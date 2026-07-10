मर्सिडीज़-AMG E53 PHEV भारत में 23 जुलाई को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 10, 2026
हाइलाइट्स
- कुल ताकत 593 bhp और 750 Nm है
- 0-100 kmph की रफ़्तार 3.8 सेकंड में पकड़ने का दावा है
- सिर्फ़ EV मोड में रेंज 100 km से ज़्यादा है (दावा किया गया है)
मर्सिडीज़-AMG E53 प्लग-इन हाइब्रिड भारत आ रही है और मर्सिडीजड-बेन्ज़ ने इसके लॉन्च की तारीख 23 जुलाई तय की है. 2024 में पहली बार दुनिया के सामने पेश की गई नई E53 में AMG का छह-सिलेंडर इंजन और प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ-साथ सिर्फ़ EV मोड में गाड़ी चलाने की सुविधा भी देती है. हालांकि दुनिया भर में E53 सेडान और एस्टेट (वैगन) दोनों वर्जन में उपलब्ध है, लेकिन यह देखना बाकी है कि भारत में वैगन आएगी या सिर्फ़ सेडान ही लॉन्च की जाएगी.
E53 स्टैंडर्ड E-Class से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसमें AMG-खास खूबियां हैं जो इसे एक दमदार लुक देती हैं। सामने की तरफ, इसमें सिग्नेचर AMG ग्रिल, बड़े एयर इनटेक और चौड़े फ्रंट फेंडर के साथ ज़्यादा अग्रेसिव बंपर मिलता है. पीछे की तरफ एक छोटा बूट-लिड स्पॉइलर, ब्लैक डिफ्यूज़र और चार गोल एग्ज़ॉस्ट टिप्स हैं। स्टैंडर्ड मॉडल 19-इंच के अलॉय व्हील के साथ आते हैं, जबकि विदेशों में ऑप्शनल तौर पर बड़े 20-इंच और 21-इंच के व्हील भी उपलब्ध हैं.
कैबिन की बात करें तो, डैशबोर्ड का लेआउट रेगुलर E-Class जैसा ही है, हालांकि AMG ने इसमें स्पोर्ट्स सीट्स, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और ग्रे ओपन-पोर ऐश वुड ट्रिम जैसे अपने खास टच दिए हैं. MBUX सुपरस्क्रीन, जो फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले देती है, एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा फ़ीचर के तौर पर उपलब्ध है.
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इसे ताकत एक 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन से मिलती है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है. यह सिस्टम कुल मिलाकर 593 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. मर्सिडीज का दावा है कि E53 सिर्फ़ 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 280 kmph तक सीमित है.
प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम में बूट फ्लोर के नीचे लगा 21.2 kWh का इस्तेमाल करने लायक बैटरी पैक दिया गया है. एक बार फुल चार्ज होने पर, E53 इंटरनेशनल टेस्ट साइकल के हिसाब से सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में 100 km से ज़्यादा (दावा किया गया) चल सकती है. इसे 11 kW के AC चार्जर से चार्ज किया जाता है, जिससे फुल चार्ज होने में लगभग छह घंटे लगते हैं.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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