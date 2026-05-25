ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 765 RX रु.13.91 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 25, 2026
हाइलाइट्स
- लिमिटेड-एडिशन, ट्रैक-फोकस्ड स्ट्रीट ट्रिपल RX हुई लॉन्च
- ज़्यादा प्रीमियम हार्डवेयर, एक्सक्लूसिव पेंट स्कीम मिली
- वही 765cc इनलाइन-थ्री सिलेंडर इंजन, 128 bhp और 80 Nm पावर के साथ
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में ट्रैक-फोकस्ड स्ट्रीट ट्रिपल 765 RX को रु.13.91 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. 765 RX एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल है और इसमें स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के मुकाबले कुछ प्रीमियम हार्डवेयर के साथ-साथ ज़्यादा स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स भी दिए गए हैं, ताकि यह अपने असल मकसद – ट्रैक राइडिंग – के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सके. ट्रायम्फ के मुताबिक, 765 RX का प्रोडक्शन सीमित संख्या में होगा और यह सिर्फ़ 2026 के आखिर तक ही उपलब्ध रहेगी.
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RX एक खास मैट एल्युमिनियम कलर स्कीम में आती है, जिसमें लाल रंग का सबफ्रेम, पिन-स्ट्राइप्ड व्हील्स और ट्रिपल क्लैंप, सीट और साइलेंसर पर RX की ब्रांडिंग दी गई है. RX में क्लिप-ऑन हैंडलबार्स दिए गए हैं, जो RS के मुकाबले और भी ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन देते हैं, और इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले ओहलिन्सन हार्डवेयर के रूप में ज़्यादा प्रीमियम सस्पेंशन भी मिलता है.
आगे की तरफ ओहलिन्स NIX30 41 mm का अपसाइड डाउन फोर्क लगा है, जबकि पीछे की तरफ ओहलिन्स STX40 मोनोशॉक को बरकरार रखा गया है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ दो 310mm फ्लोटिंग डिस्क संभालती हैं, जिन्हें ब्रेम्बों स्टाइलेमा के चार-पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर्स जकड़ते हैं. पहियों पर पिरेली डियाबो सुपरकोरसा SP V3 टायर लगे हैं.
765cc इनलाइन-थ्री, 12-वॉल्व DOHC इंजन 12,000 rpm पर 128.2 bhp और 9,500 rpm पर 80 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. ट्रायम्फ का दावा है कि RX का वेट वेट 188 kg है और इसमें 15-लीटर का फ्यूल टैंक और 839 mm की सीट हाइट है. रु.13.91 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली स्ट्रीट ट्रिपल 765 RX की एक्स-शोरूम कीमत स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS से लगभग एक लाख ज़्यादा है.
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