय ड्राइवरों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई देश की पहली ईवी" के रूप में पेश किया.

 

आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी ह्यून्दे-किआ के1 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है, जिस पर विदेशों में बिकने वाली ह्यून्दे इंस्टर जैसी गाड़ियां भी बनी हैं. ह्यून्दे की कुछ मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विपरीत, यह नया मॉडल मौजूदा पेट्रोल-डीज़ल वाहन का इलेक्ट्रिक वैरिएंट होने के बजाय एक स्वतंत्र पहचान बनाएगा. स्थानीयकरण को बेहतर बनाने और लागत को नियंत्रण में रखने के लिए यह आगामी किआ सिरोस ईवी के साथ कुछ कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर भी साझा कर सकता है.

2024 Hyundai Bayon

दूसरी एसयूवी के बारे में ह्यून्दे ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है. हालांकि, खबरों के मुताबिक यह Beyon हो सकती है, जो i20 पर आधारित एक क्रॉसओवर है और कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है.

 

ह्यून्दे भारत के तेजी से प्रतिस्पर्धी एसयूवी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एसयूवी पर नए सिरे से जोर दे रही है. वित्त वर्ष 2026 में, टाटा मोटर्स और महिंद्रा से सभी सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते दक्षिण कोरियाई कार निर्माता यात्री वाहनों की कुल बिक्री रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गई.

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