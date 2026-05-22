2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट की कीमत और वेरिएंट की डिटेल जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 22, 2026
हाइलाइट्स
- सिटी फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत रु.12 लाख (एक्स-शोरूम) है
- यह चार वेरिएंट में उपलब्ध है - SV, V, ZX और ZX+.
- सिटी ई:HEV केवल ZX+ वेरिएंट में उपलब्ध है
होंडा इंडिया ने हाल ही में पांचवीं पीढ़ी की सिटी का दूसरा फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस फेसलिफ्ट में सेडान की स्टाइलिंग में बदलाव के साथ-साथ सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वी कारों में पहले से मौजूद कुछ जरूरी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. मैकेनिकल रूप से ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं; सेडान पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: भारत में होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2026 हुई लॉन्च, कीमतें रु.12 लाख से शुरू
नई सिटी कुल चार वेरिएंट में उपलब्ध है – SV, V, ZX और ZX+. आइए जानते हैं कि प्रत्येक वेरिएंट में आपको क्या-क्या मिलता है.
2026 होंडा सिटी एसवी (एमटी: रु.12 लाख)
- बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप
- ऑटो हेडलैंप
- 15-इंच स्टील व्हील कवर के साथ
- फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
- 8.0-इंच टचस्क्रीन
- वायर एंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले
- 4-स्पीकर्स
- रिवर्स कैमरा
- 6 एयरबैग
- आइसोफिक्स
- ABS के साथ EBD
- ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल
- हिल स्टार्ट असिस्ट
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग
- डे/नाइट रियर व्यू मिरर
- रियर डेमिस्टर
- कीलेस गो
- इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डिंग विंग मिरर
- ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर AC वेंट्स
- PM 2.5 फिल्टर
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजेस्ट
- ड्राइवर सीट हाईट एडजेस्ट
- फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज
- रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- 5.2-iइंच टीएफटी MID
2026 होंडा सिटी V (एमटी: रु.13.30 लाख, सीवीटी: रु.14.30 लाख)
SV के अतिरिक्त
- क्लियर लेंस टेल लैंप
- 15-इंच अलॉय व्हील (ग्रे पेंटेड)
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले
- व्हीकल टेलीमैट्रिक्स फंक्शन
- ADAS – ऑटोनेमेस ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो हाई बीम
- रिमोट इंजन स्टार्ट (CVT केवल)
- पैडल शिफ्टर्स (CVT केवल)
- प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ ऑटो लॉक
2026 होंडा सिटी ZX (MT): रु.15.26 लाख; CVT: रु.16.16 लाख
V के अतिरिक्त
- एलईडी लाइटबार (पोजिशन लैंप)
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
- 16-इंच डायमंड कंट अलॉय व्हील्स
- लैदरेट अपहोल्स्ट्री (आइवरी & ब्लैक)
- एंबियंट लाइटिंग
- फुटवेल लाइटिंग
- 10.1-इंच टचस्क्रीन
- 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- लेन वॉच कैमरा
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- ऑटो वाइपर्स
- LED कैबिन लाइट्स
- वायरलेस् फोन चार्जर (प्लग & प्ले)
- रियर शनशेड
2026 होंडा सिटी ZX+ (MT: रु.16.15 लाख; CVT: रु.17.15 लाख)
होंडा ZX के अतिरिक्त
- 16-इंच ब्लैक & डार्क-क्लीयर कट अलॉय व्हील
- 360-डिग्री कैमरा
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
- रिमोट विंडो/सनरूफ ऑपरेशन
- ऑटो-फोल्ड विंग मिरर
- 7.0-इंच HD कलर MID
2026 होंडा सिटी ZX+ e:HEV (eCVT: ₹21 लाख) ZX+ के अतिरिक्त
- ईवी, हाइब्रिड और इंजन ड्राइव मोड
- 4-व्हील डिस्क ब्रेक
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक
- व्हीकल अकॉस्टिक वॉर्निंग
- इंजन ऑटो स्टार्ट/स्टॉप
- वायरलेस फोन चार्जर
2026 होंडा सिटी: इंजन और माइलेज
पिछली सिटी की तरह, 2026 सिटी फेसलिफ्ट में भी 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन का विकल्प बरकरार रखा गया है. i-VTEC पेट्रोल इंजन 119 bhp ताकत और 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. हाइब्रिड इंजन में एटकिंसन साइकिल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो मिलकर 125 bhp और 253 Nm का टॉर्क बनाते हैं. पावर e-CVT यूनिट के जरिए पहियों तक पहुंचाई जाती है.
माइलेज के मामले में, होंडा का दावा है कि सिटी e:HEV (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) 27.26 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी, जबकि मानक पेट्रोल सेडान के लिए ARAI के आंकड़े मैनुअल के लिए 17.77 किमी प्रति लीटर और सीवीटी के लिए 17.97 किमी प्रति लीटर हैं.
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
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अपकमिंग कार्स
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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