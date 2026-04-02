होंडा CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा गया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- CBR650R, CB650R और X-ADV को भारत की वेबसाइट से हटा दिया गया है
- होंडा की सीमित आवंटन नीति के तहत संभवतः ये मॉडल बिक चुके हैं
- 650 ट्विन्स इस साल के अंत तक वापस आ सकते हैं
होंडा ने अपनी तीन प्रीमियम मोटरसाइकिलों - CBR650R, CB650R और X-ADV - को भारत की वेबसाइट से हटा दिया है. यह कदम मूल रूप से ब्रांड की उस नियमित प्रक्रिया को फॉलो करती है जिसके तहत वह अपने बिगविंग नेटवर्क के अंतर्गत चुनिंदा बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की सीमित संख्या में ही बिक्री करता है.
होंडा आमतौर पर भारत में ऐसे मॉडलों के लिए एक निश्चित संख्या में यूनिट्स आवंटित करती है, और एक बार ये बिक जाने के बाद, बुकिंग बंद कर दी जाती है और मोटरसाइकिलों को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाता है. तीनों मॉडलों को हटाए जाने से संकेत मिलता है कि आवंटित स्टॉक संभवतः समाप्त हो गया है.
अपडेटेड CBR650R और CB650R को भारत में जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. GST 2.0 लागू होने के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः रु.11.16 लाख और रु.10.30 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई थी. दोनों मॉडल इनलाइन-फोर इंजन से लैस हैं और इनमें होंडा की नई ई-क्लच तकनीक दी गई है.
X-ADV एक एडवेंचर-सेंट्रिक मैक्सी-स्कूटर है जिसमें 745 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है और इसे मई 2025 में रु.11.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. 650 ट्विन स्कूटरों की तरह, इसे भी भारत में सीमित संख्या में लाया गया था.
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2025 में भी ब्रांड ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था, जब कंपनी ने CBR1000RR-R SP और रीबेल 500 जैसे मॉडलों को उनके शुरुआती आवंटन के बिक जाने के बाद बिक्री से हटा दिया था. होंडा के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में वर्तमान में NX500, हॉर्नेट 750, XL 750 ट्रांसलैप, हॉर्नेट 1000 SP और फ्लैगशिप गोल्ड विंग टूर शामिल हैं.
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेष रूप से CBR650R और CB650R भारतीय बाजार में वापसी कर सकती हैं, संभवतः इस साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में.
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लोकप्रिय होंडा मॉडल्स
- होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 लाख
- होंडा एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,182 - 88,507
- होंडा सीबी शाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,852 - 85,211
- होंडा एसपी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,378 - 93,965
- होंडा डियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 68,846 - 79,723
- होंडा एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम कीमत₹ 89,152 - 92,796
- होंडा लीवोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,555 - 82,122
- होंडा हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.47 लाख
- होंडा गोल्ड विंगएक्स-शोरूम कीमत₹ 42.82 लाख
- होंडा सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
- होंडा हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.92 - 1.99 लाख
- होंडा सीबीआर 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.16 लाख
- होंडा सीबी 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.3 लाख
- होंडा एक्स-एडीवी 750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.51 लाख
- होंडा यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- होंडा एसपी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.19 लाख
- होंडा XL750 ट्रांसलपएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.81 लाख
- होंडा शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,359
- होंडा शाइन 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 66,015
- होंडा क्यूसी1एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,020
- होंडा एनएक्स500एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.33 लाख
- होंडा एनएक्स200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 लाख
- होंडा डियो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 85,433 - 90,383
- होंडा सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.22 लाख
- होंडा सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
- होंडा सीबी300एफ फ्लेक्स ईंधनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 लाख
- होंडा सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.04 लाख
- होंडा एक्टिवा ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.52 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
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- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
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- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
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- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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