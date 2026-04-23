नई मर्सिडीज-बेंज जीएलसी ईवी लॉन्ग-व्हीलबेस 700 किमी से अधिक की रेंज और 6-सीटर विकल्प के साथ हुई लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज ने चीन में बिक्री शुरू होने से पहले जीएलसी इलेक्ट्रिक के लंबे व्हीलबेस वाले वेरिएंट को पेश किया है. बीजिंग ऑटो शो 2026 में पेश किया गया, नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक जीएलसी का चीन-विशिष्ट वेरिएंट अपने यूरोपीय मॉडल की तुलना में 3,027 मिमी लंबे व्हीलबेस पर आधारित है और इसमें तीसरी रो की सीटिंग का विकल्प भी उपलब्ध है.

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आकार की बात करें तो, GLC इलेक्ट्रिक LWB की लंबाई 4,933 मिमी, चौड़ाई 1,902 मिमी और ऊंचाई 1,710 मिमी है, जो इसे अपने स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 150 मिमी लंबा और 66 मिमी ऊंचा बनाती है. व्हीलबेस 55 मिमी अधिक है.

डिजाइन की बात करें तो, GLC इलेक्ट्रिक LWB का आगे और पीछे का हिस्सा यूरोपीय कार के समान है, मुख्य स्टाइलिंग परिवर्तन SUV के प्रोफाइल में दिखाई देते हैं. LWB GLC EV के बड़े आकार का स्पष्ट संकेत इसके बड़े पिछले दरवाजे और C-पिलर पर लगे बड़े क्वार्टर विंडो से मिलता है.

अंदर से, केबिन का पूरा डिज़ाइन मानक GLC EV से ज़्यादा नहीं बदला है, जिसमें नई MB.OS पर चलने वाला 39.1 इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन और 162 रोशन एम्बेडेड स्टार एम्ब्लेम वाला स्काईकंट्रोल ग्लास रूफ है, जिसे 9 अलग-अलग ज़ोन में एडजस्ट किया जा सकता है. हालाँकि, सबसे बड़ा बदलाव सीटों में आया है, जिसमें मर्सिडीज-बेंज 2+2+2 तीन-रो वाली सीटिंग का विकल्प दे रही है, जिसमें दूसरी रो में अलग-अलग हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें हैं.

अब मैकेनिक्स की बात करें तो, मर्सिडीज का दावा है कि स्टैंडर्ड फिट स्टील स्प्रिंग सस्पेंशन को एयर सस्पेंशन के स्तर का आराम देने के लिए ट्यून किया गया है, हालांकि ग्राहकों को एयरमैटिक एयर सस्पेंशन के साथ-साथ एक्टिव रियर व्हील स्टीयरिंग का विकल्प भी मिलेगा.

पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिसे 85.5 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा गया है. यह बैटरी CLTC के अनुसार 703 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है. अपने यूरोपीय मॉडल की तरह, लॉन्ग-व्हीलबेस GLC EV में 800-वोल्ट का आर्किटेक्चर है जो 320 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है. पीक चार्जिंग के दौरान 10 से 80% तक चार्ज होने में 22 मिनट तक का समय लगता है.

फिलहाल, लॉन्ग व्हीलबेस वाली जीएलसी ईवी केवल चीनी बाजार में बिक्री के लिए ही उपलब्ध होगी, हालांकि मर्सिडीज समय के साथ इस मॉडल को अन्य बाजारों में लाने पर विचार कर सकती है.