ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस 2026: फ़ीचर्स, माइलेज और ड्राइविंग अनुभव की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 14, 2026
हाइलाइट्स
- कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस सबसे पसंदीदा गाड़ियां हैं
- सेल्टॉस को K3 प्लेटफ़ॉर्म पर अपडेट किया गया है, जबकि क्रेटा अभी भी K2 प्लेटफ़ॉर्म पर ही है
- फिलहाल सेल्टॉस एक बेहतर पैकेज है, लेकिन तीसरी पीढ़ी (3rd-gen) की क्रेटा जल्द ही आने वाली है
भारतीय बाज़ार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट शायद सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला सेगमेंट है. ह्यून्दे क्रेटा कई सालों से इस सेगमेंट में सबसे आगे रही है; लेकिन हर साल मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है और अभी इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किआ सेल्टॉस है. इसलिए, अगर आप भी कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं और इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़ हैं, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं. इस आर्टिकल में, मैं इन दोनों एसयूवी की तुलना कुछ ज़रूरी बातों जैसे कि फ़ीचर्स, सेफ़्टी, माइलेज और ड्राइविंग अनुभव के आधार पर करने जा रहा हूँ.
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ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस: बाहरी डिज़ाइन
दोनों एसयूवी बोल्ड और पूरी तरह से मॉडर्न लगती हैं. बाहर की तरफ, दोनों में फुल LED लाइटिंग, स्पोर्टी डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, क्रोम और पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन और भी बहुत कुछ मिलता है. आखिर में, बात इस पर आती है कि आपको कौन सी ज़्यादा आकर्षक लगती है. वैसे, सेल्टॉस हाल ही में आई है और इसमें बोनट के लिए आसान-लिफ्ट हाइड्रोलिक स्ट्रट्स की सुविधा मिलती है, जिससे इसे बढ़त मिलती है.
|डाइमेंशन
|ह्यून्दे क्रेटा
|किआ सेल्टॉस
|लंबाई
|4330 मिमी
|4460 मिमी
|चौड़ाई
|1790 मिमी
|1830 मिमी
|ऊंचाई
|1635 मिमी
|1635 मिमी
|व्हीलबेस
|2610 मिमी
|2690 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|190 मिमी
|200 मिमी
सिर्फ़ साइज़ के मामले में देखें तो सेल्टॉस आगे है. यह 130 मिमी ज़्यादा लंबी और 40 मिमी ज़्यादा चौड़ी है, साथ ही इसका व्हीलबेस भी 80 मिमी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इसमें कैबिन के अंदर ज़्यादा जगह मिलती है. दोनों एसयूवी की ऊंचाई एक जैसी है, लेकिन फिर भी सेल्टॉस में 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जबकि क्रेटा में यह 190 मिमी है.
ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस: कैबिन और फीचर्स
दोनों एसयूवी के कैबिन मॉडर्न एसयूवी खरीदारों की पसंद के हिसाब से अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं. इसका मतलब है कि मिड-स्पेक ट्रिम्स से ही आपको पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड और ऐप्पल कारप्ले के साथ बड़े टचस्क्रीन डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. अब क्रेटा में सेल्टॉस के मुकाबले कम वाले वैरिएंट में ही पैनोरमिक सनरूफ मिल जाता है. वहीं, सेल्टॉस के मिड-स्पेक ऑटोमैटिक ट्रिम्स में वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें मिलती हैं, जो क्रेटा में वैरिएंट लिस्ट में एक लेवल ऊपर जाने पर मिलती हैं.
इसके अलावा, क्योंकि सेल्टॉस को 2026 की शुरुआत में ही जेनरेशन अपग्रेड मिला था (जो क्रेटा को अभी तक नहीं मिला है), इसलिए इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं. जैसे, क्रेटा में मिलने वाले चौड़े डुअल-स्क्रीन सेटअप के बजाय, सेल्टॉस में ट्रिपल डिस्प्ले मिलते हैं, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक छोटा यूनिट भी शामिल है. साथ ही, जहाँ टॉप-स्पेक क्रेटा में ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए वायर्ड कनेक्शन ही मिलता है, वहीं टॉप-स्पेक सेल्टॉस अब वायरलेस कनेक्टिविटी देती है – एक ऐसी चीज़ जिसका मुझे लंबे समय से इंतज़ार था.
दोनों एसयूवी में 5-सीटर लेआउट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर सिस्टम मिलता है. लंबे व्हीलबेस की वजह से सेल्टॉस में पीछे की सीट पर थोड़ी ज़्यादा जगह मिलती है, लेकिन क्रेटा के लिए यह कोई बड़ी कमी नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेटा में पीछे की तरफ वायरलेस चार्जर भी मिलता है और इसमें 'बॉस मोड' भी है, जिससे पीछे बैठे यात्री आगे वाली पैसेंजर सीट की पोज़िशन बदल सकते हैं.
इसके बावजूद, किआ सेल्टॉस के बेस ट्रिम में भी 10.22-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. एंट्री-लेवल क्रेटा में इनमें से कोई भी फ़ीचर नहीं मिलता है. कुल मिलाकर, फ़ीचर्स के मामले में सेल्टॉस एक ज़्यादा प्रीमियम और बेहतर फ़ीचर्स वाला पैकेज देती है, खासकर इसके निचले वैरिएंट्स में.
ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस: सुरक्षा
सेफ़्टी फ़ीचर्स के मामले में, दोनों में स्टैंडर्ड तौर पर एक जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इनमें छह एयरबैग, EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और फ्रंट प्री-टेंशनर के साथ सीट-बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं. इन SUV में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी मिलते हैं. हालांकि, सेल्टॉस में रियर-व्यू कैमरा, ऑटो हेडलाइट्स और डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल जैसे एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जो क्रेटा में नहीं हैं.
दोनों एसयूवी में लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन भी मिलते हैं, जिनमें 360-डिग्री व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, क्रैश से बचने वाले फ़ंक्शन, एडेप्टिव हेडलैंप और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. कुल मिलाकर, सेफ़्टी फ़ीचर्स के मामले में सेल्टोस बेहतर साबित होती है.
ह्यून्दे बनाम किआ सेल्टॉस: ड्राइविंग का अनुभव
पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस कागज़ पर लगभग एक जैसी हैं. दोनों एसयूवी में एक जैसे 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन मिलते हैं, जिनके साथ CVT, 7-स्पीड DCT और टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक जैसे गियरबॉक्स ऑप्शन भी दिए गए हैं.
नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शहर में चलाने में स्मूद और आसान है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन अपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और तेज़ी से गियर बदलने वाले DCT गियरबॉक्स की वजह से ड्राइविंग के शौकीनों की पसंद बना हुआ है. वहीं, हाईवे पर लंबी दूरी के लिए डीज़ल इंजन ज़्यादा आरामदायक और किफ़ायती विकल्प है. लेकिन एक जैसे इंजन और ट्रांसमिशन होने के बावजूद, दोनों SUV को चलाने का अनुभव काफ़ी अलग है. क्रेटा को ज़्यादा आराम के हिसाब से ट्यून किया गया है; इसका सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट है और ड्राइविंग का अंदाज़ आरामदायक है, जो रोज़ाना आने-जाने और परिवार के साथ इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है.
सेल्टॉस चलाने में थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न और मज़ेदार लगती है, क्योंकि यह ज़्यादा एडवांस्ड K2 प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और इसमें अपडेटेड स्टीयरिंग सिस्टम भी है. नतीजतन, स्टीयरिंग ज़्यादा शार्प लगता है, बॉडी कंट्रोल बेहतर महसूस होता है और तेज़ रफ़्तार पर SUV ज़्यादा स्थिर रहती है. चीज़ें वही हैं, लेकिन साफ़ तौर पर दोनों का अप्रोच अलग-अलग है.
ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस: माइलेज
माइलेज की बात करें तो ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस, दोनों ही असल ज़िंदगी में लगभग एक जैसा माइलेज देती हैं, खासकर डीज़ल मॉडल में. दोनों एसयूवी में 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला ऑप्शन बना हुआ है; यह शहर में लगभग 12 से 15 kmpl और हाईवे पर करीब 18 से 21 kmpl का माइलेज देता है, जिससे यह लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है.
दोनों एसयूवी में मौजूद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रोज़ाना आराम से गाड़ी चलाने के लिए बेहतर हैं; शहर में इनका माइलेज लगभग 10 से 12 kmpl और हाईवे पर 15 से 17 kmpl के बीच रहता है. वहीं, टर्बो-पेट्रोल वर्जन का माइलेज काफी कम है. खासकर सेल्टॉस में, बेहतर परफॉर्मेंस और शार्पर ट्यूनिंग की वजह से शहर में माइलेज गिरकर लगभग 8 से 10 kmpl तक आ सकता है, हालांकि हाईवे पर माइलेज ठीक-ठाक रहता है. कुल मिलाकर, क्रेटा को अच्छे माइलेज के साथ चलाना थोड़ा आसान लगता है, जबकि सेल्टॉस में बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए माइलेज से थोड़ा समझौता करना पड़ता है.
निर्णय
ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस कई मामलों में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर मामलों में सेल्टॉस एक बेहतर पैकेज लगती है. और मेरे हिसाब से, दोनों में से सेल्टॉस ज़्यादा आकर्षक दिखती है. इसलिए, अगर अभी इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं सेल्टॉस को चुनूंगा. हालाँकि, मुझे यह भी बताना चाहिए कि ह्यून्दे क्रेटा का तीसरा वर्जन (3rd-gen) बन रहा है और जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. इसलिए, अगर आप ह्यून्दे के फ़ैन हैं, तो नई क्रेटा का इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी होगी, ताकि वह सेल्टॉस जैसी खूबियों का मुक़ाबला कर सके.
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