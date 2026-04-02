होंडा CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा गया

होंडा ने अपनी तीन प्रीमियम मोटरसाइकिलों - CBR650R, CB650R और X-ADV - को भारत की वेबसाइट से हटा दिया है. यह कदम मूल रूप से ब्रांड की उस नियमित प्रक्रिया को फॉलो करती है जिसके तहत वह अपने बिगविंग नेटवर्क के अंतर्गत चुनिंदा बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की सीमित संख्या में ही बिक्री करता है.

होंडा आमतौर पर भारत में ऐसे मॉडलों के लिए एक निश्चित संख्या में यूनिट्स आवंटित करती है, और एक बार ये बिक जाने के बाद, बुकिंग बंद कर दी जाती है और मोटरसाइकिलों को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाता है. तीनों मॉडलों को हटाए जाने से संकेत मिलता है कि आवंटित स्टॉक संभवतः समाप्त हो गया है.

अपडेटेड CBR650R और CB650R को भारत में जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. GST 2.0 लागू होने के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः रु.11.16 लाख और रु.10.30 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई थी. दोनों मॉडल इनलाइन-फोर इंजन से लैस हैं और इनमें होंडा की नई ई-क्लच तकनीक दी गई है.

X-ADV एक एडवेंचर-सेंट्रिक मैक्सी-स्कूटर है जिसमें 745 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है और इसे मई 2025 में रु.11.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. 650 ट्विन स्कूटरों की तरह, इसे भी भारत में सीमित संख्या में लाया गया था.

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2025 में भी ब्रांड ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था, जब कंपनी ने CBR1000RR-R SP और रीबेल 500 जैसे मॉडलों को उनके शुरुआती आवंटन के बिक जाने के बाद बिक्री से हटा दिया था. होंडा के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में वर्तमान में NX500, हॉर्नेट 750, XL 750 ट्रांसलैप, हॉर्नेट 1000 SP और फ्लैगशिप गोल्ड विंग टूर शामिल हैं.

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेष रूप से CBR650R और CB650R भारतीय बाजार में वापसी कर सकती हैं, संभवतः इस साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में.