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2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े सामने आए

अपडेटेड मॉडल सीएनजी वर्जन में 26.90 km/kg तक का माइलेज देता है, जबकि हाल ही में लॉन्च किया गया टर्बो-पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl का माइलेज देता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 25, 2026

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हाइलाइट्स

  • पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ उपलब्ध
  • सीएनजी वर्जन 26.90 km/kg तक का माइलेज देता है
  • टर्बो-पेट्रोल 20.47 kmpl तक का माइलेज देता है

मारुति सुज़ुकी ने 2026 ब्रेज़ा के लिए ARAI-सर्टिफ़ाइड फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं. इसे भारत में रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अपडेटेड मॉडल अब तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और फ़ैक्टरी-फ़िटेड सीएनजी ऑप्शन. इनकी एफ़िशिएंसी 19.96 kmpl से लेकर 26.90 km/kg तक है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट हुई लॉन्च, कीमत रु.7.40 लाख से शुरू

पावरट्रेनवैरिएंट्सदावा किया गया माइलेज
1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअलLXi, VXi20.47 किलोमीटर/प्रतिलीटर
1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअलZXi, ZXi+19.96  किलोमीटर/प्रतिलीटर
1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअलLXi, VXi21.09  किलोमीटर/प्रतिलीटर
1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअलZXi20.81  किलोमीटर/प्रतिलीटर
1.5लीटर पेट्रोल 6 ऑटोमेटिकVXi, ZXi, ZXi+20.17  किलोमीटर/प्रतिलीटर
1.5-लीटर सीएमजी 6 मैनुअलLXi, VXi, ZXi26.90  किलोमीटर/ किलो ग्राम

उम्मीद के मुताबिक, CNG वर्जन लाइनअप में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला है, जिसका दावा किया गया माइलेज 26.90 km/kg है. पेट्रोल मॉडल्स में, LXi और VXi ट्रिम्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सबसे ज़्यादा 21.09 kmpl की माइलेज देता है. हाल ही में लॉन्च हुआ 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl तक की माइलेज देता है, जबकि इसके ऊंचे ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स की माइलेज थोड़ी कम, यानी 19.96 kmpl है.

2026 Maruti Brezza Facelift Variants Explained

2026 ब्रेज़ा के लिए सबसे बड़ा अपडेट फ्रोंक्स (Fronx) से लिया गया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है. ब्रेज़ा में यह तीन-सिलेंडर इंजन 108.5 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके साथ ही, ब्रेज़ा मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर गाड़ी बन गई है जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

Maruti Suzuki Brezza facelift

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अब भी 103 bhp की ताकत और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. खरीदार 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन 88 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.

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