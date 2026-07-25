2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े सामने आए

मारुति सुज़ुकी ने 2026 ब्रेज़ा के लिए ARAI-सर्टिफ़ाइड फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं. इसे भारत में रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अपडेटेड मॉडल अब तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और फ़ैक्टरी-फ़िटेड सीएनजी ऑप्शन. इनकी एफ़िशिएंसी 19.96 kmpl से लेकर 26.90 km/kg तक है.

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पावरट्रेन वैरिएंट्स दावा किया गया माइलेज 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल LXi, VXi 20.47 किलोमीटर/प्रतिलीटर 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल ZXi, ZXi+ 19.96 किलोमीटर/प्रतिलीटर 1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल LXi, VXi 21.09 किलोमीटर/प्रतिलीटर 1.5-लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल ZXi 20.81 किलोमीटर/प्रतिलीटर 1.5लीटर पेट्रोल 6 ऑटोमेटिक VXi, ZXi, ZXi+ 20.17 किलोमीटर/प्रतिलीटर 1.5-लीटर सीएमजी 6 मैनुअल LXi, VXi, ZXi 26.90 किलोमीटर/ किलो ग्राम

उम्मीद के मुताबिक, CNG वर्जन लाइनअप में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला है, जिसका दावा किया गया माइलेज 26.90 km/kg है. पेट्रोल मॉडल्स में, LXi और VXi ट्रिम्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सबसे ज़्यादा 21.09 kmpl की माइलेज देता है. हाल ही में लॉन्च हुआ 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl तक की माइलेज देता है, जबकि इसके ऊंचे ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स की माइलेज थोड़ी कम, यानी 19.96 kmpl है.

2026 ब्रेज़ा के लिए सबसे बड़ा अपडेट फ्रोंक्स (Fronx) से लिया गया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है. ब्रेज़ा में यह तीन-सिलेंडर इंजन 108.5 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसके साथ ही, ब्रेज़ा मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर गाड़ी बन गई है जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अब भी 103 bhp की ताकत और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. खरीदार 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन 88 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.