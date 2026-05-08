ब्रिटेन में नॉर्टन मैनक्स आर की कीमतें, वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन की घोषणा हुई

टीवीएस मोटर कंपनी के स्वामित्व वाली नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर के सभी चार वेरिएंट के पूर्ण स्पेसिफिकेशन और यूके में उनकी कीमतों का खुलासा कर दिया है. 20,250 पाउंड (मौजूदा विनिमय दरों के अनुसार लगभग रु.26 लाख )की शुरुआती कीमत वाली मैनक्स आर एक वी4 इंजन वाली सुपरबाइक है जो डुकाटी पानिगाले वी4, अप्रिलिया आरएसवी4, बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर और होंडा सीबीआर 1000आरआर-आर एसपी सहित कई प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगी.

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नॉर्टन मैनक्स आर के सभी वेरिएंट नए 1,200 सीसी, 72-डिग्री V4 इंजन के साथ आती है, जो 11,500 आरपीएम पर 206 बीएचपी और 9,000 आरपीएम पर 130 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. हालांकि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इसकी अधिकतम ताकत कम है, लेकिन नॉर्टन मैनक्स आर के इंजन की विशेषता निम्न और मिड-सेग्मेंट पर केंद्रित है, जिससे कोनों पर अधिक शक्ति और मजबूत मध्य-श्रेणी की खींच मिलती है.

210 किलोग्राम के गीले वजन के साथ, नॉर्टन मैनक्स आर अपनी श्रेणी की सबसे हल्की सुपरबाइक नहीं है, लेकिन इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की सभी खूबियां मौजूद हैं, जिनमें 6-एक्सिस आईएमयू शामिल है जो ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल और कई राइडिंग मोड्स का ध्यान रखती है. नॉर्टन मैनक्स आर में ब्रेम्बो के नए हाइप्योर कैलिपर्स भी लगे होंगे.

बेस मॉडल मैनक्स आर में मैन्युअल रूप से एडजस्ट होने वाला मारज़ोची सस्पेंशन और कास्ट एल्युमिनियम व्हील्स दिए गए हैं. मैनक्स आर एपेक्स की कीमत 24,750 पाउंड है, जिसमें सेमी-एक्टिव सस्पेंशन और फोर्ज्ड एल्युमिनियम व्हील्स शामिल हैं. नॉर्टन मैनक्स आर सिग्नेचर वेरिएंट की कीमत 38,750 पाउंड है और इसमें कार्बन फाइबर बॉडीवर्क के साथ-साथ रोटोबॉक्स बुलेट प्रो कार्बन फाइबर व्हील्स और इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलता है.

केवल 150 यूनिट तक सीमित मैनक्स आर फर्स्ट एडिशन की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं. सिग्नेचर वेरिएंट के अलावा इसमें कुछ खास विशेषताएं होंगी. इनमें टाइटेनियम चेसिस, इंजन और बॉडीवर्क फिटिंग्स और बिलेट एल्युमीनियम कंपोनेंट्स जैसे ब्रेक और क्लच लीवर, फुट कंट्रोल, हील गार्ड, बार-एंड्स आदि शामिल हैं.

नई नॉर्टन मैनक्स आर के भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है, और हम जल्द ही इस पर सवारी करने और टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा होसुर स्थित अपने प्रोडक्शन प्लांट में निर्मित अब तक की सबसे रिफाइन मोटरसाइकिल का पहला राइड अनुभव आपके सामने लाने के लिए उत्सुक हैं.