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बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2026 की पहली छमाही में 9,075 कारें और SUV बेचकर अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की

9,075 यूनिट्स में भारत में मिनी (Mini) ब्रांड के तहत बेची गई 504 यूनिट्स शामिल थीं, जिनकी बिक्री में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जुलाई 10, 2026

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हाइलाइट्स

    बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में अब तक की सबसे ज़्यादा कार बिक्री दर्ज की, जिसमें 2026 की पहली छमाही में 9,075 यूनिट्स बिकीं. इसमें मिनी सब-ब्रांड के तहत बिकीं 504 यूनिट्स भी शामिल थीं, जिसमें साल-दर-साल 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कुल मिलाकर, BMW ग्रुप इंडिया ने H1 2026 के लिए साल-दर-साल बिक्री में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की, साथ ही Q2 2026 में भी 17% की बढ़ोतरी के साथ 4,507 यूनिट्स बेचीं.

     

    यह भी पढ़ें: भारत में नई मर्सिडीजड-बेन्ज़ जीएलबी EV के लॉन्च की पुष्टि हुई

     

    बिक्री के रिकॉर्ड आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO, हरदीप सिंह बरार ने कहा, “BMW ग्रुप इंडिया ने 2026 की पहली छमाही में अब तक का सबसे अच्छा बिक्री प्रदर्शन किया है. हमने 9,075 कारें डिलीवर की हैं, लेकिन इस शानदार संख्या से भी ज़्यादा, हमारा असली फ़ोकस मुश्किल हालात के बावजूद अपनी लगातार डबल-डिजिट ग्रोथ को बनाए रखने पर है. +17% की ग्रोथ इस बात का साफ़ सबूत है कि हमारे ग्राहक हमारे ब्रांड्स पर कितना भरोसा करते हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमारी मज़बूत पकड़ ने BMW ग्रुप इंडिया को लग्ज़री EV सेगमेंट में नंबर वन पसंद बना दिया है. +78% की ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ, आज हमारी बेची जाने वाली हर चौथी कार एक EV है.”

     

    2025 की पहली छमाही में 2,000 से ज़्यादा EV बिकीं; कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा रही

    BMW i X1 14

    BMW ग्रुप इंडिया ने 2026 की पहली छमाही (H1) में अपने BMW और Mini ब्रांड्स के तहत 2,359 EV यूनिट्स की बिक्री दर्ज की - जो 2025 के मुकाबले 78% ज़्यादा है. ग्रुप द्वारा बेची गई सभी कारों और SUVs में EV की हिस्सेदारी 26% रही, यानी हर 4 कारों में से 1 कार EV थी.

     

    लॉन्ग-व्हीलबेस मॉडल की बिक्री 50% से ज़्यादा है

    2025 BMW 3 Series LWB

    बीएमडब्ल्यू की बेची गई आधी से ज़्यादा कारें और एसयूवी उसके लॉन्ग-व्हीलबेस (LWB) पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा थीं. 2026 की पहली छमाही में कुल बिक्री में LWB मॉडल की हिस्सेदारी 52% रही. कंपनी ने साल के पहले छह महीनों में 4,428 लॉन्ग-व्हीलबेस कारें और SUV बेचीं – जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 24% ज़्यादा है.

     

    SUV का दबदबा कायम है

    BMW X3 Web 1

    BMW ग्रुप के लिए SUV का दबदबा बना रहा और कंपनी की कुल फोर-व्हीलर बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 65% रही. SUV की बिक्री 5,926 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज़्यादा है.

     

    H2 2026 में सभी ब्रांड्स के तहत 14 लॉन्च की योजना है

    बीएमडब्ल्यू ने यह भी कहा है कि वह 2026 में भारतीय बाज़ार के लिए 14 और लॉन्च की तैयारी कर रही है, जिनमें बीएमडब्ल्यू, मिनी और बीएमडब्ल्यू मोटोराड ब्रांड शामिल होंगे. उम्मीद है कि इनमें नए मॉडल के साथ-साथ मौजूदा मॉडल के अपडेट और नए वैरिएंट भी शामिल होंगे.

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