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2026 मर्सिडीज़-बेन्ज़ एस-क्लास फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.20 करोड़

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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 15, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसकी स्टाइलिंग को अपडेट किया गया है और इसमें नए थ्री-पॉइंट स्टार लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं
  • प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किया गया है
  • इसकी डिलेवरी 2026 की चौथी तिमाही (Q4) में शुरू होने की उम्मीद है

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने देश में फेसलिफ़्टेड S-क्लास लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.2.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. इस साल की शुरुआत में दुनिया भर में पेश की गई इस अपडेटेड फ्लैगशिप सेडान में स्टाइलिंग, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन से जुड़े कई अपग्रेड किए गए हैं. मर्सिडीज़-बेंज़ का दावा है कि गाड़ी के लगभग आधे हिस्से में बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात भारत के लिए 450e स्पेक वाला प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है. इसकी डिलेवरी 2026 की चौथी तिमाही (Q4) में शुरू होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास फेसलिफ्ट भारत में 15 जून को होगी लॉन्च, मिलेगा PHEV का विकल्प

 

2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास: बाहरी डिज़इन

2026 Mercedes Benz S Class Facelift 1

सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की. बाहर से किए गए बदलाव बहुत मामूली हैं, लेकिन इतने बदलाव ज़रूर हैं जिनसे इस फ़ेसलिफ़्ट मॉडल को पुराने मॉडल से अलग पहचाना जा सके. सामने की तरफ़, S-Class में एक बड़ी ग्रिल दी गई है जिसमें कई 'थ्री-पॉइंट स्टार' डिज़ाइन बने हैं, और हेडलैंप्स में अब मर्सिडीज़-बेंज़ की लेटेस्ट 'थ्री-पॉइंट स्टार' LED डे-टाइम रनिंग लाइट सिग्नेचर शामिल है.

2026 Mercedes Benz S Class Facelift 2

बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें अतिरिक्त क्रोम डिटेलिंग दी गई है, जिससे सेडान सड़क पर और भी प्रभावशाली दिखती है. साइड से देखने पर बदलाव कम नज़र आते हैं, जिनमें सबसे खास अपडेट अलॉय व्हील डिज़ाइन की नई रेंज है. इनमें नए हाई-प्रेशर कास्टिंग प्रोसेस से बने बारीक 50-स्पोक वाले व्हील शामिल हैं. पीछे की तरफ, S-Class में पतली टेल-लैंप्स दी गई हैं जो आगे की लाइटिंग थीम से मेल खाती हैं और इनमें इल्यूमिनेटेड थ्री-पॉइंट स्टार ग्राफिक्स हैं.

 

मर्सिडीज़-बेंज़ ने कई नए पेंट ऑप्शन के साथ कलर पैलेट का भी विस्तार किया है, जिनमें वे शेड्स भी शामिल हैं जो पहले इसके 'मैन्युफैक्चर' (Manufaktur) कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम के लिए ही उपलब्ध थे.

 

2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास: कैबिन और फ़ीचर्स

2026 Mercedes Benz S Class Facelift 3

कैबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसका मुख्य आकर्षण मर्सिडीज-बेंज का नया सुपरस्क्रीन सेटअप है, जिसमें 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट पैसेंजर के लिए दो 12.3-इंच की डिस्प्ले शामिल हैं. यह सिस्टम लेटेस्ट MB.OS सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर चलता है और ओवर-द-एयर अपडेट्स को सपोर्ट करता है.

 

मर्सिडीज़ ने AI-पावर्ड फ़ंक्शंस का एक नया सेट भी शामिल किया है, जिसमें बेहतर वॉइस असिस्टेंट, Google Maps-बेस्ड नेविगेशन और व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) कम्युनिकेशन क्षमताएं शामिल हैं. नतीजतन, नई S-Class उस श्रेणी में आ गई है जिसे मर्सिडीज़ 'सॉफ्टवेयर-डिफ़ाइंड व्हीकल' कहती है.

2026 Mercedes Benz S Class Facelift 6

डैशबोर्ड के लेआउट को और बेहतर बनाया गया है. लेटेस्ट E-Class की तरह, इसके एयर-कंडीशनिंग वेंट्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं और इन्हें टचस्क्रीन के ज़रिए डिजिटल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है, हालांकि इन्हें मैन्युअल रूप से भी एडजस्ट करने की सुविधा बनी हुई है. इसमें फिजिकल बटन कम कर दिए गए हैं, लेकिन ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए मर्सिडीज़ ने स्टीयरिंग व्हील पर नया स्क्रॉल व्हील और टॉगल स्विच देकर कुछ फिजिकल कंट्रोल बनाए रखे हैं.

 

एक और अहम बदलाव फ़िंगरप्रिंट स्कैनर को हटाना है. इसकी जगह, अब डैशबोर्ड पर लगे कैमरे के ज़रिए फ़ेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़र की पहचान करती है. इसी कैमरे का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग, सेल्फ़ी और गाड़ी पार्क होने पर केबिन की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है.

2026 Mercedes Benz S Class Facelift 5

पिछली सीट पर बैठने वालों को अब भी दो 13.1-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती हैं, हालांकि पहले आने वाले टैबलेट-स्टाइल रियर कंट्रोलर की जगह अब स्मार्टफोन जैसे दिखने वाले दो छोटे हैंडहेल्ड टच कंट्रोलर ने ले ली है.

 

2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास: पावरट्रेन

सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट इसके इंजन में किया गया है, क्योंकि S-Class में अब प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है. इस सेटअप में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 21.96 kWh का बैटरी पैक शामिल है, जिससे यह फुल चार्ज पर सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में 117 km तक की रेंज देती है.

 

दुनिया भर में, मर्सिडीज़ यह सिस्टम दो कॉन्फ़िगरेशन में देती है. S450e मॉडल 429 bhp की ताकत और 680 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ज़्यादा पावरफुल S 580e मॉडल 577 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है. S 580e में मर्सिडीज़-बेंज का 4MATIC ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलता है. फ़िलहाल, कंपनी ने भारत में सिर्फ़ S450e ट्रिम ही लॉन्च किया है.

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