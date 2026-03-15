Car and Bike Awards 2026: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता

ह्यून्दे की क्रेटा इलेक्ट्रिक एक प्रभावशाली ऑल-राउंडर है, यह तो हम काफी समय से जानते हैं, लेकिन अलग-अलग भूमिकाओं को निभाने की इसकी क्षमता, यहां तक ​​कि गैरेज में इकलौती कार होने पर भी, ने इसे 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में सबसे प्रतिष्ठित खिताबों में से एक दिलाया है. क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और कोरियाई एसयूवी के लिए यह जीत इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे महिंद्रा BE6 जैसी दमदार कार, किआ कारेंज क्लैविस ईवी जैसी डेली कार से कड़ी टक्कर मिली थी.

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2025 ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुई यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी, व्यापक रूप से स्वीकृत क्रेटा की सफलता के फॉर्मूले से ज्यादा अलग नहीं है. दिखने में यह लगभग अपने इंजन वाले मॉडल जैसी ही है, लेकिन कुछ स्मार्ट स्टाइलिंग बदलावों के साथ इसे अलग पहचान दी गई है. इसका कैबिन भी वैसा ही है और इसमें 5 पैसेंजर्स और उनके सामान के लिए पर्याप्त जगह है. उच्च गुणवत्ता वाला मटेरियल इसे प्रीमियम लुक देती है, साथ ही यह टिकाऊ और सुव्यवस्थित भी लगती है.

ग्राहकों के पास दो बैटरी विकल्पों का चयन है – 42 किलोवाट-घंटे (133 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ) और लंबी दूरी के मॉडल में 51.4 किलोवाट-घंटे (अधिक शक्तिशाली 169 बीएचपी मोटर के साथ) मिलता है. बाद वाला मॉडल मात्र 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जिसका मतलब है कि यह रोजमर्रा के उपयोग में तेज है, लेकिन हाईवे की स्पीड पर भी आराम से चल सकता है. 300 किमी से अधिक की वास्तविक रेंज का मतलब यह भी है कि यह बिना किसी परेशानी के काफी लंबी यात्राएं कर सकता है.