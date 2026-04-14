2026 मर्सिडीज-बेंज EQS हुई पेश: 926 किमी की रेंज के साथ मिलेगी स्टीयर-बाय-वायर तकनीक

मर्सिडीज-बेंज ने EQS सेडान का अपडेटेड वर्जन पेश किया है, जिसमें रेंज, चार्जिंग क्षमता और इन-कार टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण अपडेट WLTP रेंज में वृद्धि है, जो अब 926 किमी तक है, जो पहले से 13% अधिक है. वेरिएंट के आधार पर इसकी कुल रेंज 817-926 किमी के बीच है. इसके अलावा, इसमें स्टीयर-बाय-वायर तकनीक भी जोड़ी गई है, जिसके बारे में कार निर्माता का कहना है कि यह इस तकनीक को उत्पादन यात्री कार में पेश करने वाला पहला जर्मन निर्माता है.

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नई मर्सिडीज-बेंज EQS: अपडेटेड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर

सबसे पहले, इसके इंटरन बदलावों की बात करते हैं. EQS अब एक नए 800-वोल्ट इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है. इससे चार्जिंग की गति बढ़कर 350 kW तक हो जाती है, जिससे 10 मिनट में 320 किमी तक की रेंज (WLTP) प्राप्त की जा सकती है. स्प्लिट चार्जिंग फ़ंक्शन की बदौलत, बैटरी 400-वोल्ट चार्जर पर 175 kW तक की दर से भी चार्ज हो सकती है, और कंपनी का दावा है कि 10% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 27 मिनट लगते हैं.

अपडेटेड मॉडल में नए इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स और पहली बार रियर एक्सल पर दो-स्पीड गियरबॉक्स भी दिए गए हैं. मर्सिडीज का कहना है कि इससे कम गति पर बेहतर एक्सेलरेशन और अधिक गति पर बेहतर दक्षता के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है. सेल केमिस्ट्री में बदलावों के कारण बैटरी क्षमता में भी थोड़ी वृद्धि हुई है (कुछ वेरिएंट में 122 किलोवाट-घंटे तक उपयोग किया जा सकता है).

नई मर्सिडीज-बेंज EQS: रेंज और माइलेज

बड़ी बैटरी के अलावा, EQS को बेहतर एनर्जी रिक्यूप्रेशन से भी लाभ मिलता है, जिसकी रेटिंग अब 385 kW तक है. इससे ब्रेकिंग के दौरान अधिक ऊर्जा पुनर्प्राप्त की जा सकती है, जो कुल रेंज में वृद्धि में योगदान देती है.

कई वेरिएंटों के आधार पर पावर आंकड़े लगभग समान रहते हैं. उदाहरण के लिए, EQS 400 362 bhp पावर पैदा करती है, जबकि सभी वेरिएंटों में पावर रेंज 362 bhp से लेकर 577 bhp तक है. EQS सेडान की अधिकतम गति 210 किमी प्रति घंटा (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित) है.

नई मर्सिडीज-बेंज EQS: स्टीयर-बाय-वायर तकनीक पेश की गई

एक प्रमुख नई विशेषता स्टीयर-बाय-वायर तकनीक का परिचय है. यह तकनीक स्टीयरिंग व्हील और आगे के पहियों के बीच फिजिकल संपर्क को समाप्त कर देती है, और इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक इनपुट पर निर्भर करती है. मर्सिडीज का कहना है कि इससे स्पीड और ड्राइविंग स्थितियों के आधार पर स्टीयरिंग की प्रतिक्रिया में बदलाव संभव होता है, साथ ही स्टीयरिंग के माध्यम से होने वाले अनावश्यक कंपन को भी कम किया जा सकता है.

इस बारे में बात करें तो, नई स्टीयर-बाय-वायर तकनीक के साथ EQS के लिए एक नया योक-स्टाइल स्टीयरिंग भी दिया गया है. हालांकि, कार निर्माता कंपनी अपडेटेड मॉडल को स्टैंडर्ड ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के साथ भी पेश करना जारी रखेगी.

नई मर्सिडीज-बेंज EQS: कैबिन के अंदर की तकनीक में अपडेट किया गया

EQS में मर्सिडीज-बेंज का नया ऑपरेटिंग सिस्टम (MB.OS) भी दिया गया है. यह पुराने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स की जगह लेता है. इसके अलावा, मर्सिडीज के नए मॉडलों के नये अपडेट्स की तरह, इसमें भी MBUX सिस्टम को AI-आधारित सुविधाओं के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें एक अधिक एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट भी शामिल है.

MBUX हाइपरस्क्रीन एक ही ग्लास पैनल के नीचे तीन डिस्प्ले को जोड़ती है: 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 17.7 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3 इंच का पैसेंजर स्क्रीन, कुल मिलाकर 55 इंच से अधिक का डिस्प्ले एरिया मिलता है. अपडेट के तहत पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को भी दो 13.1 इंच की स्क्रीन का एक्सेस मिलता है.

नई मर्सिडीज-बेंज EQS: डिजाइन में किए गए बदलाव

देखने में बदलाव अपेक्षाकृत मामूली हैं. EQS के फ्रंट-एंड को थोड़ा बदला गया है, जो इसे अधिक सीधा लुक देता है, साथ ही इसमें अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और कैबिन के अंदर नए ट्रिम विकल्प भी दिए गए हैं. स्टैंडर्ड मॉडल में बैकलिट स्टार पैटर्न और चौड़ी क्रोम स्लैट्स वाली ब्लैक ग्रिल है, जबकि ऑप्शनल AMG लाइन में क्रोम रहित बैकलिट स्टार ग्रिल और एक रोशन सेंट्रल मर्सिडीज स्टार दिया गया है.



नई मर्सिडीज-बेंज EQS: भारत में लॉन्च होने की उम्मीद

EQS 580 सेडान भारत में 2022 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और वर्तमान में इसकी कीमत ₹1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. मर्सिडीज-बेंज 24 अप्रैल को भारत में CLA EV लॉन्च करने जा रही है, लेकिन अपडेटेड EQS कब आएगी, यह देखना बाकी है. अपडेटेड मॉडल इस साल के अंत तक या 2027 में कभी भी भारत में आ सकता है.