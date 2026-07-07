जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वित्त वर्ष 2027 में दो EV और एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल करेगी लॉन्च

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज़ में भारतीय बाज़ार के लिए नए मॉडल्स लाने की योजना की पुष्टि की है. कंपनी ने कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष (FY2027) में भारत में तीन ‘न्यू एनर्जी व्हीकल्स’ (NEVs) लॉन्च करेगी.

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PHEV के Wuling Starlight 560 पर आधारित होने की उम्मीद है

इन तीनों में से एक प्लग-इन हाइब्रिड होगी. माना जा रहा है कि यह Wuling Starlight 560 पर आधारित SUV हो सकती है, जिसे कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्टारलाइट 560 की लंबाई 4.7 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है और इसका व्हीलबेस 2,810 mm है. वैरिएंट के आधार पर, यह 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में आती है. इस तरह, इसका साइज़ लगभग एमजी हेक्टर जितना ही है, हालाँकि इसका व्हीलबेस लगभग 60 mm ज़्यादा है.

पावरट्रेन की बात करें तो, PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर 194 bhp की ताकत और 230 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. PHEV सिस्टम अकेले EV मोड में 100 km की रेंज देने का दावा करता है.

दिखने में, स्टारलाइट 560 एक मॉडर्न SUV जैसी लगती है, जिसमें सीधे आकार और चौकोर डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स हैं. इसके सामने की तरफ पतली ग्रिल के दोनों ओर ट्विन LED DRL एलिमेंट्स के साथ स्लीक आयताकार हेडलैंप्स दिए गए हैं. PHEV में ठीक नीचे एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक और उसके नीचे एक मज़बूत बम्पर है। साइड से देखने पर, चौकोर व्हील आर्च SUV के लुक को और बेहतर बनाते हैं, जबकि बड़ी विंडो लाइन केबिन के अंदर हवादार एहसास देने में मदद करती है. पीछे का हिस्सा भी काफी सिंपल है, जिसमें ट्विन लाइटिंग एलिमेंट्स वाले आयताकार टेल लैंप्स, कम गहराई वाला बम्पर और टेलगेट पर अंदर की तरफ धंसी हुई नंबर प्लेट की जगह दी गई है.

स्टारलाइट 560 EV भी आ सकती है

EVs की बात करें तो, भारतीय बाज़ार के लिए एक ऑप्शन 'स्टारलाइट 560 PHEV' का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है. हाल के महीनों में इस इलेक्ट्रिक SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. PHEV और EV के बीच मुख्य अंतर ग्रिल के नीचे बने एयर इनटेक का है; EV में इसकी जगह बॉडी के रंग वाले एक बंद पैनल का इस्तेमाल किया गया है.

तस्वीर सूत्र

इस ईवी में 56.7kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 134 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क बनाती है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 500 km तक चल सकती है.

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दूसरी EV आने वाली है. यह या तो पुरानी हो रही एमजी जेडएस ईवी की जगह ले सकती है या फिर एक नई प्रीमियम EV हो सकती है, जो एमजी की चुनिंदा डीलरशिप पर एमजी M9 और साइबस्टर के साथ शामिल हो सकती है.