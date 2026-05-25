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ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 765 RX रु.13.91 लाख में हुई लॉन्च

स्ट्रीट ट्रिपल 765 RX ट्रैक पर फोकस करने वाला एक लिमिटेड-एडिशन 'हथियार' है, जिसमें प्रीमियम हार्डवेयर और ज़्यादा स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स मिलते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 25, 2026

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हाइलाइट्स

  • लिमिटेड-एडिशन, ट्रैक-फोकस्ड स्ट्रीट ट्रिपल RX हुई लॉन्च
  • ज़्यादा प्रीमियम हार्डवेयर, एक्सक्लूसिव पेंट स्कीम मिली
  • वही 765cc इनलाइन-थ्री सिलेंडर इंजन, 128 bhp और 80 Nm पावर के साथ

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में ट्रैक-फोकस्ड स्ट्रीट ट्रिपल 765 RX को रु.13.91 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. 765 RX एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल है और इसमें स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के मुकाबले कुछ प्रीमियम हार्डवेयर के साथ-साथ ज़्यादा स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स भी दिए गए हैं, ताकि यह अपने असल मकसद – ट्रैक राइडिंग – के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सके. ट्रायम्फ के मुताबिक, 765 RX का प्रोडक्शन सीमित संख्या में होगा और यह सिर्फ़ 2026 के आखिर तक ही उपलब्ध रहेगी.

 

यह भी पढ़ें: 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को विदेशों में फीचर और हार्डवेयर अपडेट मिले

2025 Triumph Street Triple 765 RX m4

RX एक खास मैट एल्युमिनियम कलर स्कीम में आती है, जिसमें लाल रंग का सबफ्रेम, पिन-स्ट्राइप्ड व्हील्स और ट्रिपल क्लैंप, सीट और साइलेंसर पर RX की ब्रांडिंग दी गई है. RX में क्लिप-ऑन हैंडलबार्स दिए गए हैं, जो RS के मुकाबले और भी ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन देते हैं, और इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले ओहलिन्सन हार्डवेयर के रूप में ज़्यादा प्रीमियम सस्पेंशन भी मिलता है.

2025 Triumph Street Triple 765 RX m2

आगे की तरफ ओहलिन्स NIX30 41 mm का अपसाइड डाउन फोर्क लगा है, जबकि पीछे की तरफ ओहलिन्स STX40 मोनोशॉक को बरकरार रखा गया है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ दो 310mm फ्लोटिंग डिस्क संभालती हैं, जिन्हें ब्रेम्बों स्टाइलेमा के चार-पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर्स जकड़ते हैं. पहियों पर पिरेली डियाबो सुपरकोरसा SP V3 टायर लगे हैं.

2025 Triumph Street Triple 765 RX m3

765cc इनलाइन-थ्री, 12-वॉल्व DOHC इंजन 12,000 rpm पर 128.2 bhp और 9,500 rpm पर 80 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. ट्रायम्फ का दावा है कि RX का वेट वेट 188 kg है और इसमें 15-लीटर का फ्यूल टैंक और 839 mm की सीट हाइट है. रु.13.91 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली स्ट्रीट ट्रिपल 765 RX की एक्स-शोरूम कीमत स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS से लगभग एक लाख ज़्यादा है.

2025 Triumph Street Triple 765 RX m5
2025 Triumph Street Triple 765 RX m6
# Triumph Street Triple 765 RX# Street Triple 765 RX# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
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  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10, Mansarover Garden, New Delhi
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LXI | 56,876 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.75 लाख
    ₹ 6,159/माह emi
    Sri Durga Automobiles/RTS Automobiles. Mansarover Garden, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2016 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 79,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.71 लाख
    ₹ 8,299/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 फोर्ड फीगो एस्पायर,
    2017 फोर्ड फीगो एस्पायर
    1.2P Trend BS IV | 38,677 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.94 लाख
    ₹ 6,582/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 फोर्ड फीगो,
    2018 फोर्ड फीगो
    1.2P Trend | 47,250 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.63 लाख
    ₹ 8,125/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 34,171 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2016 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 1,07,558 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.7 लाख
    ₹ 8,287/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 39,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.45 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई इऑन,
    2015 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 27,125 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.99 लाख
    ₹ 4,454/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई सैंट्रो,
    2021 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 76,244 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    VXI | 62,665 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.34 लाख
    ₹ 14,197/माह emi
    Spinny

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