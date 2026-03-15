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Car and Bike Awards 2026: टीवीएस एनटॉर्क 150 ने जीता स्कूटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

एनटॉर्क रेंज में एक नए 150 सीसी स्कूटर को शामिल करने से कई उम्मीदें जगी थीं - और टीवीएस ने न केवल उन उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि इस सेगमेंट के लिए नए मानक भी स्थापित किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस के नये स्कूटर को अप्रिलिया और हीरो मोटोकॉर्प से कड़ी टक्कर मिली
  • यह वर्तमान में भारत का सबसे किफायती 150 सीसी स्कूटर है
  • इसकी कीमत रु.1.09 लाख से रु.1.18 लाख (एक्स-शोरूम) तक है

भारत के सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक के विकास के परिणामस्वरूप एक बेहद प्रभावशाली मॉडल का जन्म हुआ है – टीवीएस एनटॉर्क 150 ने 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में स्कूटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है. एनटॉर्क 125 की सफलता को आगे बढ़ाने में कई चुनौतियां थीं, लेकिन टीवीएस ने एक ऐसा स्कूटर पेश करने का रास्ता खोज निकाला जिसने 150 सीसी स्कूटरों के लिए अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित किया. जूरी ने एनटॉर्क 150 का मूल्यांकन करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला, जबकि इस पुरस्कार के लिए दो अन्य स्कूटर दौड़ में थे – शानदार अप्रिलिया एसआर 175 और रोजमर्रा के जीवन का हीरो, हीरो डेस्टिनी 110.

 

यह भी पढ़ें: car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

tvs ntorq 150 wins scooter of the year carandbike awards 2026

भले ही यह बेहद लोकप्रिय एनटॉर्क 125 के डिज़ाइन से पूरी तरह अलग न हो – आकार और 12 इंच के पहियों के मामले में यह लगभग समान है – फिर भी एनटॉर्क 150 यह दिखाता है कि कैसे परफॉर्मेंस को रोज़मर्रा के इस्तेमाल और आराम के साथ जोड़ा जा सकता है. इसका डिज़ाइन और स्टाइल शायद हर किसी को पसंद न आए, लेकिन स्कूटर ध्यान आकर्षित करता है और कीमत के हिसाब से काफी अच्छा लगता है.

 

इसकी राइडिंग बेहद सहज और संतुलित है, और इसमें इतनी फुर्ती है कि रोज़मर्रा की राइड्स में भी मज़ा आ जाता है. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल की मौजूदगी सुरक्षा की एक ज़रूरी परत जोड़ती है, और यह सब तब और भी प्रभावशाली हो जाता है जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि एनटॉर्क 150 भारत में बिकने वाला सबसे किफायती 150 सीसी स्कूटर है, जिसकी कीमत रु.1.09 लाख से रु.1.18 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.53 लाख
    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.21 लाख
    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.79 लाख
    ₹ 8,486/माह emi
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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny

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