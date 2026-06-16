2026 मर्सिडीज़-AMG GLE 63 S और GLS 63 नए फ्लैट-प्लेन क्रैंक V8 इंजन के साथ हुई पेश

मर्सिडीज़-बेन्ज़ ने ग्लोबल मार्केट में बिक्री शुरू होने से पहले GLE SUV और कूपे (Coupe) और GLS SUV के अपडेटेड AMG 63 वेरिएंट्स को पेश किया है. मर्सिडीज़ के लाइनअप में मौजूद दूसरे नए V8 मॉडल्स की तरह ही, नई 63 सीरीज़ की SUVs में नया फ्लैट-प्लेन क्रैंक V8 इंजन दिया गया है. साथ ही, इनमें कई अपडेट्स भी शामिल हैं जो इस साल की शुरुआत में पेश किए गए फेसलिफ़्टेड GLE और GLS के अनुरूप हैं.

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दिखने में, दोनों AMG SUV अपने स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही नया लुक अपनाती हैं. इनमें री-डिज़ाइन किए गए लाइट क्लस्टर हैं जिनमें थ्री-पॉइंट स्टार लाइटिंग सिग्नेचर और ज़्यादा साफ़ दिखने वाली ग्रिल शामिल है. AMG डिज़ाइन एलिमेंट्स में वर्टिकल स्लैट्स वाली पैनामेरिकाना ग्रिल, ज़्यादा स्पोर्टी बंपर और SUV के हिसाब से 23 इंच तक के शार्प दिखने वाले अलॉय व्हील्स शामिल हैं.

GLS 63 में स्पोर्टी स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं, जिनमें पैनामेरिकाना ग्रिल, स्पोर्टी बंपर और व्हील्स शामिल हैं

इसका केबिन भी उसी डिज़ाइन पर बना है जैसा कि इस साल की शुरुआत में पेश की गई नई GLE और GLS का है, लेकिन इसमें AMG-खास अपडेट्स दिए गए हैं. स्क्रीन पर अब AMG-खास ग्राफ़िक्स दिखते हैं, जबकि आगे की सीटों के हेडरेस्ट पर AMG की बैजिंग और राउंडेल उभरे हुए हैं. खरीदार कैबिन के लिए कार्बन फ़ाइबर या एल्युमीनियम ट्रिम इंसर्ट्स चुन सकते हैं, साथ ही अपहोल्स्ट्री के कई रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें कंपनी के 'मैन्युफ़ैक्चर' (Manufaktur) डिवीज़न के विकल्प भी शामिल हैं.

GLS 63 के कैबिन में स्पोर्टी ट्रिम इंसर्ट्स के ऑप्शन और डिस्प्ले के लिए AMG-स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मिलते हैं

अपडेटेड GLE 63 और GLS 63 की मुख्य खासियत नया M177 EVO इंजन है. ताकत के मामले में, यह इंजन पुराने AMG GLE 63 S जितना ही 603 bhp और 850 Nm का टॉर्क बनाता है. हालांकि, मर्सिडीज का कहना है कि उसने पुराने इंजन की तुलना में नए इंजन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे कि नए डिज़ाइन वाले इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट, फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट, नए कैमशाफ्ट, बेहतर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और टर्बो में किए गए बदलाव.

नई M177 EVO V8 इंजन, पुरानी GLE 63 S जितनी ही पावर देती है, लेकिन ज़्यादा कुशल है

कंपनी का कहना है कि नया इंजन पुराने इंजन के मुकाबले ज़्यादा कुशल है, जबकि यह उतनी ही पावर देता है. इस इंजन के साथ नई पीढ़ी का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर लगा है. यह सिस्टम अतिरिक्त 23 bhp की ताकत और 205 Nm (पुराने GLE 63 के 250 Nm के मुकाबले कम) का बूस्ट देने में सक्षम है.

GLS 63, 4.2 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेगी

AMG के 4Matic+ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाई जाती है. GLE 63 S अभी भी 3.9 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है, जबकि GLS 63 इससे 0.3 सेकंड धीमी है. दोनों की टॉप स्पीड 280 kmph है.

GLE 63 का सबसे पावरफुल 'S' वर्जन पेश किया गया; यह कूपे-SUV और SUV बॉडीस्टाइल में उपलब्ध है

सस्पेंशन की बात करें तो, दोनों SUV में स्टैंडर्ड तौर पर एक्टिव डैम्पर्स के साथ AMG राइड कंट्रोल+ एयर सस्पेंशन मिलता है. इस सिस्टम में सेल्फ-लेवलिंग टेक्नोलॉजी है और यह ड्राइव मोड और गाड़ी की स्पीड के आधार पर SUV की राइड हाइट को -10 mm से +55 mm की रेंज में एडजस्ट कर सकता है. SUV में स्टैंडर्ड तौर पर एक्टिव रोल स्टेबिलाइज़ेशन और कॉर्नरिंग के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी के लिए टॉर्क वेक्टरिंग क्षमता वाला इलेक्ट्रॉनिक रियर डिफरेंशियल भी मिलता है. दोनों SUV में शानदार आवाज़ के लिए नया AMG परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट भी दिया गया है.

GLS 63 की तरह ही, GLE 63 में भी ज़्यादा स्पोर्टी ट्रिम्स और डिस्प्ले ग्राफिक्स मिलते हैं

नई AMG GLE 63 S SUV और कूपे (Coupe) और GLS 63 SUV आने वाले महीनों में ग्लोबल मार्केट में आ जाएंगी. हमें उम्मीद है कि इनमें से कम से कम एक हाई-परफॉर्मेंस SUV इस साल के आखिर में या 2027 में भारतीय बाज़ार में आ सकती है, क्योंकि मर्सिडीज़ इंडिया पहले भी GLE 63 कूपे और GLS 63 SUV को भारतीय बाज़ार में पेश कर चुकी है.