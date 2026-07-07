मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने साल की पहली छमाही (H1) में 9,768 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल बिक्री पहुंची 4,637 यूनिट्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान टेक्टॉनहोंडामारुति सुजुकी 2026 Brezzaलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिक
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डहोंडाट्रायंफकेटीएमएथर ई एल 01
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने साल की पहली छमाही (H1) में 9,768 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल बिक्री पहुंची 4,637 यूनिट्स

मर्सिडीज-बेंज इंडिया का कहना है कि साल की पहली छमाही (H1) में शानदार प्रदर्शन की वजह दूसरी तिमाही (Q2) में रही मज़बूत बिक्री थी; Q2 में 4,637 यूनिट्स की रिटेल बिक्री के साथ सालाना आधार पर 10% की दो-अंकों वाली (डबल-डिजिट) ग्रोथ दर्ज की गई.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 7, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जनवरी से जून 2026 के बीच, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने 9,768 यूनिट्स बेचीं
  • 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में, मर्सिडीज की रिटेल बिक्री में 10% की डबल अंकों वाली बढ़ोतरी देखी गई और 4,637 यूनिट्स बिकीं
  • ई-क्लास LWB भारत में ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने घोषणा की है कि उसने 2026 की पहली छमाही (H1) में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री हासिल की है. जनवरी से जून 2026 के बीच, जर्मन कार निर्माता ने 9,768 यूनिट्स बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 9% की बढ़ोतरी है. मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया का कहना है कि H1 में यह शानदार प्रदर्शन दूसरी तिमाही (Q2) की मज़बूत बिक्री की वजह से हुआ, जिसमें 4,637 यूनिट्स की रिटेल बिक्री के साथ साल-दर-साल 10% की दोहरे अंकों वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मर्सिडीज़-AMG GLE 63 S और GLS 63 नए V8 इंजन के साथ हुईं पेश

Mercedes Benz V Class Launched In India

कंपनी का कहना है कि कोर और सबसे महंगे लग्ज़री पोर्टफोलियो की लगातार मांग के अलावा, हाल ही में लॉन्च हुई CLA इलेक्ट्रिक और V-क्लास से बनी मज़बूत रफ़्तार ने भी इन रिकॉर्ड आंकड़ों को हासिल करने में मदद की. असल में, दोनों ही मॉडल्स के पहले बैच कुछ ही हफ़्तों में बिक गए. जहाँ V-क्लास के अगले बैच की बुकिंग जुलाई में शुरू होगी, वहीं CLA इलेक्ट्रिक के अगले बैच के लिए प्री-ऑर्डर फेस्टिव सीज़न के आस-पास शुरू होने की उम्मीद है.

Mercedes Benz GLS 600 Maybach 6

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया के सबसे महंगे सेगमेंट, जिसमें मर्सिडीज़-मायबाक, EQS SUV और AMG रेंज शामिल हैं, ने अपनी ग्रोथ जारी रखी. H1 2026 में इस सेगमेंट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई और मर्सिडीज़ की कुल लग्ज़री कार बिक्री का 28% हिस्सा इसी टॉप-एंड लग्ज़री सेगमेंट से आया. असल में, मर्सिडीज़ का कहना है कि जब से GLS मायबाक की लोकल असेंबली शुरू हुई है, भारत में इस लग्ज़री SUV की मांग दोगुनी हो गई है. साथ ही, H1 2026 में AMG सेगमेंट की बिक्री में 50 प की बढ़ोतरी देखी गई.

Mercedes E450 web 14

मुख्य सेगमेंट, जिसमें मर्सिडीज़-बेन्ज़ ई-क्लास LWB, C-Class सेडान और GLC व GLE SUV जैसे मॉडल शामिल हैं, में भी ग्राहकों की ज़बरदस्त मांग देखी गई. मर्सिडीज़ बेन्ज़ की कुल बिक्री में इस सेगमेंट का अहम योगदान रहा और ई-क्लास ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी रही. असल में, मर्सिडीज़ का कहना है कि सबसे महंगे E450 वैरिएंट की मांग ज़्यादा थी.

Mercedes Benz CLA Electric 15

एंट्री-लेवल सेगमेंट की बात करें, जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई CLA इलेक्ट्रिक और GLA SUV जैसे मॉडल शामिल हैं, तो इसमें Q2 2026 में 29% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह CLA BEV थी; जैसा कि पहले बताया गया है, इसकी पहली खेप (बैच) पहले ही बिक चुकी है. मर्सिडीज़-बेंज़ ने बताया कि Q2 2026 में उसकी कुल रिटेल बिक्री में BEV पोर्टफोलियो का हिस्सा 14% रहा, जो EV को तेज़ी से अपनाए जाने को दिखाता है.

 

कंपनी ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए अगस्त 2026 की शुरुआत से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी संकेत दिया है.

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz India sales# Mercedes-Benz# Mercedes EQ# Mercedes-Maybach# Mercedes-Maybach GLS 600# Mercedes-Benz CLA Electric# Car Sales in India# SUV# Family# Luxury Car Sales# Family# Cars# Auto Industry# sales figures# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XMA (S) A | 61,303 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.62 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा थार,
    2023 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 33,488 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.34 लाख
    ₹ 23,977/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 79,320 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.34 लाख
    ₹ 7,478/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XZ | 45,372 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.6 लाख
    ₹ 11,845/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta BS IV | 58,427 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.46 लाख
    ₹ 9,979/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2016 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha Smart | 51,531 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.37 लाख
    ₹ 9,780/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI 1.0 | 50,140 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.42 लाख
    ₹ 7,652/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2015 मारुति सुजुकी सियाज़
    ZXI | 72,372 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 3.67 लाख
    ₹ 8,212/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर,
    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
    V e-Drive 2WD HYBRID Dual Tone | 66,456 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 15.49 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI 1.0 BS IV | 60,763 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.18 लाख
    ₹ 9,357/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार बनाने वाली कंपनी 16 जुलाई को भारत के लिए अपनी नई 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से पहली गाड़ी पेश करने जा रही है.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वित्त वर्ष 2027 में दो EV और एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल करेगी लॉन्च
  • यह बदलाव विक्टोरिस ZXi ट्रिम पर लागू होता है, जबकि CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतें वैसी ही रहेंगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमतों में रु.39,000 की कटौती हुई
  • एक रिपोर्ट के अनुसार, E20 फ़्यूल के रोलआउट के दौरान ARAI की स्टडी में यह पाया गया कि यह फ़्यूल E10-कम्पैटिबल गाड़ियों के इंजन और फ़्यूल सिस्टम में रबर के पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है.
    ARAI की स्टडी में पता चला है कि E20 पेट्रोल से E10 गाड़ियों की रबर सील हो सकती है खराब: रिपोर्ट
  • नवंबर 2025 में विंडसर की होलसेल बिक्री 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.
    एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची
  • मारुति सुज़ुकी ने हरियाणा में अपनी नई खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसकी सालाना क्षमता 5 लाख गाड़ियां बनाने की है और यह 800 एकड़ में फैली हुई है.
    मारुति सुज़ुकी ने खरखौदा में नए प्रोडक्शन प्लांट का किया उद्घाटन, सालाना निर्माण क्षमता बढ़कर होगी 10 लाख
  • कार बनाने वाली कंपनी 16 जुलाई को भारत के लिए अपनी नई 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से पहली गाड़ी पेश करने जा रही है.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वित्त वर्ष 2027 में दो EV और एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल करेगी लॉन्च
  • यह बदलाव विक्टोरिस ZXi ट्रिम पर लागू होता है, जबकि CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतें वैसी ही रहेंगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमतों में रु.39,000 की कटौती हुई
  • एक रिपोर्ट के अनुसार, E20 फ़्यूल के रोलआउट के दौरान ARAI की स्टडी में यह पाया गया कि यह फ़्यूल E10-कम्पैटिबल गाड़ियों के इंजन और फ़्यूल सिस्टम में रबर के पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है.
    ARAI की स्टडी में पता चला है कि E20 पेट्रोल से E10 गाड़ियों की रबर सील हो सकती है खराब: रिपोर्ट
  • नवंबर 2025 में विंडसर की होलसेल बिक्री 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.
    एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची
  • मारुति सुज़ुकी ने हरियाणा में अपनी नई खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसकी सालाना क्षमता 5 लाख गाड़ियां बनाने की है और यह 800 एकड़ में फैली हुई है.
    मारुति सुज़ुकी ने खरखौदा में नए प्रोडक्शन प्लांट का किया उद्घाटन, सालाना निर्माण क्षमता बढ़कर होगी 10 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने साल की पहली छमाही (H1) में 9,768 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल बिक्री पहुंची 4,637 यूनिट्स