2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े सामने आए
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 25, 2026
हाइलाइट्स
- पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ उपलब्ध
- सीएनजी वर्जन 26.90 km/kg तक का माइलेज देता है
- टर्बो-पेट्रोल 20.47 kmpl तक का माइलेज देता है
मारुति सुज़ुकी ने 2026 ब्रेज़ा के लिए ARAI-सर्टिफ़ाइड फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं. इसे भारत में रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अपडेटेड मॉडल अब तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और फ़ैक्टरी-फ़िटेड सीएनजी ऑप्शन. इनकी एफ़िशिएंसी 19.96 kmpl से लेकर 26.90 km/kg तक है.
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|पावरट्रेन
|वैरिएंट्स
|दावा किया गया माइलेज
|1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल
|LXi, VXi
|20.47 किलोमीटर/प्रतिलीटर
|1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल
|ZXi, ZXi+
|19.96 किलोमीटर/प्रतिलीटर
|1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल
|LXi, VXi
|21.09 किलोमीटर/प्रतिलीटर
|1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल
|ZXi
|20.81 किलोमीटर/प्रतिलीटर
|1.5लीटर पेट्रोल 6 ऑटोमेटिक
|VXi, ZXi, ZXi+
|20.17 किलोमीटर/प्रतिलीटर
|1.5-लीटर सीएमजी 6 मैनुअल
|LXi, VXi, ZXi
|26.90 किलोमीटर/ किलो ग्राम
उम्मीद के मुताबिक, CNG वर्जन लाइनअप में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला है, जिसका दावा किया गया माइलेज 26.90 km/kg है. पेट्रोल मॉडल्स में, LXi और VXi ट्रिम्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सबसे ज़्यादा 21.09 kmpl की माइलेज देता है. हाल ही में लॉन्च हुआ 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl तक की माइलेज देता है, जबकि इसके ऊंचे ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स की माइलेज थोड़ी कम, यानी 19.96 kmpl है.
2026 ब्रेज़ा के लिए सबसे बड़ा अपडेट फ्रोंक्स (Fronx) से लिया गया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है. ब्रेज़ा में यह तीन-सिलेंडर इंजन 108.5 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके साथ ही, ब्रेज़ा मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर गाड़ी बन गई है जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अब भी 103 bhp की ताकत और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. खरीदार 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन 88 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026