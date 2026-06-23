यशस्वी जयसवाल ने पिता को गिफ्ट की बिल्कुल नई मर्सिडीज़ GLE 300d लग्ज़री एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 23, 2026
हाइलाइट्स
- यशस्वी जयसवाल ने फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को GLE 300d एसयूवी गिफ्ट की
- मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLE 300d में 265 बीएचपी की ताकत वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है
- मर्सिडीज़ GLE 300d 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय लेती है
इंग्लैंड के खिलाफ़ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में जगह न मिलने के बावजूद, यशस्वी जायसवाल का हौसला बना हुआ है. बीते शनिवार को अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ वनडे मैच में शानदार शतक लगाने वाले इस युवा ओपनर ने फ़ादर्स डे पर एक खास तोहफ़ा देकर इसे यादगार बनाने का फ़ैसला किया. रविवार सुबह जायसवाल मुंबई पहुंचे और अपने माता-पिता को एक लग्ज़री कार गिफ्ट करने के साथ सरप्राइज़ दिया. उन्होंने अपने पिता को एक बिल्कुल नई सोडालाइट ब्लू कलर की मर्सिडीज-बेंज GLE 300d की चाबियां सौंपीं.
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मर्सिडीज-बेंज GLE 300d में स्पोर्टी AMG लाइन स्टाइलिंग है, जिसमें 20-इंच के अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलैम्प्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फ़ीचर्स हैं. इसके अंदर एक शानदार कैबिन है जिसमें दो 12.3-इंच के डिजिटल डिस्प्ले, MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, प्रीमियम लेदर सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और बर्मेस्टर प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा सुरक्षा के लिए 9 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स दिये गए हैं, जिससे GLE 300d लग्ज़री, प्रैक्टिकैलिटी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से एक बेहतरीन एसयूवी बन जाती है.
इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर, माइल्ड-हाइब्रिड, टर्बो-डीज़ल इंजन मिलता है. इंजन 265 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 550 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इसे एक जुड़े स्टार्टर जनरेटर द्वारा सहायता मिलती है, जो हार्ड एक्सिलरेशन के तहत अतिरिक्त 20 बीएचपी की ताकत और 220 एनएम टॉर्क पैदा करता है. 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4मैटिक फोर-व्हील ड्राइव के माध्यम से सभी चार पहियों पर ताकत भेजी जाती है. मर्सिडीज का दावा है कि GLE 300d 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय लेती है और एसयूवी की टॉप स्पीड 230 किमी प्रति घंटे है.
कार का रजिस्ट्रेशन नंबर 6467 है — जो उनके इंडिया जर्सी नंबर 64 की याद दिलाता है. यह एसयूवी जायसवाल के बढ़ते कार कलेक्शन में शामिल हो गई है, जिसमें पहले से ही एक इनोवा और एक MG कार शामिल हैं; ये सभी मुंबई में उनके BKC वाले घर पर खड़ी हैं. यह कदम न सिर्फ़ क्रिकेट के मैदान पर जायसवाल की तरक्की को दिखाता है, बल्कि अपने परिवार के प्रति उनके गहरे प्यार और आभार को भी ज़ाहिर करता है.
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अपकमिंग कार्स
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 20, 2026
- Fisker ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 21, 2026
- Xiaomi एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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