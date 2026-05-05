FADA: भारत में वाहनों की कुल बिक्री अप्रैल 2026 में 12.94% बढ़कर 26.11 लाख यूनिट के पार पहुंची
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- दोपहिया वाहनों की बिक्री 19.16 लाख यूनिट (+13.01%) के साथ सबसे अधिक रही
- यात्री वाहनों की बिक्री 4.07 लाख यूनिट (+12.21%) रही
- सभी सेगमेंट में अप्रैल महीने की बिक्री अब तक की सबसे अधिक रही
भारत के ऑटोमोबाइल खुदरा बाजार ने अप्रैल में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के अनुसार, इस महीने कुल 26,11,317 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.94% की वृद्धि है. इन आंकड़ों ने उद्योग के लिए और इसकी 6 वाहन सेग्मेंट में से 5 के लिए अप्रैल में अब तक का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है.
यह भी पढ़ें: अप्रैल 2026 में ऑटो बिक्री: ह्यून्दे, टाटा, महिंद्रा और किआ ने नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की
टू-व्हीलर्स
दोपहिया वाहन इस महीने बिक्री का मुख्य आधार रहे, जिनकी 19,16,258 यूनिट्स बिकीं. यह इस सेगमेंट के लिए अब तक का सबसे अच्छा अप्रैल महीना है. फिजिकली दृष्टि से यह वृद्धि समान रूप से फैली हुई थी, शहरी बाजारों में 14.07% और ग्रामीण बाजारों में 12.30% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. डीलरों ने अन्य कारणों के साथ-साथ जीएसटी 2.0 ढांचे से बढ़ी हुई सामर्थ्य को बिक्री में वृद्धि का मुख्य कारण बताया.
अप्रैल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कुल बिक्री का 7.76% रही, जो मार्च में दर्ज 9.79% से कम है. FADA का मानना है कि यह गिरावट मार्च में कुछ मास-सेगमेंट इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनाओं की समाप्ति से पहले हुई प्री-बाइंग गतिविधि के कारण हुई है. अप्रैल का आंकड़ा अभी भी वित्त वर्ष 2026 के पूरे वर्ष के औसत 6.5 % से काफी अधिक है.
पैसेंजर वाहन
अप्रैल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कुल बिक्री का 7.76% रही, जो मार्च में दर्ज 9.79% से कम है. FADA का मानना है कि यह गिरावट मार्च में कुछ मास-सेगमेंट इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनाओं की समाप्ति से पहले हुई प्री-बाइंग गतिविधि के कारण हुई है. अप्रैल का आंकड़ा अभी भी वित्त वर्ष 2026 के पूरे वर्ष के औसत 6.5% से काफी अधिक है.
एसयूवी की मांग स्थिर बनी रही, जबकि छोटी कारों के सेगमेंट में सुधार के संकेत मिले. पावरट्रेन की बात करें तो, सीएनजी वाहनों की प्रति वाहन (पीवी) बिक्री में 22.62% हिस्सेदारी रही, और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.77% कर ली. डीलरों ने जीएसटी 2.0 के बाद मूल्य निर्धारण में मिलने वाले लाभों को इसके प्रमुख सकारात्मक कारकों में से एक बताया.
कमर्शियल व्हीकल
कमर्शियल वाहनों की बिक्री 99,339 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.02% अधिक है और इस सेगमेंट के लिए अप्रैल में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री है. ग्रामीण बाजारों ने 20.25% की वृद्धि के साथ शहरी बाजारों (10.22%) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया.
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