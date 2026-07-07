मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने साल की पहली छमाही (H1) में 9,768 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल बिक्री पहुंची 4,637 यूनिट्स
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- जनवरी से जून 2026 के बीच, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने 9,768 यूनिट्स बेचीं
- 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में, मर्सिडीज की रिटेल बिक्री में 10% की डबल अंकों वाली बढ़ोतरी देखी गई और 4,637 यूनिट्स बिकीं
- ई-क्लास LWB भारत में ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है
मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने घोषणा की है कि उसने 2026 की पहली छमाही (H1) में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री हासिल की है. जनवरी से जून 2026 के बीच, जर्मन कार निर्माता ने 9,768 यूनिट्स बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 9% की बढ़ोतरी है. मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया का कहना है कि H1 में यह शानदार प्रदर्शन दूसरी तिमाही (Q2) की मज़बूत बिक्री की वजह से हुआ, जिसमें 4,637 यूनिट्स की रिटेल बिक्री के साथ साल-दर-साल 10% की दोहरे अंकों वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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कंपनी का कहना है कि कोर और सबसे महंगे लग्ज़री पोर्टफोलियो की लगातार मांग के अलावा, हाल ही में लॉन्च हुई CLA इलेक्ट्रिक और V-क्लास से बनी मज़बूत रफ़्तार ने भी इन रिकॉर्ड आंकड़ों को हासिल करने में मदद की. असल में, दोनों ही मॉडल्स के पहले बैच कुछ ही हफ़्तों में बिक गए. जहाँ V-क्लास के अगले बैच की बुकिंग जुलाई में शुरू होगी, वहीं CLA इलेक्ट्रिक के अगले बैच के लिए प्री-ऑर्डर फेस्टिव सीज़न के आस-पास शुरू होने की उम्मीद है.
मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया के सबसे महंगे सेगमेंट, जिसमें मर्सिडीज़-मायबाक, EQS SUV और AMG रेंज शामिल हैं, ने अपनी ग्रोथ जारी रखी. H1 2026 में इस सेगमेंट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई और मर्सिडीज़ की कुल लग्ज़री कार बिक्री का 28% हिस्सा इसी टॉप-एंड लग्ज़री सेगमेंट से आया. असल में, मर्सिडीज़ का कहना है कि जब से GLS मायबाक की लोकल असेंबली शुरू हुई है, भारत में इस लग्ज़री SUV की मांग दोगुनी हो गई है. साथ ही, H1 2026 में AMG सेगमेंट की बिक्री में 50 प की बढ़ोतरी देखी गई.
मुख्य सेगमेंट, जिसमें मर्सिडीज़-बेन्ज़ ई-क्लास LWB, C-Class सेडान और GLC व GLE SUV जैसे मॉडल शामिल हैं, में भी ग्राहकों की ज़बरदस्त मांग देखी गई. मर्सिडीज़ बेन्ज़ की कुल बिक्री में इस सेगमेंट का अहम योगदान रहा और ई-क्लास ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी रही. असल में, मर्सिडीज़ का कहना है कि सबसे महंगे E450 वैरिएंट की मांग ज़्यादा थी.
एंट्री-लेवल सेगमेंट की बात करें, जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई CLA इलेक्ट्रिक और GLA SUV जैसे मॉडल शामिल हैं, तो इसमें Q2 2026 में 29% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह CLA BEV थी; जैसा कि पहले बताया गया है, इसकी पहली खेप (बैच) पहले ही बिक चुकी है. मर्सिडीज़-बेंज़ ने बताया कि Q2 2026 में उसकी कुल रिटेल बिक्री में BEV पोर्टफोलियो का हिस्सा 14% रहा, जो EV को तेज़ी से अपनाए जाने को दिखाता है.
कंपनी ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए अगस्त 2026 की शुरुआत से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी संकेत दिया है.
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
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- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
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- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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