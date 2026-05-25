मारुति सुजुकी 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल कार करेगी पेश: नितिन गडकरी
द्वारा कारएंडबाइक टीम
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प्रकाशित मई 25, 2026
हाइलाइट्स
- मारुति विश्व पर्यावरण दिवस पर फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पेश करेगी
- वाहन निर्माता ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में Fronx का फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट दिखाया था
- आने वाला वाहन E100 फ्यूल पर चलेगा
मारुति सुजुकी से उम्मीद है कि वह 5 जून, 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत में एक फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पेश करेगी. यह घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की; मंत्री ने बताया कि यह वाहन E100 फ्यूल ग्रेड पर चलने में सक्षम होगा.
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इस कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, "इस तरह के फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाले वाहन जल्द ही बड़े पैमाने पर पेश किए जाएंगे. इस साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मारुति सुजुकी 100% इथेनॉल पर चलने वाले वाहन लॉन्च करेगी."
सुज़ुकी ने 2025 जापान मोबिलिटी शो में फ्रोंक्स के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट के साथ-साथ E85-रेडी Gixxer 250 फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल को भी पेश किया था
मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी, सुजुकी जापान ने पिछले साल के जापान मोबिलिटी शो 2025 में फ्रोंक्स सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पेश किया था. इसके साथ ही, कंपनी ने कई अन्य दो-पहिया और चार-पहिया वाहन भी पेश किए, जिनमें कंप्रेस्ड बायोगैस से चलने वाला विक्टोरिस भी शामिल था. उस समय, सुजुकी ने फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी; उन्होंने केवल इस वाहन के डाइमेंशन (आकार-प्रकार) के बारे में ही बताया था.
भारत में बिकने वाले मॉडल की तुलना में, जापान में बिकने वाली फ्रोंक्स में ज़्यादा बड़ा, नैचुरली एस्पिरेटेड 1.5-लीटर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं. भारत में, यह सब-कॉम्पैक्ट SUV 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है; इन दोनों ही विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक (1.2 पेट्रोल के साथ AMT) गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है.
उस समय सुजुकी ने फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के लिए इथेनॉल ब्लेंड रेटिंग का खुलासा नहीं किया था, हालाँकि इसके साथ ही पेश किया गया दूसरा मॉडल—जिक्सर 250 का फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट—E85 तक को सपोर्ट करने वाला था.
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