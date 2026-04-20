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मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक सी-क्लास हुई पेश, 762 किमी तक की रेंज का दावा

मर्सिडीज-बेंज ने बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास को पेश किया है, जो नई जीएलसी ईवी के साथ अपने आधार को साझा करती है और 762 किमी की दावा की गई रेंज, 480 बीएचपी की ताकत और 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग देती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

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हाइलाइट्स

  • दावा की गई रेंज 762 किमी तक (WLTP रेंज के अनुसार)
  • 10 मिनट की चार्जिंग में 325 किमी की रेंज जोड़ी जा सकती है
  • 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 4.0 सेकंड में

मर्सिडीज-बेंज ने अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ब्रांडों में से एक को इलेक्ट्रिक रूप दिया है. बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास एक नए समर्पित ईवी आर्किटेक्चर, एक नई डिजाइन भाषा और महत्वपूर्ण हार्डवेयर अपडेट के साथ लॉन्च हुई है, जो एक ईवी को अधिक मुख्यधारा बनाती है - या कम से कम इसे इसके ब्रांड की तरह मुख्यधारा बनाने का प्रयास करती है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मर्सिडीज-बेंज EQS हुई पेश: 926 किमी की रेंज के साथ मिलेगी स्टीयर-बाय-वायर तकनीक

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सबसे पहले, थ्री-पॉइंटेड स्टार (ब्रिटेन) इस इलेक्ट्रिक सी-क्लास को अब तक की सबसे स्पोर्टी सी-क्लास बता रही है, जो बेजोड़ चपलता और लंबी दूरी के सफर में बेहतरीन आराम देती है. यह जीटी वेरिएंट में कूपे जैसी रूफलाइन और एसयूवी जैसी चौड़ाई के साथ आती है. हालांकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल नया है और पहली बार जीएलसी में देखा गया है, लेकिन इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है.

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सामने की तरफ 1,000 से अधिक लाइट एलिमेंट्स वाली रोशन ग्रिल दी गई है, जबकि पीछे की तरफ गोल स्टार-पैटर्न वाली टेल लैंप्स हैं, जो अब मर्सिडीज की नई डिजाइन पहचान बन गई हैं. ड्रैग गुणांक मात्र 0.22 है, लेकिन पीछे का हिस्सा थोड़ा आधुनिक दिखता है। और रोशन ग्रिल का घेरा पहले से कहीं अधिक बड़ा है.

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अंदर से देखें तो, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें बेहद आकर्षक डिज़ाइन है, जिसमें डैशबोर्ड पर फैली बड़ी 39.1 इंच की MBUX हाइपरस्क्रीन दी गई है. MB.OS सॉफ्टवेयर नया है और इसमें ओवर-द-एयर अपडेट, AI वॉयस कंट्रोल, गूगल मैप्स आधारित नेविगेशन और व्यक्तिगत डिजिटल फीचर्स उपलब्ध हैं. अन्य फीचर्स में मसाज सीटें, 4D साउंड, रियर-एक्सल स्टीयरिंग, AIRMATIC एयर सस्पेंशन और 162 जगमगाते सितारों वाली पैनोरमिक छत शामिल हैं.

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इलेक्ट्रिक सी-क्लास में 470 लीटर का बूट स्पेस और 101 लीटर का फ्रंट ट्रंक मिलता है. इसकी टोइंग क्षमता 1.8 टन तक है. बैटरी पैक की क्षमता 94 किलोवाट-घंटे है, जो सीएलए इलेक्ट्रिक के 800-वोल्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है. इसमें डुअल मोटर सेटअप है, जो कुल मिलाकर 470 बीएचपी की ताकत बनाता है और कंपनी का दावा है कि इसकी वर्ल्ड लिमिटेड टाइम इंडेक्स (WLTP) रेंज 762 किलोमीटर तक है. यह 4.0 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. मर्सिडीज का कहना है कि बाद में लगभग 800 किलोमीटर की रेंज वाला रियर-व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा. 800-वोल्ट के इलेक्ट्रिक सेटअप की बदौलत, नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास फास्ट डीसी चार्जर से सिर्फ 10 मिनट में 325 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकती है.

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मर्सिडीज का कहना है कि नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास सबसे पहले अमेरिका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, और नियमों और बाजार की तैयारी के आधार पर अन्य बाजारों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा. भारत में भी यह निश्चित रूप से लॉन्च होगी, लेकिन संभवतः अगले कैलेंडर वर्ष में.

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