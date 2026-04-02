होंडा CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा गया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमजगुआर 00 EVऑडी ए6रेनो बोरियल
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएमडब्ल्यूसुज़ुकीबीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा गया

होंडा ने अपनी भारत की वेबसाइट से CBR650R, CB650R और X-ADV को हटा दिया है, संभवतः आवंटित सभी यूनिट्स बिक ​​जाने के बाद नई डिलेवरी नहीं होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा दिया गया है
  • होंडा की सीमित आवंटन नीति के तहत संभवतः ये मॉडल बिक चुके हैं
  • 650 ट्विन्स इस साल के अंत तक वापस आ सकते हैं

होंडा ने अपनी तीन प्रीमियम मोटरसाइकिलों - CBR650R, CB650R और X-ADV - को भारत की वेबसाइट से हटा दिया है. यह कदम मूल रूप से ब्रांड की उस नियमित प्रक्रिया को फॉलो करती है जिसके तहत वह अपने बिगविंग नेटवर्क के अंतर्गत चुनिंदा बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की सीमित संख्या में ही बिक्री करता है.

honda cbr650r with e clutch india launch soon 2

होंडा आमतौर पर भारत में ऐसे मॉडलों के लिए एक निश्चित संख्या में यूनिट्स आवंटित करती है, और एक बार ये बिक जाने के बाद, बुकिंग बंद कर दी जाती है और मोटरसाइकिलों को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाता है. तीनों मॉडलों को हटाए जाने से संकेत मिलता है कि आवंटित स्टॉक संभवतः समाप्त हो गया है.

Honda CB 650 R

अपडेटेड CBR650R और CB650R को भारत में जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. GST 2.0 लागू होने के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः रु.11.16 लाख और रु.10.30 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई थी. दोनों मॉडल इनलाइन-फोर इंजन से लैस हैं और इनमें होंडा की नई ई-क्लच तकनीक दी गई है.

honda x adv 750 launched in india at rs 1190 lakh 1

X-ADV एक एडवेंचर-सेंट्रिक मैक्सी-स्कूटर है जिसमें 745 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है और इसे मई 2025 में रु.11.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. 650 ट्विन स्कूटरों की तरह, इसे भी भारत में सीमित संख्या में लाया गया था.

 

यह भी पढ़ें: हीरो इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश नाकाम, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया हुई शुरू

 

2025 में भी ब्रांड ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था, जब कंपनी ने CBR1000RR-R SP और रीबेल 500 जैसे मॉडलों को उनके शुरुआती आवंटन के बिक जाने के बाद बिक्री से हटा दिया था. होंडा के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में वर्तमान में NX500, हॉर्नेट 750, XL 750 ट्रांसलैप, हॉर्नेट 1000 SP और फ्लैगशिप गोल्ड विंग टूर शामिल हैं.

 

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेष रूप से CBR650R और CB650R भारतीय बाजार में वापसी कर सकती हैं, संभवतः इस साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में.

# Honda Motorcycle & Scooter# Honda CBR650R# Honda CB650R# Honda X-ADV 750# Bikes# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
    2016 रेनो क्विड
    RXT 1.0 (O) BS IV | 57,668 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.11 लाख
    ₹ 4,716/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 टाटा पंच,
    2025 टाटा पंच
    Pure | 8,029 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.71 लाख
    ₹ 12,778/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई एक्सेंट,
    2019 ह्युंडई एक्सेंट
    S | 73,897 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.13 लाख
    ₹ 9,245/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 फॉक्सवैगन पोलो,
    2016 फॉक्सवैगन पोलो
    1.2 Highline | 38,941 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.91 लाख
    ₹ 8,747/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार,
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 35,933 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.33 लाख
    ₹ 26,067/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2024 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 30,216 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.3 लाख
    ₹ 21,787/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2021 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha | 63,190 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.22 लाख
    ₹ 16,163/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई एक्सेंट,
    2015 ह्युंडई एक्सेंट
    S (O) | 22,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.25 लाख
    ₹ 7,279/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 25,698 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.32 लाख
    ₹ 9,668/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2022 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 18,260 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.27 लाख
    ₹ 14,035/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दिखने के बदलावों के अलावा, सुजुकी का कहना है कि नई बर्गमैन स्ट्रीट में चेसिस और इंजन में बदलाव सहित अंदर कई बदलाव किए गए हैं.
    नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट: तस्वीरों में
  • 2026 अपाचे आरटीआर 160 4V के सभी वेरिएंट में अब प्रोजेक्टर हेडलाइट और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी गई है.
    2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
  • रॉयल एनफील्ड ने बेहतर नेविगेशन और उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने मोबाइल एप्लिकेशन का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है.
    रॉयल एनफील्ड ऐप अपडेट: अब फ़ोन स्क्रीन लॉक होने पर भी नेविगेशन काम करेगा
  • Vida VX2 को कोलकाता नाइट राइडर्स की थीम पर आधारित नया रूप दिया गया है और यह सीमित संख्या में उपलब्ध होगी.
    हीरो विडा VX2 प्लस KKR लिमिटेड एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्च
  • किफायती कम्यूटर ईवी बाइक से लेकर उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सबाइक तक, यहां भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की सूची उनके मूल्य, रेंज, बैटरी क्षमता और प्रमुख विशिष्टताओं के साथ दी गई है.
    भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें
  • दिखने के बदलावों के अलावा, सुजुकी का कहना है कि नई बर्गमैन स्ट्रीट में चेसिस और इंजन में बदलाव सहित अंदर कई बदलाव किए गए हैं.
    नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट: तस्वीरों में
  • 2026 अपाचे आरटीआर 160 4V के सभी वेरिएंट में अब प्रोजेक्टर हेडलाइट और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी गई है.
    2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
  • रॉयल एनफील्ड ने बेहतर नेविगेशन और उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने मोबाइल एप्लिकेशन का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है.
    रॉयल एनफील्ड ऐप अपडेट: अब फ़ोन स्क्रीन लॉक होने पर भी नेविगेशन काम करेगा
  • Vida VX2 को कोलकाता नाइट राइडर्स की थीम पर आधारित नया रूप दिया गया है और यह सीमित संख्या में उपलब्ध होगी.
    हीरो विडा VX2 प्लस KKR लिमिटेड एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्च
  • किफायती कम्यूटर ईवी बाइक से लेकर उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सबाइक तक, यहां भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की सूची उनके मूल्य, रेंज, बैटरी क्षमता और प्रमुख विशिष्टताओं के साथ दी गई है.
    भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा गया