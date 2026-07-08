भारत में नई मर्सिडीजड-बेन्ज़ जीएलबी EV के लॉन्च की पुष्टि हुई
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 8, 2026
हाइलाइट्स
- GLB EV ने ग्लोबल मार्केट में EQB SUV की जगह ली है
- इसमें 85 kWh की बैटरी है जो 631 km तक की रेंज देती है
- यह ग्लोबल मार्केट में 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में बेची जाती है
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कन्फर्म किया है कि दूसरी पीढ़ी की GLB EV (जिसे EQ टेक वाली GLB कहा जाएगा) भारत में लॉन्च की जाएगी. इसके 2027 में आने की उम्मीद है. नई GLB EV को पिछले साल दिसंबर में दुनिया के सामने पेश किया गया था. यह अपने पिछले मॉडल से बड़ी है और इसमें नए MMA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल भारत में पहले से बिक रही CLA EV में भी किया गया है. GLB EV दुनिया भर के मार्केट में पहली पीढ़ी की EQB की जगह लेगी; यह SUV पारंपरिक इंटरनल कंबशन पावरट्रेन के साथ भी उपलब्ध होगी.
GLB EV का डिज़ाइन पिछली पहली पीढ़ी की SUV के डिज़ाइन का ही एक बेहतर वर्जन है और साथ ही इसका साइज़ भी बढ़ा है. नई GLB का व्हीलबेस 60 mm ज़्यादा लंबा है, यह 98 mm तक लंबी और 27 mm ज़्यादा चौड़ी है, हालाँकि इसकी ऊंचाई 14 mm कम हो गई है. इसके बावजूद, मर्सिडीज़ का दावा है कि कैबिन स्पेस में सुधार हुआ है; आगे की तरफ़ हेडरूम 35 mm तक, दूसरी लाइन में 68 mm तक और तीसरी लाइन में 10 mm तक बढ़ा है.
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डिज़ाइन के मामले में, नई GLB पुराने मॉडल के बॉक्सी आकार को ही बनाए रखती है, हालांकि इसकी स्टाइलिंग में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. सामने की तरफ, इसका लुक नई CLA से प्रेरित है, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन और नीचे की तरफ ग्रिल (EV में यह बंद है) दी गई है. साथ ही, साइड में फ्रंट फेंडर और पिछले हिस्से का उभार (रियर हंच) भी ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देता है. गाड़ी की खिड़कियों और ग्लास वाले हिस्से (ग्लास हाउस) में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं. वहीं, पीछे की तरफ, इंटीग्रेटेड थ्री-पॉइंट स्टार लाइटिंग एलिमेंट्स वाला नया कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शायद हर किसी को पसंद न आए.
अंदर से, इसका कैबिन नई पीढ़ी की मर्सिडीज जैसा ही है, जिसमें डैशबोर्ड की चौड़ाई में तीन तक स्क्रीन लगी हैं. नए MBUX सुपरस्क्रीन में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए दो 14-इंच की टचस्क्रीन दी गई हैं – हालांकि, यह देखना बाकी है कि भारत में इसे स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाएगा या नहीं. अपने पिछले मॉडल की तरह ही, यह SUV 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, लेकिन यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा वर्शन पेश किया जाएगा.
इंटरनेशनल मार्केट में, नई GLB EV कई तरह के ड्राइवट्रेन ऑप्शन के साथ आती है. इसमें 85 kWh बैटरी पैक के साथ सिंगल या डुअल-मोटर सेटअप मिलता है, जिससे स्पेसिफिकेशन के आधार पर 631 km तक की रेंज मिलती है. एंट्री-लेवल 250+ मॉडल में सिंगल-एक्सल ड्राइव है और यह 268 bhp की ताकत और 335 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ज़्यादा पावरफुल 350 4मैटिक में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव है और यह ज़्यादा से ज़्यादा 349 bhp की ताकत और 515 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, और 4मैटिक वैरिएंट्स में फ्रंट-एक्सल डिस्कनेक्ट फ़ंक्शन मिलता है, जो बेहतर एफिशिएंसी के लिए फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर को अलग कर देता है.
चार्जिंग के मामले में, 800V आर्किटेक्चर 320 kW DC तक की पीक चार्जिंग रेट की सुविधा देता है, जबकि AC चार्जिंग 22 kW तक सपोर्टेड है.
अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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