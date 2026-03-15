Car and Bike Awards 2026: टीवीएस एनटॉर्क 150 ने जीता स्कूटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

भारत के सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक के विकास के परिणामस्वरूप एक बेहद प्रभावशाली मॉडल का जन्म हुआ है – टीवीएस एनटॉर्क 150 ने 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में स्कूटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है. एनटॉर्क 125 की सफलता को आगे बढ़ाने में कई चुनौतियां थीं, लेकिन टीवीएस ने एक ऐसा स्कूटर पेश करने का रास्ता खोज निकाला जिसने 150 सीसी स्कूटरों के लिए अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित किया. जूरी ने एनटॉर्क 150 का मूल्यांकन करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला, जबकि इस पुरस्कार के लिए दो अन्य स्कूटर दौड़ में थे – शानदार अप्रिलिया एसआर 175 और रोजमर्रा के जीवन का हीरो, हीरो डेस्टिनी 110.

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भले ही यह बेहद लोकप्रिय एनटॉर्क 125 के डिज़ाइन से पूरी तरह अलग न हो – आकार और 12 इंच के पहियों के मामले में यह लगभग समान है – फिर भी एनटॉर्क 150 यह दिखाता है कि कैसे परफॉर्मेंस को रोज़मर्रा के इस्तेमाल और आराम के साथ जोड़ा जा सकता है. इसका डिज़ाइन और स्टाइल शायद हर किसी को पसंद न आए, लेकिन स्कूटर ध्यान आकर्षित करता है और कीमत के हिसाब से काफी अच्छा लगता है.

इसकी राइडिंग बेहद सहज और संतुलित है, और इसमें इतनी फुर्ती है कि रोज़मर्रा की राइड्स में भी मज़ा आ जाता है. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल की मौजूदगी सुरक्षा की एक ज़रूरी परत जोड़ती है, और यह सब तब और भी प्रभावशाली हो जाता है जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि एनटॉर्क 150 भारत में बिकने वाला सबसे किफायती 150 सीसी स्कूटर है, जिसकी कीमत रु.1.09 लाख से रु.1.18 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.