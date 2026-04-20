2026 ह्यून्दे वेन्यू नाइट एडिशन हुआ लॉन्च: कीमतें रु.9.70 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026
हाइलाइट्स
- वेन्यू नाइट 5 वेरिएंट में उपलब्ध है
- HX6T, HX10 और N10 वेरिएंट में डैशकैम जोड़ा गया है
- स्टैंडर्ड वेन्यू के लिए दो नए पेंट विकल्प जोड़े गए हैं
ह्यून्दे मोटर इंडिया ने नई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च की है, जिससे सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी इसकी नाइट लाइनअप का विस्तार हो गया है. ह्यून्दे क्रेटा, क्रेटा इलेक्ट्रिक और आई20 के साथ पेश किए गए नाइट एडिशन की तरह ही, इस स्पेशल एडिशन में अंदर और बाहर पूरी तरह से ब्लैक फिनिश के साथ-साथ केबिन में ब्रास एक्सेंट डिटेलिंग भी दी गई है. वेन्यू नाइट एडिशन की कीमत रु.9.70 लाख से रु.14.79 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे वेन्यू HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट रु.13.70 लाख में हुआ लॉन्च
ह्यून्दे की नाइट रेंज ने 2022 में लॉन्च होने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके सभी मॉडलों की मिलाकर 92,000 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं. वेन्यू नाइट भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है: डॉर्क रंग के बाहरी एलिमेंट्स के साथ अंदर कैबिन में भी कई जगह डॉर्क टच मिलते हैं.
बाहरी तौर पर, आपको काले रंग की फ्रंट ग्रिल, मैट ब्लैक ह्यून्दे लोगो (आगे और पीछे), ब्लैक स्किड प्लेट्स, रूफ रेल्स और ORVMs मिलते हैं. चुनिंदा वेरिएंट में 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और लाल ब्रेक कैलिपर्स के साथ-साथ एक खास नाइट लोगो भी दिया गया है. अंदर की तरफ, पूरी तरह से ब्लैक कैबिन है जिसमें पीतल के रंग के इंसर्ट और कुछ ट्रिम्स में ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है.
वेन्यू नाइट तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी: मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल, 7-स्पीड डीसीटी के साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों कॉन्फ़िगरेशन में 1.5 लीटर डीजल
नाइट एडिशन ट्रिम जोड़ने के अलावा, ह्यून्दे ने वेन्यू के कलर पैलेट को दो नए पेंट ऑप्शन, हेज़ल ब्लू मैट और मिस्टिक सैफायर मैट, जोड़कर विस्तारित किया है. साथ ही, कंपनी ने वेन्यू रेंज के HX6T, HX10 और N10 वैरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम भी शामिल किया है.
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