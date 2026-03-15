Car and Bike Awards 2026: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 15, 2026
हाइलाइट्स
- ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक ने महिंद्रा, विनफास्ट और किआ जैसी कंपनियों को पछाड़कर यह अवॉर्ड जीता है
- दो बैटरी विकल्प संभावित खरीदारों को पर्याप्त सुविधा देती हैं
- कीमतें रु.18.02 लाख से लेकर रु.23.96 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
ह्यून्दे की क्रेटा इलेक्ट्रिक एक प्रभावशाली ऑल-राउंडर है, यह तो हम काफी समय से जानते हैं, लेकिन अलग-अलग भूमिकाओं को निभाने की इसकी क्षमता, यहां तक कि गैरेज में इकलौती कार होने पर भी, ने इसे 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में सबसे प्रतिष्ठित खिताबों में से एक दिलाया है. क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और कोरियाई एसयूवी के लिए यह जीत इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे महिंद्रा BE6 जैसी दमदार कार, किआ कारेंज क्लैविस ईवी जैसी डेली कार से कड़ी टक्कर मिली थी.
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2025 ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुई यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी, व्यापक रूप से स्वीकृत क्रेटा की सफलता के फॉर्मूले से ज्यादा अलग नहीं है. दिखने में यह लगभग अपने इंजन वाले मॉडल जैसी ही है, लेकिन कुछ स्मार्ट स्टाइलिंग बदलावों के साथ इसे अलग पहचान दी गई है. इसका कैबिन भी वैसा ही है और इसमें 5 पैसेंजर्स और उनके सामान के लिए पर्याप्त जगह है. उच्च गुणवत्ता वाला मटेरियल इसे प्रीमियम लुक देती है, साथ ही यह टिकाऊ और सुव्यवस्थित भी लगती है.
ग्राहकों के पास दो बैटरी विकल्पों का चयन है – 42 किलोवाट-घंटे (133 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ) और लंबी दूरी के मॉडल में 51.4 किलोवाट-घंटे (अधिक शक्तिशाली 169 बीएचपी मोटर के साथ) मिलता है. बाद वाला मॉडल मात्र 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जिसका मतलब है कि यह रोजमर्रा के उपयोग में तेज है, लेकिन हाईवे की स्पीड पर भी आराम से चल सकता है. 300 किमी से अधिक की वास्तविक रेंज का मतलब यह भी है कि यह बिना किसी परेशानी के काफी लंबी यात्राएं कर सकता है.
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अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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